Кража произошла в 4-м подъезде корпуса 106. Известно даже точное время — 5:38 — потому что момент кражи попал на камеру видеонаблюдения, которую установил один из жильцов.

Сначала мужчина в черной куртке идет по лестнице, неторопливо осматривая стоящие там велосипеды. Спустя четыре минуты он уже идет с украденным велосипедом в руках.