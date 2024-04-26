«В итоге будет грязь, а газона не будет» — что ждет мини-газоны в 20-м микрорайоне. Продолжаем наблюдать за благоустройством дворов в Зеленограде 26.04.2024 ZELENOGRAD.RU

На этот раз 20-й микрорайон и его мини-газончики.

«Прежде зеленые островки перед подъездами стали смесью строительного мусора, песка, цемента и обломков асфальта, — рассказывает местная жительница Наталья. — Основываясь на опыте многолетних наблюдений за практиками озеленения, рискну предположить, что в дальнейшем эти „песочницы“ будут засыпаны сверху тончайшим слоем чернозёма вперемешку с посевным материалом. Семена склюют птицы, чернозём смоет первым же дождём».

В итоге будет грязь, а газона не будет, считает Наталья. Она предлагает очистить эти «клумбы» от мертвого грунта на глубину штыка лопаты и потом уже внести туда хороший слой плодородной почвы с семенами травы. К этому стоит добавить, что грунт неизбежно будет стекать на асфальт через щели в бордюре, а обычный для города «партерный» газон будет здесь вытаптываться, если не огородить клубы (что раньше иногда делали). Что ждет эти клумбы на самом деле — будем следить, а также спросим в управе.

В зеленоградском телеграм-чате добавляют, что здесь уместнее посадить дерево, а не оставлять клочок пустого зеленого газона.

Призываем местных жителей следить за качеством работ по благоустройству своих дворов и сразу сообщать в префектуру о любых проблемах и ошибках ремонтников. И нам в редакцию тоже пишите: в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

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Метки:
озеленение, микрорайон 20, благоустройство
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