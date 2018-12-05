Как написать программу для зеленоградского интернет-магазина — и стать его техническим директором, создать чат-бот для продаж VR-гарнитуры и получить её в подарок, или придумать сервис на основе геоплатформы HERE, который не даст «проспать» свою автобусную остановку — и будет основой будущего стартапа? Всем этим занимались участники первого зеленоградского IT-хакатона Impossible.Hack. А еще угощались пиццей и играли в пинг-понг — чем не прекрасный выходной для айтишника.

Хакатоны под эгидой Local Hack Day прошли 1 декабря на сотнях площадок по всему миру для IT-разработчиков — программистов, инженеров и дизайнеров. Локализовать всемирное движение в Зеленограде решила молодая команда HaClever, студенты МИЭТа Эмиль Сатаев и Дмитрий Ичёткин, сами заядлые участники всевозможных хакатонов. Идею поддержали в сообществе Russian Hackers, организующем Local Hack Day в России. Главными зеленоградскими организаторами мероприятия стали МИЭТ и Корпорация развития Зеленограда, предоставившая площадку.

Вот почему зимний рассвет в первую субботу декабря зеленоградские участники Local Hack Day встретили на 11-м этаже башни Бизнес-инкубатора по соседству со Студгородком МИЭТа, с панорамными видами на город и лес. Хакатон собрал около 60 зеленоградцев — в основном миэтовцев и выпускников вуза, были и школьники. 12-часовое мероприятие началось в 8 утра и закончилось к 22 часам вечера.