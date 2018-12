Третьим партнёром стала компания HERE Technologies, оператор геолокационной платформы HERE, глобальный поставщик цифровых карт, сведений о дорожном движении и других пространственных данных для ГИС, в том числе, систем навигации. Договориться о сотрудничестве удалось при посредничестве Russian Hackers — представители российского подразделения HERE приехали в Зеленоград и предложили участникам хакатона создать приложения на базе API платформы HERE. Использовать API можно было и в треках других партнёров хакатона.

В HERE ожидали, что самыми популярными станут традиционные для таких соревнований проекты по туризму — но зеленоградцы оказались не такими предсказуемыми. Победителем в треке от HERE стала команда, разработавшая модуль для интернет магазина с функцией удобного поиска ближайших точек Почты России.