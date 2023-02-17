Жилой комплекс в деревне Бакеево в пяти километрах от Зеленограда — это трех- и четырехэтажные кирпичные дома, удобные квартиры, свежий воздух, лес, комфорт и безопасность. Недавно сдан последний девятый корпус — весь ЖК теперь достроен, и ключи новые жители получают сразу же после покупки жилья. Рассказываем и показываем, что интересного и уникального в этом проекте.
Жилой комплекс «Бакеево Парк» — это воплощение мечты горожанина о загородной жизни. Не о деревне в классическом её смысле, а о сочетании городского комфорта и загородного уединения. Дома кирпичные, теплых и ярких расцветок — здесь чувствуешь себя как в сказочном городке. Здания не выше окружающих их деревьев. Вокруг жилого комплекса — хвойный лес. Войти в него можно через калитку, расположенную на краю поселка. Но вход не для всех — а только для жителей ЖК (или потенциальных жителей, приехавших «на разведку») по электронному ключу.
Возле леса вы увидите пикниковую зону с беседкой, столиками и мангалом. А на краю поселка — искусственное озеро.
Въезд в поселок — через пункт охраны и шлагбаум. Это закрытая охраняемая территория с системой видеонаблюдения. При въезде расположен офис продаж, он работает ежедневно с 9:00 до 19:00.
Всего в «Бакеево Парке» 17 домов, построенных из натурального кирпича. Каркас — монолитный. В каждом доме есть студии, 1, 2 и 3-комнатные квартиры. Планировка свободная: помещение можно организовать под себя, разделить на нужные зоны, сделать единое пространство — как пожелаете. В домах смонтирована современная система отопления.
Есть и квартиры с эксклюзивными решениями. В том числе двухуровневые с антресолями (можно сделать красивую удобную лестницу), потолками высотой 5,3 — 5,4 метра, мансардными и арочными окнами, квартиры с террасами и торцевые с окном в ванной комнате. Стоит также отметить панорамное остекление окон и балконов, гардеробные. Установлены радиаторы, двухкамерные окна Rehau, железные двери, приборы учета воды, электричества и отопления. Можно заказать ремонт непосредственно у застройщика. Стоимость чернового ремонта — 10500, чистового — 20900 рублей. Ремонт продлится примерно три месяца, более конкретные сроки зависят от размера помещения.
Площади квартир — от 30,36 до 113 квадратных метров. Цены — от 4,2 до 14,1 миллионов рублей. Минимальная стоимость квартиры при 100-процентной оплате или в ипотеку — 4,2 млн. руб. Квартиры продает застройщик, есть несколько выгодных вариантов ипотеки. Оформить ипотеку, при желании, можно дистанционно — позвонить или написать в офис продаж. Менеджеры подробно расскажут об ипотечных предложениях, помогут заполнить документы и сами отправят их на рассмотрение в несколько банков.
Кстати, есть и семейная ипотека, и льготная для работников аккредитованных ИТ-компаний — по ставке до 5%.
В поселке особая жизнь, не как в «человейниках». Коляски, велосипеды, самокаты и тому подобное можно хранить прямо на улице или в подъезде. Жителей здесь немного, а чужие тут не ходят. Плюс, территория охраняется. Можно спокойно отпустить детей гулять одних. А летом сделать барбекю возле дома, выйти во двор босиком, загорать на газоне, отдыхать в шезлонге и посадить ягоды во дворе. В поселке построены три детских и три спортивных площадки, есть большая хоккейная коробка. А в перспективе будет скейт-парк. В поселке проложены пешеходные дорожки, устроены велодорожки, вся территория благоустроена и ухожена — благо стройка закончилась.
На 630 квартир устроено 1000 парковочных мест, проблем с парковкой быть не должно. Это редкий случай для нынешних жилых комплексов. Парковки в основном устроены по периметру поселка, но есть места и возле домов.
В ЖК достроен небольшой торговый центр, скоро он откроется. В нём откроется супермаркет, аптека, также планируется фитнес, кафе, пункты выдачи интернет-заказов. Продуктовый магазин есть примерно в 700 метрах от жилого комплекса — там хороший выбор продуктов. А сетевая «Пятерочка» работает неподалеку в Баранцево, туда можно дойти пешком.
Также строится детский сад, его открытие планируется к сентябрю — к новому учебному году. Ближайшая школа находится в Андреевке. До неё можно добираться на бесплатной маршрутке — она делает остановку прямо напротив школы. Маршрутный автобус на 19 мест идет и до станции Крюково, курсирует ежедневно с 7:00 до 20:00 по расписанию — оно опубликовано на сайте ЖК.
Как добраться в ЖК «Бакеево Парк»: Солнечногорский район, поселок Андреевка, деревня Бакеево. Можно доехать на машине — из Зеленограда по Георгиевскому шоссе, затем 400 метров по Пятницкому и свернуть на местную дорогу в районе Горетовки. Можно доехать от станции Крюково на бесплатной маршрутке, она останавливается на Привокзальной площади рядом с ТЦ «Зеленоградский».
Сайт: bakeevopark.ru
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