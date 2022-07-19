Ушла из жизни руководитель зеленоградского хора «Верность» Наталья Ненашева 19.07.2022 ZELENOGRAD.RU

18 июля скончалась Наталья Григорьевна Ненашева — бессменный руководитель хора «Верность», более пятидесяти лет проработавшая школьным учителем музыки. Прощание состоится в четверг 21 июля в 9:30 в траурном зале зеленоградской больницы.

Наталья Ненашева была ветераном труда, заслуженным учителем России, отличником просвещения, кавалером ордена «Знак Почета» и зеленоградской легендой. В город она приехала в 1965 году, сначала руководила хором в первой зеленоградской школе №845, затем в 609-й, а с 1978 года работала учителем музыки в школе №608, впоследствии поменявшей номер на 1806, затем на 1353.

«За это время воспитала не одну тысячу девчонок и мальчишек. Всегда задорная, энергичная, доброжелательная, отзывчивая, внимательная, идущая с песней по жизни, она пользовалась уважением и любовью как среди коллег, так и среди учеников и их родителей, — пишут о ней хористы. — Созданный ею хор — это целая эпоха! Воспитанники Наталии Григорьевны были постоянными участниками школьных концертов, выступали на городских и международных фестивалях и конкурсах, почти всегда удостаивались дипломов и наград. Великий человек. И огромное сердце! Добрый учитель и друг! Она осталась во всех нас, в нашей любви к музыке, в нашей любви к детям».

Наталья Григорьевна родилась в поющей семье, училась в Народном ансамбле песни и пляски Центрального дома детей железнодорожников. В этом знаменитом коллективе занимались и начинали творческий путь Светлана Варгузова, Валентина Толкунова, Майя Кристалинская, Мира Кольцова, Евгений Светланов. У Натальи был прекрасный «народный» голос, а поступить в музыкальное училище ей помогла Розалия Исааковна Дунаевская — мать выдающегося композитора Исаака Дунаевского. Еще юной девушкой она исполнила песню в фильме «Школа мужества» (1954 год) — можно послушать её здесь.

В 2014 году Наталья Григорьевна и выпускники хора «Верность» Алексей Мезинов и Вера Смирнова побывали в студии «Зеленоград.ру».

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Метки:
некролог, ненашева наталия григорьевна
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