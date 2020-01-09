Участок у корпуса 1505 московские власти сдали в аренду 8 декабря 2011 года. До 21 февраля 2019-го арендатор, ООО «Дилинг сити», должен был построить «предприятие бытового обслуживания прочего назначения», как говорилось в договоре. В октябре 2018-го мэрия сообщила об отмене застройки и намерении расторгнуть контракт с арендатором. Официально потому, что, во-первых, местные жители против, а во-вторых, потому что арендатор «долго не начинал работ». И действительно, ровно 21 февраля 2019-го департамент городского имущества (ДГИ) расторг договор в одностороннем порядке. А сейчас Москомархитектура готовит проект внесения изменений в правила землепользования и застройки — формально надо изменить разрешенный вид использования участка, со «строительства» на «благоустройство». Эту процедуру положено проводить через публичные слушания, то есть обсуждать с жителями. Слушания пройдут в 2020 году.

В апреле ДГИ подал иск к уже бывшему арендатору участка у корпуса 1505, требуя выплаты им 2,7 миллиона рублей долга и пени за просрочку по арендной плате. В суде выяснилось, что город, выставляя на аукцион этот участок, и подписывая договор с арендатором, как-то забыл предупредить, что почти вся территория участка занята деревьями, кустами и подземными коммуникациями — канализация, водосток, сети водопровода, множество электрокабелей, теплосеть. В аукционных документах и в договоре всего этого не было обозначено. Соответственно, арендатор физически не мог там ничего построить. Суд отказал в удовлетворении требований, но сейчас департамент пытается обжаловать это решение.

Это не уникальная ситуация — во всяком случае, для некрупных земельных инвестиционных контрактов 2010—2013 годов. Так, шесть лет назад власти сдали в аренду участок в 11 микрорайоне — за ТЦ «Ольга», возле школы — под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. До того местные жители на слушаниях одобрили планы. Инвестор за эти годы ничего не построил. Когда власти потребовали выплаты долга по аренде в суде, арендатор заявил, что ни в аукционной документации, ни в договоре аренды не было сведений о подземных коммуникациях на участке. И суд принял его сторону. Таких историй в московском арбитражном суде — десятки.