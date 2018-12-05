Как написать программу для зеленоградского интернет-магазина — и стать его техническим директором, создать чат-бот для продаж VR-гарнитуры и получить её в подарок, или придумать сервис на основе геоплатформы HERE, который не даст «проспать» свою автобусную остановку — и будет основой будущего стартапа? Всем этим занимались участники первого зеленоградского IT-хакатона Impossible.Hack. А еще угощались пиццей и играли в пинг-понг — чем не прекрасный выходной для айтишника.
Хакатоны под эгидой Local Hack Day прошли 1 декабря на сотнях площадок по всему миру для IT-разработчиков — программистов, инженеров и дизайнеров. Локализовать всемирное движение в Зеленограде решила молодая команда HaClever, студенты МИЭТа Эмиль Сатаев и Дмитрий Ичёткин, сами заядлые участники всевозможных хакатонов. Идею поддержали в сообществе Russian Hackers, организующем Local Hack Day в России. Главными зеленоградскими организаторами мероприятия стали МИЭТ и Корпорация развития Зеленограда, предоставившая площадку.
Вот почему зимний рассвет в первую субботу декабря зеленоградские участники Local Hack Day встретили на 11-м этаже башни Бизнес-инкубатора по соседству со Студгородком МИЭТа, с панорамными видами на город и лес. Хакатон собрал около 60 зеленоградцев — в основном миэтовцев и выпускников вуза, были и школьники. 12-часовое мероприятие началось в 8 утра и закончилось к 22 часам вечера.
«Главная цель хакатона — нетворкинг и весёлое проведение выходных за любимым делом, — рассказал Zelenograd.ru Дмитрий Ичёткин. — На хакатоне можно запилить интересный проект или решить нетривиальную задачу от крупной IT-компании. В отличие от олимпиад по программированию это очень творческий процесс, включающий воображение — этим и хороши хакатоны. А лучшие команды, как правило, получают хороший денежный приз, финансирование от компании на продолжение проекта или приглашение на работу».
Свои задания — треки — для хакатона предоставили три компании. Фирма BoxGlass, производитель очков виртуальной и дополненной реальности, предложила командам хакатона создать чат-боты для продаж. В финал этого трека вышли две группы разработчиков интеллектуальных ботов на основе Google ApiAI — телеграм-бота и бота с использованием Алисы — голосового помощника от Яндекс. Обе группы получили в качестве подарка от компании VR-очки и денежные призы.
Зеленоградская компания DelDelphi — интернет-магазин индийских товаров — нуждалась в решениях для развития собственной торговой площадки. «Мы давно дружим с основателями этого магазина и предложили им разработать варианты решений для сайта на хакатоне. Результат им очень понравился — у ребят получилось много интересных проектов, например, рекомендательная система для индийских лекарств и косметики. Призы победителям был тоже примечательные — бизнес-завтраки с зеленоградскими бизнесменами и должность технического директора компании, которую получил один из капитанов команд-победителей».
Третьим партнёром стала компания HERE Technologies, оператор геолокационной платформы HERE, глобальный поставщик цифровых карт, сведений о дорожном движении и других пространственных данных для ГИС, в том числе, систем навигации. Договориться о сотрудничестве удалось при посредничестве Russian Hackers — представители российского подразделения HERE приехали в Зеленоград и предложили участникам хакатона создать приложения на базе API платформы HERE. Использовать API можно было и в треках других партнёров хакатона.
В HERE ожидали, что самыми популярными станут традиционные для таких соревнований проекты по туризму — но зеленоградцы оказались не такими предсказуемыми. Победителем в треке от HERE стала команда, разработавшая модуль для интернет магазина с функцией удобного поиска ближайших точек Почты России.
А лучшим в свободной номинации от организаторов хакатона признали решение на базе API HERE, которое предупреждает пользователя, пассажира общественного транспорта, о приближении нужной ему остановки — очень актуальное для всех, кто работает в Москве и поздно возвращается в Зеленоград на автобусе или электричке, засыпая в дороге. «Осталось довести этот проект до стартапа или сервиса, который можно будет монетизировать и распространять» , — комментирует Дмитрий Ичёткин.
Одной из команд Корпорация развития Зеленограда подарила возможность завершить проекты в коворкинге Бизнес-инкубатора — месяц бесплатной работы.
В программу хакатона вошли три воркшопа, на которых можно было узнать много полезного — по платформе HERE, по созданию чат-ботов и по созданию презентаций для хакатона.
Финансирование Local Hack Day в России, на девяти площадках (Москва, Зеленоград, Санкт-Петербург, Тверь, Краснодар, Томск, Екатеринбург, Якутск и Владивосток), взял на себя ACTUM — оператор цифровой платформы для проведения онлайн и оффлайн соревнований по решению технологических задач от компаний, подбора для них проектов и персонала на основе рейтинга и достижений её участников.
«Участники кодили, ели вкусняшки, кодили, обедали, кодили, пробовали индийские снеки, кодили, делали презу, ели пиццу, кодили…» — рассказывают про хакатон в его группе Вконтакте. Для любителей спорта поставили стол для пинг-понга — многим это тоже очень понравилось. Как и вся атмосфера хакатона: по словам организаторов, он был наполнен общением, увлеченной работой над проектами и новыми знакомствами. А в Telegram-чате мероприятия уже сложилось своё небольшое сообщество, которое не спешит рассыпаться — есть идеи для новых хакатонов на будущее.
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