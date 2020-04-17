Об этом редакции «Зеленоград.ру» на условиях анонимности рассказала сотрудник поликлиники Наталья (имя изменено). По её словам, врач поликлиники, где она работает, до этого находился на больничном. Делать рентген вместе с супругой он пришел «меньше чем через две недели», на них из средств защиты были только маски. Она уточнила, что врач знал о своем диагнозе, как и почти все в учреждении, хотя официально её никто не извещал о болезни коллеги.

Сотруднику в рентген-кабинете врач сам сказал, что тест дважды показал у него положительный результат. И добавил, что прийти и сделать рентген легких ему сказала зам главврача.

По словам Натальи, с рентгеном сейчас «все как с ума посходили», направляя всех, кто «кашлянул, у кого температура». Она уточнила, что у коллеги болезнь протекала в легкой форме и, по ее мнению, дополнительное вмешательство в виде рентгена ему не требовалось. Как и большинству остальных: «Пневмония редко выявляется, обычно все в норме».

На входе в поликлинику никакого фильтра для пациентов нет, заявила Наталья, все посетители проходят свободно, никого не проверяют. Вообще в учреждении в тот момент было «достаточно» людей, «такое чувство, что никакой самоизоляции нет».

Сейчас она не знает, как отреагировали руководство или надзорные органы: в поликлинике «все делают вид, что ничего не произошло». Сотрудника поликлиники, который позвонил в Роспотребнадзор, перенаправили оттуда в полицию, а в полиции опросили по телефону и попрощались.

Сотрудникам поликлиники сказали только, что на следующей неделе у всех будут брать мазки. «Но извините, я сегодня со всеми проконтактировала, сейчас в автобусе поеду, у меня дома семья», — возмущается Наталья. «Скорее всего, я сейчас просто обращусь в поликлинику по месту жительства и уйду на больничный. Я не хочу тоже ходить заражать», — добавляет она.