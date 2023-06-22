Старший преподаватель кафедры информационной безопасности Оксана Лукманова: Практика показывает, что чем интенсивнее используется устройство, тем больше данных о своем владельце оно накапливает. Данные могут содержать как прямую информацию, так и косвенную. К примеру, к прямым данным можно отнести фотографии, дату рождения, контакты, личные сообщения, биометрические данные и все то, что привязано к вашей личности и дает возможность однозначно вас определить как физическое лицо. Косвенные данные смартфон вычисляет самостоятельно на основе ваших действий: он отслеживает геопозицию, следит, что вы вводили сегодня в поисковике, какую музыку и когда вы любите слушать. Таким образом он формирует ваши предпочтения с привязкой к месту, времени, событиям, которые вас окружают. Все это позволяет ему распознать и ваш внутренний мир.

Данные собирают производитель устройства (например, Apple, Huawei, Samsung и др.), платформа (iOS или Android), а также легальные и нелегальные (вредоносные) приложения. Одним словом, данные собирают все, кто могут. Например, бесплатному приложению они нужны для заработка путем получения и перепродажи ваших персональных данных.

Для уменьшения рисков утечки информации необходимо использовать проверенное программное обеспечение, устанавливайте дополнительные средства защиты, сложные и различные пароли, запоминая их с помощью мнемоники, следите за поведением своего устройства, а также проводите «гигиенические мероприятия». Это вполне под силу в ручном режиме любому обычному пользователю, но, увы, не гарантирует полную защиту. В этом году два выпускника бакалавриата кафедры информационной безопасности смогли разработать программное обеспечение, которое блокирует все подозрительные функции Android телефонов с точки зрения требований по защите информации. Сейчас программа находится на стадии патентования. Надеемся, что в скором времени обычный пользователь сможет насладиться преимуществами данного приложения. Однако, как и научная мысль, киберпреступники не дремлют, поэтому мы ждем новых студентов с новыми идеями насчет обеспечения безопасности в сети.