В Зеленограде открылось новое направление йоги — виньяса йога. Рассказываем, что это и как проходят занятия 10.03.2021 Партнерский материал

Виньяса йога — это новое современное направление йоги. Это сочетание движения с дыханием: вдох — одно движение, выдох — другое. Постоянная концентрация на дыхании и движении отлично отвлекает от мыслей и забот и погружает в поток. Переходы между позами плавные и изящные, что делает это направление похожим на танец.

Каждое занятие — это новая последовательность, поэтому скучно на виньясе не будет никогда. Кроме того, в отличие от классической хатха йоги здесь мало статики: в каждой позе проводят по 3-5 дыханий. Это направление идеально подойдет тем, кто любит находиться в движении и скучает в статичных позах.

Уттхита хаста падангуштхасана. Балансы стоя улучшают концентрацию, помогают отследить внутреннее состояние.
Phoenix Dance studio/youtube.com
Для кого подходит

Виньяса йога вызывает интерес у самых разных людей. Она подходит и студентам, и взрослым, на занятия приходят даже мамы с маленькими детьми. Уровень физической подготовки здесь не играет роли: начинающие и продвинутые отлично практикуют вместе, а преподаватель всегда подскажет, как упростить или усложнить позу. Более продвинутые ученики служат примером и мотивацией для новичков.

Виньяса йога подходит тем, кто хочет попробовать что-то новое и необычное, внести в свою жизнь гармонию и баланс, улучшить здоровье. Это направление — отличный антистресс и лекарство при нарушениях сна.

Как проходят занятия

Занятия виньяса йогой идут утром и вечером. Утренние занятия больше направлены на пробуждение. Они начинаются с небольшой медитации — настройки на практику. Затем идет мягкая разминка, чтобы разбудить все части тела и суставы, разогнать кровь; и активная разминка (Сурья намаскара), чтобы подготовить тело к нагрузке.

Основная часть занятия — это последовательности или виньясы на силу, гибкость, баланс, координацию. По утрам особенно много поз с прогибами, ведь именно они помогают нам проснуться.

Завершает занятия блок на глубокие прогибы и компенсацию после них: это небольшая растяжка, расслабление спины и скрутки. И вишенка на торте — отдых в шавасане. Утренняя шавасана длится не больше 5 минут. Этого достаточно, чтобы успокоить тело после практики и при этом не усыпить ум, сохранив бодрость.

Вечерние занятия, наоборот, направлены на успокоение после долгого дня. Занятия начинаются с дыхательных упражнений. На разминке больше внимания уделяется снятию напряжения от неправильного сидения и стояния, ношения неудобной и жесткой обуви. Здесь много наклонов и перевернутых поз — они замедляют сердцебиение, успокаивают, вызывают отток застоявшейся крови от ног.

Особое внимание уделяется балансам на одной ноге и на руках. Балансы стоя улучшают нашу способность к концентрации, учат отстраняться от происходящего вокруг и переносить баланс с коврика в повседневную жизнь. А балансы на руках — это умение спокойно относиться к необычным и стрессовым ситуациям, познание себя и своих возможностей, о существовании которых раньше не подозревали.

Шавасана по вечерам длится от 15 до 20 минут и является важнейшей частью занятия. Приятный голос преподавателя и свечи создают особую атмосферу, в которой легко расслабиться, забыть о волнениях, расстаться с усталостью после рабочего дня, настроиться на крепкий здоровый сон и приятное пробуждение.

Попробовать виньяса йогу можно в Студии танцев и йоги Феникс.

Расписание занятий:
Понедельник и четверг: 10:30 и 21:00,
воскресенье: 21:00

Первое занятие стоит 300 рублей, а при покупке абонемента в день пробного первое занятие будет в подарок.

Записаться можно через сайт, соцсети или по телефону: 8-985-462-78-37

Студия танцев и йоги «Феникс» в соцсетях:

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