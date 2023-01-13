Актриса театра и кино, получила высшее театральное образование 2014 году в Краснодарском Университете Культуры и Искусств (КГУКИ), мастерская Ливады С. А.

С 2013 по 2014 годы преподавала риторику и сценическую речь в школе моделей «Art Models», а после окончания ВУЗа сразу же была принята в состав преподавателей КГУКИ.

Проработав с 2014 по 2015, выпустила целых 5 курсов и 2 студенческих моноспектакля.

Параллельно работала в должности актриса в Молодёжном Театре ООО Объединение «Премьера» и в коммерческом театре «Один Театр» г. Краснодара.

С 2015 года работала в различных антрепризах Москвы. С 2017 по 2019-й работала в коммерческом театре «Свой театр» и с 2018 по 2020-й — в театральном лофте «Компас-Центр», г. Москва.

В каждом из этих театров переиграла русскую и зарубежную классику от У. Шекспира, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского и до современных драматургов, таких как В. Пелевин, В. Борисов.

На счету Анастасии более 30 киноработ, в числе которых роль крепостной Авдотьи в исторической саге «Вольная грамота» (1 канал), роль Матери в фестивальном к/м «Тревога», роль Веры Авакумовой в детективе «Последний мент» (5 канал), роль Лизы в боевике «Лютый» (5 канал) и многие другие.

XV Всероссийский Пушкинский фестиваль «С веком наравне»:

лауреат ­I степени в н­оминаци­и «Звучащее с­лово» — за рол­ь Татьяны Лариной (2013, М­­осква)

лауреат II степен­и в но­минации «Малые­ театра­льные формы» — за рол­ь Татьяны Лариной (2013, М­­осква)

На данный момент Анастасия ведёт предпродакшн нескольких короткометражных фильмов.

В киношколе Аction! Анастасия ведет курсы и мастер-классы по направлениям:

актёр кино актёр театра публичные выступления.

Записаться на мастер-классы Анастасии для актеров можно на сайте act-ion.ru.

Важно, что это очное обучение. Сейчас можно найти какие угодно онлайн-курсы. Но это вариант для саморазвития или базовых навыков. По-настоящему актерское мастерство можно освоить только «живьем» — занимаясь с педагогом лично и работая с живыми партнерами. Базовый Курс обучения длится 5-6 месяцев.