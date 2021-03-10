Для кого подходит

Виньяса йога вызывает интерес у самых разных людей. Она подходит и студентам, и взрослым, на занятия приходят даже мамы с маленькими детьми. Уровень физической подготовки здесь не играет роли: начинающие и продвинутые отлично практикуют вместе, а преподаватель всегда подскажет, как упростить или усложнить позу. Более продвинутые ученики служат примером и мотивацией для новичков.



Виньяса йога подходит тем, кто хочет попробовать что-то новое и необычное, внести в свою жизнь гармонию и баланс, улучшить здоровье. Это направление — отличный антистресс и лекарство при нарушениях сна.