На входе гостей и учеников встречают администратор и тапочки. Постоянные ученики оставляют свою танцевальную обувь прямо в студии. На специальных стойках разнообразие, как в обувном: от кед и кроссовок до балеток и сапог на шпильках.

В зоне ожидания расположены мягкие пуфики — ученики студии их очень любят. Но, как здесь шутят, садиться в них нужно осторожно: можно так удобно устроиться, что потом не захочется вставать.

На стене висят фотографии преподавателей и краткие описания стилей танцев и йоги, сертификаты и грамоты студии, в том числе есть благодарность департамента культуры города Москвы.