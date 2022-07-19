Наталья Ненашева была ветераном труда, заслуженным учителем России, отличником просвещения, кавалером ордена «Знак Почета» и зеленоградской легендой. В город она приехала в 1965 году, сначала руководила хором в первой зеленоградской школе №845, затем в 609-й, а с 1978 года работала учителем музыки в школе №608, впоследствии поменявшей номер на 1806, затем на 1353.

«За это время воспитала не одну тысячу девчонок и мальчишек. Всегда задорная, энергичная, доброжелательная, отзывчивая, внимательная, идущая с песней по жизни, она пользовалась уважением и любовью как среди коллег, так и среди учеников и их родителей, — пишут о ней хористы. — Созданный ею хор — это целая эпоха! Воспитанники Наталии Григорьевны были постоянными участниками школьных концертов, выступали на городских и международных фестивалях и конкурсах, почти всегда удостаивались дипломов и наград. Великий человек. И огромное сердце! Добрый учитель и друг! Она осталась во всех нас, в нашей любви к музыке, в нашей любви к детям».

Наталья Григорьевна родилась в поющей семье, училась в Народном ансамбле песни и пляски Центрального дома детей железнодорожников. В этом знаменитом коллективе занимались и начинали творческий путь Светлана Варгузова, Валентина Толкунова, Майя Кристалинская, Мира Кольцова, Евгений Светланов. У Натальи был прекрасный «народный» голос, а поступить в музыкальное училище ей помогла Розалия Исааковна Дунаевская — мать выдающегося композитора Исаака Дунаевского. Еще юной девушкой она исполнила песню в фильме «Школа мужества» (1954 год) — можно послушать её здесь.