Небольшая уютная студия танцев и йоги «Феникс» расположена на первом этаже жилого дома в корпусе 454. У неё отдельный вход со стороны Центрального проспекта. Ближайшие остановки — «Магазин Океан» и «Детский мир». Студия предлагает пять видов танцев и три вида йоги. В группе не больше семи человек, поэтому каждому хватит места и внимания преподавателя. В любую группу можно смело приходить, даже если вы никогда не танцевали и не занимались йогой.
На входе гостей и учеников встречают администратор и тапочки. Постоянные ученики оставляют свою танцевальную обувь прямо в студии. На специальных стойках разнообразие, как в обувном: от кед и кроссовок до балеток и сапог на шпильках.
В зоне ожидания расположены мягкие пуфики — ученики студии их очень любят. Но, как здесь шутят, садиться в них нужно осторожно: можно так удобно устроиться, что потом не захочется вставать.
На стене висят фотографии преподавателей и краткие описания стилей танцев и йоги, сертификаты и грамоты студии, в том числе есть благодарность департамента культуры города Москвы.
В раздевалке расположена фотозона, где можно сделать селфи с крыльями. Именно крылья были выбраны неспроста. Это крылья Феникса, символа студии, и в то же время, символ свободы и вдохновения — то, что дают танцы.
Зал в студии один. В этом году в нём сделали ремонт и новый современный дизайн. На полу специальный танцевальный линолеум. В зале есть окно и кондиционер, а также балетный станок и всё для йоги и фитнеса: коврики, кирпичики, ремни, гантели. Есть разные режимы освещения и цветная подсветка. Можно создать любую атмосферу: от близкой к вечеринке для современных танцев до успокаивающей для йоги и медитации. Музыка включается через aux, с флешки и карты памяти, есть разъем для ipod и переходник для iphone.
В студии пять танцевальных направлений: хип-хоп (группы для детей с 8 лет и для взрослых), джаз-фанк, тверк, женский дансхолл, стрип-пластика. И три направления йоги: классическая хатха йога, виньяса йога (йога с плавными переходами между позами, дыханием и медитацией), акройога (парная йога). Первое занятие по каждому направлению стоит 300 рублей. Разовое посещение — 500 рублей, есть месячные абонементы на 4, 8 и 16 занятий стоимостью от 1900 до 5000 рублей. Также есть подарочные сертификаты на любое количество занятий и бюджет.
Сейчас в студии действуют скидки. Новички в день пробного могут купить абонемент по сниженной цене, а для постоянных учеников есть программа лояльности со скидками от 5 до 10%. Есть специальные семейные скидки.
В каждой группе в среднем 4-7 человек. Преподаватель успевает уделить внимание каждому ученику, всем достаточно пространства. Есть группы для новичков и для продолжающих, набор ведется круглый год. Занятия проходят утром и вечером, в будни и выходные дни. На первое занятие нужно записаться: по телефону, через соцсети или через форму на сайте.
Зал сдается в почасовую аренду и подходит как для групповых, так и для индивидуальных занятий, причем не обязательно танцевальных. Помимо танцоров среди арендаторов студии есть секции карате, актерского мастерства, курсы вокала, часто арендуют зал для самостоятельных занятий. Возможна аренда на постоянной основе.
Студия регулярно приглашает профессионального фотографа для съемки классов, чтобы у каждого ученика были яркие фото с занятий. На каждом занятии снимают видео, чтобы ученики могли следить за своим прогрессом.
Несколько раз в год студия организует вечеринки, где выступают все ученики студии, устраивают конкурсы и розыгрыши призов: Хэллоуин, Новый год, День рождения студии.
Адрес: Зеленоград, корпус 454
Сайт: dancezelenograd.ru
Телефон: 8-985-462-78-37
ВКонтакте: vk.com/phoenixdancestudio
Инстаграм: @dancephoenix
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