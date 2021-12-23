Вижу, как в Зеленограде вырубают здоровые деревья. Что я могу сделать? 23.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Здоровые на вид деревья, помеченные для вырубки в лесопарке 9-го микрорайона, в очередной раз взбудоражили горожан. Так происходит практически всегда, когда зеленоградцы обнаруживают вырубку в лесопарке или во дворе. Почему были выбраны именно эти, на вид неповреждённые, деревья, непонятно. В ответ на жалобы чиновники дают типовые ответы: порубочные выданы, деревья сухостойные, но многие им не верят им — все данные о зеленых насаждениях в Москве закрыты, а обращение с ними непрозрачно. Мы хотим это изменить.

Департамент природопользования дважды проигнорировали предложение «Зеленоград.ру» организовать совместный выход в лесопарк журналистов и специалиста «Мосприроды» для наглядного разбора на месте признаков сухостойности и наличия вредителей у деревьев. Между тем, разъяснение лесников о методах распознавания аварийных деревьев не помешало бы — его отсутствие постоянно становится поводом для обвинений в незаконной рубке.

Как мы хотим решить эту проблему

«Зеленоград.ру» начинает общественную кампанию, цель которой — добиться открытости, прозрачности и общественного контроля всех решений по вырубке деревьев на территории города. В частности, необходим открытый доступ к реестру зеленых насаждений и публичные уведомления о любых намерениях и действиях относительно деревьев.

Для этого нужна ваша помощь — заполните форму, если вы заинтересованы в достижении цели нашей кампании, хотите знать, как она проходит или активно поучаствовать в ней.

Как мы будем этого добиваться

В ближайшее время мы планируем:

  • Узнаем в мэрии, почему требуемая информация не публикуется
  • Попросим содействия у зеленоградских депутатов с Мосгордуме и Госдуме
  • Найдем экологов или дендролога, который специализируется на этом вопросе (если вы знаете такого специалиста, напишите) и организуем вместе с ними общественную экспертизу одной из зеленоградских вырубок: затребуем документы (акты лесопатологического обследования, порубочные билеты), сообщим о результатах, а в случае расхождения между документами и реальностью напишем в надзорные органы

Наш опыт показывает, что чиновники и депутаты реагируют гораздо эффективней, если за этими требованиями стоит не только редакция «Зеленоград.ру», но и реальные люди — наши читатели. Поэтому просим вас оставить подпись, как подтверждение того, что вы поддерживаете наши требования.

Какие вырубки в Зеленограде вызывали вопросы?

Недавно десятки соседних деревьев пометили зарубками и номерами в лесопарке 9 микрорайона — вдоль дорожки к МИЭТу, как сообщили местные жители: «Нормальные живые ели… Для вырубки?». Точечные рубки продолжаются и в других частях и кварталах зеленоградского лесопарка.

Возле дорожки, ведущей от корпуса 901 к МИЭТу, несколько лет назад уже производилась санитарная вырубка — в результате образовался существенный просвет в сторону Солнечной аллеи, на лесной дорожке стал слышен шум машин. За последние годы были случаи, когда большие деревья в этом месте лесопарка падали сами — в глубине леса или прямо поперек дорожки. Теперь лес в этом месте может стать еще прозрачнее.

В столичном департаменте природопользования на запрос «Зеленоград.ру» сообщили, что под вырубку отведено 31 дерево по результатам выполненного обследования. Причины: «деревья являлись сухостойными, были поражены стволовыми вредителями, имели вылетные отверстия и отслоения коры». Срубить их необходимо «в целях исключения травмирования посетителей и возникновения чрезвычайных ситуаций на природной территории».

Деревья будут удалены «Мосприродой» зимой 2022 года, после получения разрешительной документации, уточнили в департаменте.

Число вырубленных деревьев в этом году не превышает среднегодовую вырубку по 18-му кварталу, по данным ведомства. Всего в 2021 году на территории одного 18 квартала Крюковского лесопарка (это участок леса между 9 микрорайоном, МИЭТом, Панфиловским проспектом и Городским прудом с границей по реке Сходня) вырублено 330 сухостойных деревьев, удалено 236 поваленных деревьев. Это делается в рамках регламентированных правительством Москвы работ по содержанию зелёных насаждений.

В конце ноября зеленоградка написала в префектуру: «В лесопарке между 1 и 5 микрорайонами идет вырубка здоровых деревьев! Вопрос: зачем?» Ей ответили, что департамент природопользования выдал порубочные разрешения на удаление сухостойных и аварийных деревьев.

В октябре другие жители сообщали о вырубке здоровых деревьев на Каштановой/Сосновой аллеях и в 5 микрорайоне, недалеко от лицея 1557. Им сообщили, что это тоже разрешенная департаментом вырубка сухостоя (в первом случае — вязов, во втором — двух елей и одной сосны).

На еще одну жалобу о вырубке кленовой аллеи в лесопарке 6 микрорайона, вдоль школы 854, с просьбой «остановить это», городские власти сообщили, что там «удален упавший в результате погодных условий ствол вяза» (непонятно, как и у кого получилось перепутать кленовую аллею с одним упавшим деревом).

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Метки:
экология, лес, вырубка
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