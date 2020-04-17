16 апреля сотрудница поликлиники в Андреевке сообщила в полицию и Роспотребнадзор, что к ней на прием делать рентген пришел ее коллега со своей женой. Он сам сказал, что у него подтвердился коронавирус, а на рентген его послало начальство.
Об этом редакции «Зеленоград.ру» на условиях анонимности рассказала сотрудник поликлиники Наталья (имя изменено). По её словам, врач поликлиники, где она работает, до этого находился на больничном. Делать рентген вместе с супругой он пришел «меньше чем через две недели», на них из средств защиты были только маски. Она уточнила, что врач знал о своем диагнозе, как и почти все в учреждении, хотя официально её никто не извещал о болезни коллеги.
Сотруднику в рентген-кабинете врач сам сказал, что тест дважды показал у него положительный результат. И добавил, что прийти и сделать рентген легких ему сказала зам главврача.
По словам Натальи, с рентгеном сейчас «все как с ума посходили», направляя всех, кто «кашлянул, у кого температура». Она уточнила, что у коллеги болезнь протекала в легкой форме и, по ее мнению, дополнительное вмешательство в виде рентгена ему не требовалось. Как и большинству остальных: «Пневмония редко выявляется, обычно все в норме».
На входе в поликлинику никакого фильтра для пациентов нет, заявила Наталья, все посетители проходят свободно, никого не проверяют. Вообще в учреждении в тот момент было «достаточно» людей, «такое чувство, что никакой самоизоляции нет».
Сейчас она не знает, как отреагировали руководство или надзорные органы: в поликлинике «все делают вид, что ничего не произошло». Сотрудника поликлиники, который позвонил в Роспотребнадзор, перенаправили оттуда в полицию, а в полиции опросили по телефону и попрощались.
Сотрудникам поликлиники сказали только, что на следующей неделе у всех будут брать мазки. «Но извините, я сегодня со всеми проконтактировала, сейчас в автобусе поеду, у меня дома семья», — возмущается Наталья. «Скорее всего, я сейчас просто обращусь в поликлинику по месту жительства и уйду на больничный. Я не хочу тоже ходить заражать», — добавляет она.
«Зеленоград.ру» не смог связаться ни с заместителем главного врача поликлиники Мариной Патриной, ни с Минздравом Московской области — на протяжении нескольких часов на звонки никто не ответил. Редакция отправила запрос в минздрав. В пресс-службе полиции Московской области пообещали уточнить, поступало ли к ним сообщение о случившемся, однако спустя сутки сообщили, что информация по-прежнему проверяется.
Несмотря на то, что подтвердить информацию о происшествии в Андреевской поликлинике не удалось, редакция «Зеленоград.ру» считает важным обнародовать эту информацию для защиты общественных интересов. Всё чаще поликлиники из-за безответственного поведения пациентов и медиков поликлиники становятся потенциальными распространителями инфекции.
С 1 апреля в России введены две статьи КоАП за нарушение режима самоизоляции. По статье 20.6.1 КоАП РФ за «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» могут оштрафовать на 1-30 тысяч рублей. По статье 6.3 КоАП — о нарушении «действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий». Если совершать это во время режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, человека могут оштрафовать на 15-40 тысяч рублей. С 1 апреля за то же самое есть штрафы в размере 4-5 тысяч в московском КоАП (статья 3.18.1).
Если из-за несоблюдения требований по самоизоляции больной заразил тех, с кем контактировал, и установлена причинно-следственная связь между его действиями и массовым заболеванием других людей, есть риск привлечения к уголовной ответственности в виде лишения свободы до двух лет, а также штрафом от 500 до 700 тысяч рублей. Если же это приведет к смерти других людей — к лишению свободы на срок до семи лет.