Велосипед стоимостью около 15 тысяч рублей украли во вторник рано утром в 1-м микрорайоне. Вор попал на камеру видеонаблюдения, а на следующий день другой человек, представившийся его другом, вернул велосипед.
Кража произошла в 4-м подъезде корпуса 106. Известно даже точное время — 5:38 — потому что момент кражи попал на камеру видеонаблюдения, которую установил один из жильцов.
Сначала мужчина в черной куртке идет по лестнице, неторопливо осматривая стоящие там велосипеды. Спустя четыре минуты он уже идет с украденным велосипедом в руках.
Утром хозяин велосипеда вызвал полицию. А днем велосипед принёс другой мужчина, он извинился за своего друга, который унес велосипед, потому что был пьян и не подумал, что делает. Однако на видео никаких признаков опьянения не заметно — вор действует уверенно и осмысленно.
С приходом весны число краж велосипедов и самокатов резко выросло. За прошедшую неделю зеленоградская полиция сообщила о четырех случаях: украли велосипед на Георгиевском проспекте, электросамокат в 4-м микрорайоне и самокат в 11-м.
2."Утром хозяин велосипеда вызвал полицию. А днем велосипед принёс другой мужчина"
Полиция хотела похмелится, но камера и что-то (кто-то) им шепнуло. А так: "Если Вас убьют приходите, пишите, разберемся".