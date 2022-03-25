Академия бизнеса и инновационных технологий (АБИТ) — это современная инновационная образовательная площадка, цифровой университет, одновременно дающий универсальные, практические знания и решения и отличающийся нестандартным подходом к обучению, доступный и нацеленный на реальную работу и карьеру своих выпускников. Более того — в любой момент можно прийти и посмотреть на учебный процесс, оснащенность аудиторий, поговорить с преподавателями и администрацией.
Здесь можно получить высшее и среднее профессиональное образование, а также пройти профессиональную переподготовку и повысить квалификацию. В чём уникальность АБИТ, по каким направлениям можно учиться, как поступить в колледж и вуз, какие бизнес-проекты делают студенты, где работают выпускники — читайте подробности.
АБИТ располагается в бизнес-цнтре рядом с префектурой. Точный адрес: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4, этаж 3. Внутри — комфортные, светлые аудитории для учащихся с удобным интерьером, современными образовательными гаджетами, компьютерами, экранами, местами для отдыха. Есть всё необходимое для спокойной учёбы.
Дни открытых дверей обычно проводят в вузах весной — один-два раза, при этом приходит много людей. В АБИТ двери открыты сейчас и постоянно.
Можно записаться по телефонам 8-925-755-93-77 или 8-495-981-56-01, выбрать удобное для посещения время и прийти. Вы увидите, как проходят занятия, сможете поговорить с преподавателями, узнать все детали поступления и обучения. Сейчас самое подходящее время для посещения. Во-первых, дальше будет больше желающих. Во-вторых, с выбором лучше определиться заранее и без спешки подготовиться к поступлению.
Можно учиться по очной и заочной формам обучения. В рамках непрерывного образования и стратегии развития АБИТ сотрудничает с ведущими учебными заведениями среднего профессионального и высшего образования. Стратегическими партнерами АБИТ являются — Российский новый университет (РосНОУ), проектный центр факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ. Проектный центр позволяет качественно учить студентов колледжа и вузов, давать им практико-ориентированные современные знания, формировать нужные именно сейчас компетенции, вовлекать в проектную и научно-исследовательскую деятельность.
Smart-образование АБИТ — образовательная платформа этих вузов, имеющих разветвленную структуру институтов. Например, если абитуриент выбирает обучение по направлению «экономика», то он учится в структуре АБИТ-РосНОУ, в Институте экономики, управления и финансов. При этом ездить в Москву не нужно — можно учиться здесь, в Зеленограде, рядом с домом.
Направления бакалавриата (сроки обучения — от трех лет)
- Экономика
- Менеджмент
- Управление персоналом
- Юриспруденция
- Психология
- Психолого-педагогическое образование
- Государственное и муниципальное управление
- Электроэнергетика и электротехника
- Бизнес-информатика
Магистратура (сроки обучения — от 2 лет)
- Экономика
- Финансы и кредит
- Юриспруденция
- Психолого-педагогическое образование
- Государственное и муниципальное управление
Процесс поступления стандартный: требуется аттестат. Если у вас диплом о среднем профессиональном образовании, то ваше поступление происходит по внутренним вступительным испытаниям. Подробности расскажут в АБИТ-РосНОУ.
В университете учатся также те, кто хочет получить второе высшее образование, вторую дополнительную профессию на базе среднего профессионального или высшего образования, расширить спектр своих знаний и навыков. Например, на психологическом и психолого-педагогическом направлениях, как правило, обучаются те, кто уже работает с детьми — в детсадах и школах.
Если в процессе учебы студент понимает, что хочет сменить направление — это не проблема, всегда можно перевестись.
Поступить может любой желающий, гражданин РФ или другого государства. Нужен только школьный аттестат. Можно учиться по очной и заочной форме обучения. Колледж ведет набор по специальностям:
- Право и организация социального обеспечения
- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
- Банковское дело
- Операционная деятельность в логистике
- Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
- Коррекционная педагогика в начальном образовании
Поступить в колледж можно после 9, 10 или 11 класса школы, на базе аттестата. Часто спрашивают, нужны ли для поступления результаты экзаменов — ОГЭ или ЕГЭ? Нет, не нужны, достаточно аттестата об окончании 9 или 11 классов. Отсутствие необходимости предъявлять результаты ОГЭ и ЕГЭ — большой плюс, после колледжа проще поступить в институт.
Остальные документы стандартные: паспорт поступающего или (если нет 18 лет) его представителя, СНИЛС, фото (3х4, матовые, цветные), медицинская справка 086/у.
Большинство выпускников колледжа по окончании обучения поступают на программы бакалавриата в другие ведущие вузы страны. Если выпускник колледжа поступает по профилю (например, учился на юридическом — поступил на юридический), он учится по ускоренной программе, но не менее трех лет.
