«Долечивайтесь на работе — результатов вашего теста на коронавирус я не знаю, компьютер не работает». Типичная история про поликлинику 17.04.2020 ZELENOGRAD.RU

Все чаще наши читатели рассказывают истории, судя по которым одним из потенциальных мест распространения инфекции становятся поликлиники. Это происходит как из-за беспечности и плохой информированности пациентов, так и по вине медиков. Типичную историю, которая произошла в поликлинике в 14-м микрорайоне, рассказал зеленоградец Иван.

Температура 37.8 — «всё нормально»

— В четверг, 2 апреля, и за несколько дней до этого у меня ухудшилось состояние здоровья, поднялась температура до 37.8, болело горло, пропал голос, начались приступы кашля — в общем, все симптомы ОРВИ (возможно). Моя работа связана с контактами с клиентами и сотрудниками организации, которая продолжает свою работу и в режиме карантина/самоизоляцвии. В связи с пандемией короновирусной инфекции у меня возникли плохие опасения, и я сразу же пошел в свою поликлинику в корпусе 1460.

Конечно стоило бы вызывать врача на, дом, но мне не 75 лет (просьба вызывать врача на дом при симптомах ОРВИ появилась на сайте горбольницы в конце марта — Зеленоград.ру). Учитывая, что у меня держалась температура и в этот день, я мониторил ее дома термометрами (двумя, спиртовым и электронным), состояние было ужасным.

Итак, с температурой 37.8 я зашел в поликлинику, на входе девушка в халате измерила мне температуру бесконтактным термометром, и сказала, что всё нормально (20 минут назад дома было ненормально).

Три приёма — три врача

Записавшись на приём к дежурному врачу (кабинет 107), я отсидел с температурой в очереди. Пока сидел в холле, заходили люди с улицы, им тоже измеряли температуру бесконтактным термометром. Один мужчина спросил, какая у него, и девушка ответила, что 32 градуса — так мало, потому что с улицы зашел.

Наконец я зашел на приём в кабинет. Врач Романовская Г. М., посмотрев горло и послушав легкие, поставила диагноз «острая инфекция верхних дыхательных путей», выписала лекарства, выписала больничный.

В пятницу, 10 апреля, я пришёл на повторный приём (кстати, лечение не очень помогло). Меня приняла уже другая врач, которая была очень сильно удивлена, почему её коллега еще 2 апреля не взяла мазок на коронавирус, и тут же отвела меня в процедурный кабинет, опасаясь за свое здоровье в том числе. Она продлила больничный и выписала новые лекарства.

В понедельник, 13 апреля, меня принимала третья врач, Бандеровская О.С (кабинет 109). Она удивилась тому, что мне выписывали предыдущие два доктора. Учитывая, что у меня сохранялись симптомы (сильный кашель, боль в горле), врач заявила, что не может продлить мне больничный, выписала новые лекарства и, сказав «на работе долечитесь», закрыла больничный лист.

Результаты теста на коронавирус — ищите сами

Проблема даже не в закрытом больничном — я в состоянии и с сильным кашлем продолжить лечение на работе, среди сотрудников и клиентов, прикрываясь во время приступов кашля рукой… Но, когда я спросил у врача, где результаты моего анализа на коронавирус, она сказала «Я не знаю результатов, у меня не работает компьютер» и показала на неработающий монитор.

То есть, даже не зная результатов моего теста, в это непростое время распространения коронавирусной инфекции врач меня выписала и отправила долечиваться на работу! Конечно, я переживаю за свое здоровье, поэтому спросил, как можно узнать результаты анализа. Врач ответила «Поднимитесь на 4-й этаж…» К счастью, результат оказался отрицательным.

Я дошёл до главврача поликлиники Конторовой Г. Ц. — на мой вопрос «Какое право врач имеет выписывать пациентов, не зная результата анализов, отправлять лечиться на работе?» она, не отрываясь от монитора, сказала: «Ну, у вас же отрицательный анализ! Если врач решил, значит запретов на трудовую деятельность нет!» А если бы анализ был положительным? Всё равно надо было идти на работу долечиваться? Ведь больничный заведомо был закрыт, когда ни я, ни врач результатов не знали.

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«Мне кажется, за такое судить надо»

В россказни вроде «Если бы был положительный результат теста, вам бы сразу сообщили» я не верю — судя по историям людей, никто никому и ничего вовремя не сообщает, такие случаи опубликованы и на Зеленоград.ру.

Я пробовал звонить в Департамент здравоохранения, там не брали трубку весь день.

Я не медик, чтобы судить работу других врачей, но отправлять долечиваться на работу — за такое, мне кажется, судить надо. «Результатов не знаю, не работает компьютер», занижение температуры и то, что в поликлинике у меня взяли анализ на коронавирус только спустя восемь дней после начала заболевания, а также поведение главврача — всё это кажется странным. Уже ко 2 апреля количество инфицированных в Москве увеличивалось (шла первая нерабочая неделя, объявленная Путиным для всей страны — Зеленоград.ру), и было правило при подобных симптомах делать тест.

Я работаю в госструктуре на руководящей должности, у меня 27 сотрудников, бесконечные клиенты — наша организация входит в перечень предприятий непрерывного жизнеобеспечения. И 14 апреля я был вынужден с сильным кашлем ехать на работу на электричке и в метро. Я не напрашиваюсь на больничный, но меня возмущает, что врач «не может» и «не знает», как и фраза «на работе долечитесь». Учитывая всё происходящее в нашей стране и мире, это полный непрофессионализм и показатель работы данного медучреждения. Всё это очень возмутило и меня, и моих родных, и коллег.

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