Хотите работать в кино? В Зеленограде открывается киношкола Action! Это отличный вариант для тех, кто хочет не только обучиться актерскому, сценарному и режиссерскому мастерству в родном городе, но и реально работать в кинопроизводстве. А в ближайшей перспективе в киношколе начнут готовить и операторов. Вместе с киношколой открывается школа комедии Punch — здесь будут проходить мастер-классы и курсы по направлениям стендап, импровизация и сторитейлинг. Вас ждут опытные преподаватели, записаться можно уже сейчас. Количество мест ограничено.
Уникальное предложение — можно не ездить в Москву.
В Зеленограде есть актерские студии, но они в основном ориентированы на детей и театральные постановки. В новой киношколе учат взрослых (от 17-18 лет), есть интересное предложение и для подростков. Это могут быть начинающие, просто интересующиеся этой профессией или еще не определившиеся выпускники школ — например, выбирающие между творческим и техническим вузом. Можно учиться, работать, а вечером заниматься в Зеленограде. Занятия в киношколе могут стать и первой ступенькой для решивших поступать в театральный институт. Здесь менее чем за год можно познакомиться с несколькими профессиями в сфере кино. И понять, насколько они вам подходят. А может быть, вы просто хотите получить дополнительную интересную профессию и разнообразить свою жизнь. Почему бы и нет?
Киношкола будет работать по адресу: Савёлкинский проезд, 4, 22 этаж, 2214.
Портфолио и съемки в короткометражках
Сейчас у актера обязательно должно быть портфолио, включающее профессиональные фотографии и видеозаписи, необходимые для рабочих материалов. Портфолио в полном объеме создается в киношколе, включая съемки в короткометражных фильмах и материалы с трех итоговых показов.
Занятия проходят 2 раза в неделю по 2-3 часа. Расписание будет известно к февралю, группы будут собраны из участников мастер-классов.
Записаться на мастер-классы можно на сайте act-ion.ru.
Александра Федина
Актерские и режиссерские курсы ведет актриса, режиссер, педагог по мастерству Александра Федина. Зеленоградцы знают её по «Ведогонь-театру» — она играла в 1998—2005 годах в спектаклях «В чужом пиру похмелье», «Анджело», «Якунька — деляга, умница», «О женщинах…» и других. Преподаванием Александра Федина занимается с 1998 года. Окончила Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, там же преподавала на кафедре мастерства актера. Окончила режиссерский факультет Театрального института имени Бориса Щукина, работает там же педагогом кафедры мастерства актера с 2012 года. Поставила несколько спектаклей в различных российских драматических театрах. Выпускники Фединой играют в театрах и снимаются в кино. В их числе, например, актеры Кристина Асмус, Артем Ткаченко, Станислав Эрдлей, Сергей Соцердотский, сестры Арнтгольц.
Режиссерский курс, который ведет Александра Федина — это все этапы производства кино:
- работа над сценарием — со сценаристом или без него
- создание плана съемок и раскадровки
- съемка собственного короткометражного фильма.
Со второго учебного полугодия у актеров и режиссеров будет плотная совместная работа на занятиях и вне занятий.
Длительность базового режиссерского курса — 5,5 месяцев.
Результатом работы киношколы всех потоков и курсов станет несколько короткометражных фильмов, написанных, сыгранных и снятых учениками.
Анастасия Шульженко
Актриса театра и кино, получила высшее театральное образование 2014 году в Краснодарском Университете Культуры и Искусств (КГУКИ), мастерская Ливады С. А.
С 2013 по 2014 годы преподавала риторику и сценическую речь в школе моделей «Art Models», а после окончания ВУЗа сразу же была принята в состав преподавателей КГУКИ.
Проработав с 2014 по 2015, выпустила целых 5 курсов и 2 студенческих моноспектакля.
Параллельно работала в должности актриса в Молодёжном Театре ООО Объединение «Премьера» и в коммерческом театре «Один Театр» г. Краснодара.
С 2015 года работала в различных антрепризах Москвы. С 2017 по 2019-й работала в коммерческом театре «Свой театр» и с 2018 по 2020-й — в театральном лофте «Компас-Центр», г. Москва.
В каждом из этих театров переиграла русскую и зарубежную классику от У. Шекспира, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского и до современных драматургов, таких как В. Пелевин, В. Борисов.
На счету Анастасии более 30 киноработ, в числе которых роль крепостной Авдотьи в исторической саге «Вольная грамота» (1 канал), роль Матери в фестивальном к/м «Тревога», роль Веры Авакумовой в детективе «Последний мент» (5 канал), роль Лизы в боевике «Лютый» (5 канал) и многие другие.
