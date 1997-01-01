Разработчики будут соревноваться в решении нетривиальных и сложных задач. Приглашаются студенты, специалисты и школьники старших классов. В том числе начинающие в области IT — рабочая атмосфера и более опытные коллеги помогут им войти в мир технологий.

«Хакатон — это событие, где можно запилить интересный проект или решить нетривиальную задачу от крупной IT компании. Лучшие команды,как правило, получают хороший денежный приз, финансирование от компании на продолжение проекта или приглашение на работу. Но главная цель хакатона — нетворкинг и веселое проведение выходных за любимым делом», — поясняют организаторы.

Для участников предусмотрена бесплатная еда — пиццы и прочие закуски. Всем раздадут сувениры: бесплатные стикеры для ноутбука и, возможно, футболки. А самым незабываемым впечатлением должна стать атмосфера хакатона — адреналин, командная игра и гениальные идеи.

Регистрация участников в день мероприятия пройдёт с 8:00 до 9:00. Дальнейшее расписание:

9:00 — церемония открытия, презентации предприятий и задач

9:30 — формирование команд участников

10:00 — консультирование участников по решению задач

10:00—19:00 работа дополнительных секций, где можно будет выступить

11:00—12:00 работа участников над проектами

12:00—13:00 обед

13:00—18:00 работа участников над проектами

18:00—19:00 pizza-time

19:00—20:00 оценка проектов менторами команд

21:00—22:00 церемония награждения.

Партнерами хакатона выступят GitHub, Microsoft, «Додо пицца», Haclever, Major league hacking, Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москва.

Адрес проведения: Зеленоград, улица Юности, дом 8.

Площадки хакатона в интернет: группа ВКонтакте и Telegram-чат.