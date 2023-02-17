Квартиры и дворы

Всего в «Бакеево Парке» 17 домов, построенных из натурального кирпича. Каркас — монолитный. В каждом доме есть студии, 1, 2 и 3-комнатные квартиры. Планировка свободная: помещение можно организовать под себя, разделить на нужные зоны, сделать единое пространство — как пожелаете. В домах смонтирована современная система отопления.

Есть и квартиры с эксклюзивными решениями. В том числе двухуровневые с антресолями (можно сделать красивую удобную лестницу), потолками высотой 5,3 — 5,4 метра, мансардными и арочными окнами, квартиры с террасами и торцевые с окном в ванной комнате. Стоит также отметить панорамное остекление окон и балконов, гардеробные. Установлены радиаторы, двухкамерные окна Rehau, железные двери, приборы учета воды, электричества и отопления. Можно заказать ремонт непосредственно у застройщика. Стоимость чернового ремонта — 10500, чистового — 20900 рублей. Ремонт продлится примерно три месяца, более конкретные сроки зависят от размера помещения.



Площади квартир — от 30,36 до 113 квадратных метров. Цены — от 4,2 до 14,1 миллионов рублей. Минимальная стоимость квартиры при 100-процентной оплате или в ипотеку — 4,2 млн. руб. Квартиры продает застройщик, есть несколько выгодных вариантов ипотеки. Оформить ипотеку, при желании, можно дистанционно — позвонить или написать в офис продаж. Менеджеры подробно расскажут об ипотечных предложениях, помогут заполнить документы и сами отправят их на рассмотрение в несколько банков.

Кстати, есть и семейная ипотека, и льготная для работников аккредитованных ИТ-компаний — по ставке до 5%.

В поселке особая жизнь, не как в «человейниках». Коляски, велосипеды, самокаты и тому подобное можно хранить прямо на улице или в подъезде. Жителей здесь немного, а чужие тут не ходят. Плюс, территория охраняется. Можно спокойно отпустить детей гулять одних. А летом сделать барбекю возле дома, выйти во двор босиком, загорать на газоне, отдыхать в шезлонге и посадить ягоды во дворе. В поселке построены три детских и три спортивных площадки, есть большая хоккейная коробка. А в перспективе будет скейт-парк. В поселке проложены пешеходные дорожки, устроены велодорожки, вся территория благоустроена и ухожена — благо стройка закончилась.



На 630 квартир устроено 1000 парковочных мест, проблем с парковкой быть не должно. Это редкий случай для нынешних жилых комплексов. Парковки в основном устроены по периметру поселка, но есть места и возле домов.