Современная жизнь подразумевает непрерывность обучения и сочетание физической и виртуальной (цифровой) форм получения знаний. Прежде всего, потому, что информационный поток непрерывен и изменчив, постоянна конкуренция между искусственным интеллектом и собственным разумом человека — и чтобы ориентироваться в этом потоке и конкуренции, быть на плаву, продуктивно работать, нужно учиться фактически всю жизнь.
АБИТ-РосНоу «учит учиться». И делает это по умным технологиям на собственной интерактивной образовательной платформе Smart-образования. Что это значит? Современная молодежь уже не воспринимает академические лекции, семинары и в целом старую систему обучения в вузе в её традиционном виде. АБИТ-РосНоу строит образовательную среду с учетом возраста, образования, ментального восприятия возрастных групп, чтобы формировать профессиональные компетенции — которые, в свою очередь, тесно связаны с цифровой экономикой и последующей карьерой. Цифровая экономика требует от человека развития навыков самоорганизации, самомотивации, планирования.
Приведем практические примеры. Что сейчас требуется от экономиста, пришедшего на работу в компанию, на предприятие? Предоставлять готовые решения для руководителя. Выпускник вуза, просто посещавший 4 года лекции по финансам, не знает, что это и для чего это нужно. А выпускник АБИТ-РосНоу уже в процессе учебы имеет готовые интерактивные решения, схемы, кейсы. Он разбирал на занятиях с преподавателем не набор абстрактных знаний, а готовые модули, цифры, структуры. Это принципиальный момент: идти в большой степени не от общего к частному, а от частного к общему, от конкретики к теории. Например, на занятиях по юриспруденции работают с составлением исков, ходатайств под руководством опытных юристов, адвокатов.
При этом общение преподавателя и студента строится на индивидуальном подходе к каждому — это было невозможно в старой академической системе и при переполненных аудиториях. Преподаватели делают всё, чтобы вовлечь учащегося в образовательный процесс, поддерживают мотивацию учиться, расти, режиссируют и направляют уникальные проекты, учат самостоятельно размышлять.
Преподают действующие юристы, психологи, доценты, преподаватели РосНОУ, Финансового университета при Правительстве РФ и других лучших столичных вузов.
Стоит отдельно рассказать о Business skills — предпринимательских идеях студентов, их стартапах. Уже на первом году обучения они готовят свои бизнес-проекты. Это могут быть самые разные стартапы: кофейня, салон красоты, ювелирный магазин, художественная школа, автосервис и так далее. Готовят, конечно же, с помощью преподавателей — это и финансовая грамотность, и финансовый менеджмент, маркетинговое планирование, каналы продвижения бизнеса, подбор персонала, реклама, раскрутка в соцсетях и многое другое.
Это очень интересный процесс, итогом которого становится презентация бизнес-проекта.
Студенты представляют свой проект членам жюри, которыми являются действующие предприниматели, специалисты в сфере рекламы, психологи, эксперты в конкретных областях. Они могут задавать вопросы, студенты отвечают, обосновывая свои решения. Поле презентации бизнес-проекта студентам вручаются сертификаты.
Каждый семестр проводятся образовательные форумы, самый масштабный из которых проходит весной. Студенты готовят видеопроекты из различных областей знаний: экономики, юриспруденции, психологии, менеджмента.
В ролике студент должен сняться сам — это опыт и самопрезентации, и ораторского мастерства, и профессиональных умений. Лучшие проекты участвуют в конкурсе, победители получают денежные сертификаты.
После официальной части — активные командные игры, квесты.
Они проходят на свежем воздухе на территории курортного отеля Истра Holiday.
В АБИТ-РосНОУ всегда отмечаются праздники, студенты участвуют в конкурсах, готовят свои творческие номера, каждый проявляет себя. Это отличный повод пообщаться и с одноклубниками, и с преподавателями в неформальной обстановке.
Например, достаточно много выпускников трудятся в банках. Причем достаточно быстро поднимаются по карьерным позициям: сначала операционист, через год-полтора уже менеджер по работе с корпоративными клиентами. Также работают в налоговых инспекциях, в крупных коммерческих и государственных компаниях, в образовательных учреждениях. Прохождение производственной и преддипломной практик на определенных направлениях предусматривает предварительный выбор места работы.
Студенты имеют уникальную возможность проходить практику у партнеров Академии.
Например, студенты факультета «Юриспруденция» проходят практику в юридической компании ООО «Служба ЮРЭКС».
Да, АБИТ-РосНоу предоставляет всё это, как и любой вуз с лицензией на ведение образовательной деятельности и государственной аккредитацией (в РосНОУ бессрочная государственная аккредитация).
Есть скидки на оплату обучения для льготных категорий студентов (или их семей). Оплачивать можно и с привлечением материнского капитала.
Без обид, но мы в АБИТ!
Вступай в нашу команду!
Академия бизнеса и инновационных технологий: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4 (бизнес-центр), этаж 3
Телефон: 8-495-981-56-01
WhatsApp: 8-925-755-93-77
Сайт: abit.msk.ru