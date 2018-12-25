Сырную карту для гастрономических туров по Московской области опубликовало издание «Подмосковье сегодня». На карте 11 сыроварен, три из которых расположены неподалеку от Зеленограда. Разберёмся, что найдут там любители сыра и что интересного можно посмотреть по дороге.
«Джей понял, что хочет иметь собственный дом вдали от мегаполиса, и перебрался в Солнечногорский район. Понравилось название, да и местность была хорошо знакома. Чтобы воплотить свои планы в жизнь, кулинару пришлось продать яхту во Франции», — так начинается рассказ о Джее Клоузе и его сырном бизнесе.
Сейчас небольшая сыроварня производит около 50 сортов сыра. Есть классические и авторские сорта. Например, сыр «Шамбала» (1350 рублей за килограмм), который имеет насыщенный вкус грецкого ореха — собственная разработка сыровара наравне с порядка 20 наименованиями. Любителям традиционных сортов здесь предлагают, например, рикотту (900 р/кг), моцареллу (1300), гауду (1700), чеддер, романо, грюйер (по 2100).
Если хочется чего-то неординарного, выбирайте твердые сыры по голландским рецептам, которые фермер дорабатывает. Кроме сыра Джей готовит соус песто, морковный торт и чизкейк — он рассказывает, что готовил для Rolling Stones и Motley Crue. В ближайшее время Джей планирует открыть точку розничной торговли рядом с производством. Предприятие работает с 9:00 до 21:00 каждый день: посетители могут не только выбрать хороший сыр, но и пройтись по сыроварне. Есть доставка.
Подробности на сайте cheesefarm.ru или по телефонам 8(916)112-43-61, 8(903)799-27-76. Ферма Джея находится в деревне Мошницы в восьми километрах от Солнечногорска: добраться до неё можно по Ленинградскому шоссе. Ехать на машине около 45 минут.
По дороге заезжайте в мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока — там вас ждёт три усадьбы и 35 тысяч исторических вещей.
Эта сыроварня принадлежит Олегу Сироте — бывшему айтишнику, а ныне одному из крупнейших производителей домашнего сыра. «Приехав к нам, вы можете понаблюдать через стекло за всем циклом производства сыра: как он варится, пропаривается, созревает. Вы сами убедитесь, что мы не добавляем никакой химии. На предприятии рады гостям — каждые выходные здесь проводят бесплатные экскурсии. Можно также посетить небольшой музей истории русского сыроварения и узнать, какие сорта делали в регионе 100 лет назад», — рассказывает бизнесмен.
Ферма производит 450 килограмм сыра в день — это внушительная цифра, особенно учитывая то, что предприятие было основано три года назад. Недавно Олег завоевал две бронзовые медали на Сырной олимпиаде в Австрии, что до этого не делал ни один наш соотечественник. Ему помогли в этом сорта «Истринский» (в зависимости от выдержки его цена колеблется от 1100 до 1900 р/кг) и «Фестивальный» (1100 р/кг). Продукция продаётся в розничных магазинах, один из которых находится на Крюковском рынке.
Есть услуга варки сыра на заказ. Вы заранее оплачиваете сыр, затем его варят и кладут на полку до созревания. При таком заказе большинство сортов обойдутся примерно в 800 рублей за килограмм, ждать созревания придется около шести недель. А вот сваренный на заказ «Русский пармезан» обойдётся в 1000 рублей за килограмм, а созревать будет 1,5 года!
Подробности на сайте parmezan.ru или по телефону 8(915)359-95-05 (Катерина). Ферма Олега Сироты находится в деревне Дубровское Истринского района. Ехать на машине около 1 часа 10 минут.
По дороге заезжайте в Новоиерусалимский монастырь или Ленино-Снегиревский военно-исторический музей.
Полицейские, пусть и бывшие, тоже умеют варить сыр! Для этого Евгений Гелета даже окончил специальные курсы на базе НИИ сыроделия. «Почти три года назад жена подарила мне на Новый год „Набор сыровара“. Сыр мы сварили, но я его почти не ел, потому что он мне показался ужасным на вкус. А супруге, как ни странно, понравилось. В итоге стали пробовать дальше и поняли, что у нас получается. Через некоторые время появилась своя сыроварня», — делится своей историей Евгений.
На предприятии изготавливается не только сыр, но и сырные конфеты: более 25 сортов по 60 рублей штука. Их оценили даже в Италии. Сейчас «Просто сыр» — семейное предприятие, которое предлагает порядка 30 разнообразных сортов сыра. Пока масштабы производства относительно небольшие — 50 килограммов сыра в день, но нужно учитывать, что предприятие открылось в июле. Килограмм фирменного итальянского сыра «Буррата» стоит 1300 рублей. Розничный магазин при сыроварне работает каждый день с 9:00 до 20:00
Больше информации в инстаграме или по телефону 8(962)999-88-50. Сыроварня Евгения Гелеты расположена в городе Дмитров на Высоковольтной улице, дом 1. Ехать на машине около 1 часа 20 минут.
По дороге заезжайте в Дмитровский кремль и Борисоглебский мужской монастырь. А можно заехать за сыром после катания на горнолыжных склонах в районе Яхромы.
На «Сырной карте Подмосковья» далеко не все сыроварни, которые есть возле Зеленограда. Например, сыр Александра Новгородского в Зеленограде так ценят, что на всех желающих его часто не хватает.
Развитие фермерских хозяйств в области активно стимулируется правительством области: сыровары могут претендовать на грант для покрытия затрат, участок земли, субсидирование процентной ставки и возмещение части капитальных затрат.
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