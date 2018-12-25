Сейчас небольшая сыроварня производит около 50 сортов сыра. Есть классические и авторские сорта. Например, сыр «Шамбала» (1350 рублей за килограмм), который имеет насыщенный вкус грецкого ореха — собственная разработка сыровара наравне с порядка 20 наименованиями. Любителям традиционных сортов здесь предлагают, например, рикотту (900 р/кг), моцареллу (1300), гауду (1700), чеддер, романо, грюйер (по 2100).

Если хочется чего-то неординарного, выбирайте твердые сыры по голландским рецептам, которые фермер дорабатывает. Кроме сыра Джей готовит соус песто, морковный торт и чизкейк — он рассказывает, что готовил для Rolling Stones и Motley Crue. В ближайшее время Джей планирует открыть точку розничной торговли рядом с производством. Предприятие работает с 9:00 до 21:00 каждый день: посетители могут не только выбрать хороший сыр, но и пройтись по сыроварне. Есть доставка.

Подробности на сайте cheesefarm.ru или по телефонам 8(916)112-43-61, 8(903)799-27-76. Ферма Джея находится в деревне Мошницы в восьми километрах от Солнечногорска: добраться до неё можно по Ленинградскому шоссе. Ехать на машине около 45 минут.

По дороге заезжайте в мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока — там вас ждёт три усадьбы и 35 тысяч исторических вещей.