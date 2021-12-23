Здоровые на вид деревья, помеченные для вырубки в лесопарке 9-го микрорайона, в очередной раз взбудоражили горожан. Так происходит практически всегда, когда зеленоградцы обнаруживают вырубку в лесопарке или во дворе. Почему были выбраны именно эти, на вид неповреждённые, деревья, непонятно. В ответ на жалобы чиновники дают типовые ответы: порубочные выданы, деревья сухостойные, но многие им не верят им — все данные о зеленых насаждениях в Москве закрыты, а обращение с ними непрозрачно. Мы хотим это изменить.

Департамент природопользования дважды проигнорировали предложение «Зеленоград.ру» организовать совместный выход в лесопарк журналистов и специалиста «Мосприроды» для наглядного разбора на месте признаков сухостойности и наличия вредителей у деревьев. Между тем, разъяснение лесников о методах распознавания аварийных деревьев не помешало бы — его отсутствие постоянно становится поводом для обвинений в незаконной рубке.