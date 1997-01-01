Зеленоградский 12-часовой хакатон Impossible.Hack для IT-разработчиков — программистов, инженеров и дизайнеров — пройдёт в субботу, 1 декабря (8:00—22:00) в Корпорации развития Зеленограда. Соорганизаторами хакатона стали МИЭТ и КРЗ. Идёт онлайн-регистрация участников — собрать свою команду можно заранее или найти её на мероприятии.
Разработчики будут соревноваться в решении нетривиальных и сложных задач. Приглашаются студенты, специалисты и школьники старших классов. В том числе начинающие в области IT — рабочая атмосфера и более опытные коллеги помогут им войти в мир технологий.
«Хакатон — это событие, где можно запилить интересный проект или решить нетривиальную задачу от крупной IT компании. Лучшие команды,как правило, получают хороший денежный приз, финансирование от компании на продолжение проекта или приглашение на работу. Но главная цель хакатона — нетворкинг и веселое проведение выходных за любимым делом», — поясняют организаторы.
Для участников предусмотрена бесплатная еда — пиццы и прочие закуски. Всем раздадут сувениры: бесплатные стикеры для ноутбука и, возможно, футболки. А самым незабываемым впечатлением должна стать атмосфера хакатона — адреналин, командная игра и гениальные идеи.
Регистрация участников в день мероприятия пройдёт с 8:00 до 9:00. Дальнейшее расписание:
9:00 — церемония открытия, презентации предприятий и задач
9:30 — формирование команд участников
10:00 — консультирование участников по решению задач
10:00—19:00 работа дополнительных секций, где можно будет выступить
11:00—12:00 работа участников над проектами
12:00—13:00 обед
13:00—18:00 работа участников над проектами
18:00—19:00 pizza-time
19:00—20:00 оценка проектов менторами команд
21:00—22:00 церемония награждения.
Партнерами хакатона выступят GitHub, Microsoft, «Додо пицца», Haclever, Major league hacking, Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москва.
Адрес проведения: Зеленоград, улица Юности, дом 8.
Площадки хакатона в интернет: группа ВКонтакте и Telegram-чат.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
-
Всегда поможем
вашему авто !