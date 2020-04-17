Температура 37.8 — «всё нормально»

— В четверг, 2 апреля, и за несколько дней до этого у меня ухудшилось состояние здоровья, поднялась температура до 37.8, болело горло, пропал голос, начались приступы кашля — в общем, все симптомы ОРВИ (возможно). Моя работа связана с контактами с клиентами и сотрудниками организации, которая продолжает свою работу и в режиме карантина/самоизоляцвии. В связи с пандемией короновирусной инфекции у меня возникли плохие опасения, и я сразу же пошел в свою поликлинику в корпусе 1460.

Конечно стоило бы вызывать врача на, дом, но мне не 75 лет (просьба вызывать врача на дом при симптомах ОРВИ появилась на сайте горбольницы в конце марта — Зеленоград.ру). Учитывая, что у меня держалась температура и в этот день, я мониторил ее дома термометрами (двумя, спиртовым и электронным), состояние было ужасным.

Итак, с температурой 37.8 я зашел в поликлинику, на входе девушка в халате измерила мне температуру бесконтактным термометром, и сказала, что всё нормально (20 минут назад дома было ненормально).