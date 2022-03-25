АБИТ располагается в бизнес-цнтре рядом с префектурой. Точный адрес: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4, этаж 3. Внутри — комфортные, светлые аудитории для учащихся с удобным интерьером, современными образовательными гаджетами, компьютерами, экранами, местами для отдыха. Есть всё необходимое для спокойной учёбы.

Дни открытых дверей обычно проводят в вузах весной — один-два раза, при этом приходит много людей. В АБИТ двери открыты сейчас и постоянно.

Можно записаться по телефонам 8-925-755-93-77 или 8-495-981-56-01, выбрать удобное для посещения время и прийти. Вы увидите, как проходят занятия, сможете поговорить с преподавателями, узнать все детали поступления и обучения. Сейчас самое подходящее время для посещения. Во-первых, дальше будет больше желающих. Во-вторых, с выбором лучше определиться заранее и без спешки подготовиться к поступлению.