XV Всероссийский Пушкинский фестиваль «С веком наравне»:
- лауреат I степени в номинации «Звучащее слово» — за роль Татьяны Лариной (2013, Москва)
- лауреат II степени в номинации «Малые театральные формы» — за роль Татьяны Лариной (2013, Москва)
На данный момент Анастасия ведёт предпродакшн нескольких короткометражных фильмов.
В киношколе Аction! Анастасия ведет курсы и мастер-классы по направлениям:
- актёр кино
- актёр театра
- публичные выступления.
Записаться на мастер-классы Анастасии для актеров можно на сайте act-ion.ru.
Важно, что это очное обучение. Сейчас можно найти какие угодно онлайн-курсы. Но это вариант для саморазвития или базовых навыков. По-настоящему актерское мастерство можно освоить только «живьем» — занимаясь с педагогом лично и работая с живыми партнерами. Базовый Курс обучения длится 5-6 месяцев.
Сценарные курсы будут длиться шесть месяцев. На выходе у каждого получится сценарий короткометражного фильма. А после прохождения базового обучения можно записаться на продвинутый курс по написанию сценария полнометражного фильма или сериала.
Сценарные курсы для взрослых будут проходить два раза в неделю. Также набирается сценарный курс, актерский и режиссерский для подростков 11-17 лет. Занятия будут проходить один раз в неделю.
Сценарный курс ведет сценарист и режиссер, сотрудник и преподаватель киностудии имени Горького Рауль Гейдаров. Его фильм «Караул» в 2019 году стал лучшим на фестивале короткометражного авторского кино «Киномания». В 2022 году Рауль Гейдаров выпустил фильм «Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама», который впервые в истории мастерской ВГИК стал лучшим фильмом на международном конкурсе*.
Рауль Гейдаров
Сценарист, режиссер, постановщик.
Образование: ВГИК, режиссерский факультет, режиссура игрового кино.
Преподаватель режиссуры и драматургии в Киностудии им. Горького.
Главный приз за лучший короткометражный фильм на фестивале «Амурская Осень».
Автор 7 короткометражных фильмов.
Шорт-лист «Короче», «Сталкер», «Cottbus Film Festival».
Ведущий мастер-классов, образовательных программ, лекций в «Музей кино», «Артек», «Moviecamp», «Таврида» и др.
В киношколе Аction! Рауль ведет курсы и мастер-классы по направлениям:
- сценарий короткометражного фильма
- сценарий полнометражного фильма
- фильм с нуля.
Записаться на мастер-классы Рауля для режиссеров и сценаристов можно на сайте act-ion.ru.
В январе в киношколе пройдут мастер-классы для актёров, сценаристов и режиссёров.
Записаться на мастер-классы можно на сайте act-ion.ru.
Вконтакте
После мастер-классов можно будет записаться на полноценный курс или на 3-дневные творческие лаборатории по каждому направлению.
Старт курсов запланирован на февраль-март.
На каждый курс набирают не более 15 человек. После обучения всем выдается сертификат о прохождении курса.
Мастер-классы для всех участников бесплатные, после мастер-класса можно будет записаться на творческую лабораторию или полугодовой базовый курс на особых условиях.
Творческие 3-дневные лаборатории будут стоить от 5000 рублей.
Полугодовой курс — от 55000 рублей, или от 11000 рублей при помесячной оплате.
Все возникшие вопросы по работе киношколы можно задать:
- через WhatsApp 8-995-119-32-82
- через группу Вконтакте.
Вместе с киношколой в Зеленограде открывается школа комедии и импровизации Punch.
В школе комедии проходят мастер-классы и курсы по направлениям стендап, импровизация и сторитейлинг.
Преподаватели — опытные импровизаторы и комики: Тигран Овсепян, Алексей Ярцев, Амбарцум Симонянц, Дарья Князькина, Дмитрий Вьюшкин.
Занятия проходят отдельно для групп взрослых и подростков 11-17 лет.
На сайте schoolpunch.ru можно записаться на ближайший мастер-класс, а 14 января стартует двухмесячный курс по импровизации для взрослых.
Подписчикам Zelenogradru на курс импровизации действует скидка 2000 рублей по промокоду ZELENOGRAD.
Узнать подробности и задать вопросы можно в группе Вконтакте.
Занятия проходят по адресам:
- Савёлкинский проезд, 4, 22 этаж, 2214
- корпус 454 (школа танцев Феникс).
Записаться на мастер-классы и на курс импровизации можно на сайте schoolpunch.ru.