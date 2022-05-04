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Украденный велосипед вернул хозяину друг вора. Момент кражи попал на камеру, которую установил один из соседей 04.05.2022 ZELENOGRAD.RU

Велосипед стоимостью около 15 тысяч рублей украли во вторник рано утром в 1-м микрорайоне. Вор попал на камеру видеонаблюдения, а на следующий день другой человек, представившийся его другом, вернул велосипед.

Кража произошла в 4-м подъезде корпуса 106. Известно даже точное время — 5:38 — потому что момент кражи попал на камеру видеонаблюдения, которую установил один из жильцов.

Сначала мужчина в черной куртке идет по лестнице, неторопливо осматривая стоящие там велосипеды. Спустя четыре минуты он уже идет с украденным велосипедом в руках.

Утром хозяин велосипеда вызвал полицию. А днем велосипед принёс другой мужчина, он извинился за своего друга, который унес велосипед, потому что был пьян и не подумал, что делает. Однако на видео никаких признаков опьянения не заметно — вор действует уверенно и осмысленно.

С приходом весны число краж велосипедов и самокатов резко выросло. За прошедшую неделю зеленоградская полиция сообщила о четырех случаях: украли велосипед на Георгиевском проспекте, электросамокат в 4-м микрорайоне и самокат в 11-м.

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Метки:
кража, микрорайон 1, велосипед
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Обсуждение
Max Petrov
Вчера, 17:02
Неправильная формулировка. Не друг вора, а подельник (совершал действия с украденным имуществом), а стало быть действия в составе группы (срок больше) - условный срок обоим. Полицаю, отказавшему в приеме заявления - строгий выговор с занесением в личное дело. Управляющей компании дома штраф за нарушение противопожарных норм и захламление холлов и лестничных пролетов (на фото). Вроде никого не забыл.
A T
Вчера, 17:56
Как интересно - ущерб незначительный. А когда из магазина крадут на те же 15 тыр., ущерб значительный, хотя доход намного выше, чем у физюка?.. Пусть даже и хранящего своё имущество там, где не следует, как хозяин второго велосипеда на лестнице (при пожаре и задымлении самое то).
Майкл Маерс
Вчера, 18:43
Да мусора у нас сейчас бездельники,особенно участковые которые сами же поддерживают своих собутыльников и видать делят доход с закладчиками.
fred26 fred26
Вчера, 18:58
Развели просто на "незначительный относительно дохода" а УПК о таком вообще знает? Новое слово в юридическом словаре?
Юрий Евстифеев
7 часов назад
1."Кража произошла в 4-м подъезде корпуса 106. Известно даже точное время — 5:38 — потому что момент кражи попал на камеру видеонаблюдения, которую установил один из жильцов."
2."Утром хозяин велосипеда вызвал полицию. А днем велосипед принёс другой мужчина"
Полиция хотела похмелится, но камера и что-то (кто-то) им шепнуло. А так: "Если Вас убьют приходите, пишите, разберемся".
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