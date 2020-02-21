Салон красоты «Варвара Краса» открылся в корпусе 1512 в феврале. В салоне подберут подходящие для вашего состояния кожи процедуры: альгинатные или лифтинговые маски, спа-программы, ультразвуковую чистку для лица, LPG-массаж, прессотерапию и другие аппаратные процедуры по уходу за лицом и телом. Можно воспользоваться услугами мастера по маникюру и педикюру. Сделать перманентный макияж и эпиляцию воском или шугаринг. Новым клиентам скидка 10% на все услуги. Время работы с 10:00 до 20:00. Покажем что внутри нового салона.
Ведущий косметолог салона — Варвара Анатольевна Морозова. Стаж работы более 15 лет. Варвара Анатольевна закончила Первый Московский Медицинский университет имени Сеченова и получила высшее медицинское образование. Она является международным сертифицированным тренером венгерской компании Solanie и израильской компании ProME.
Имеет сертификаты по испанскому массажу лица, проведение биоревиализации, мезотерапии, контурной пластике, методам введения ботокса, гомеопатии, пилингам, различным уходам, корректировке акне, лазерной эпиляции, элос омоложению, различным аппаратным методикам.
Вот что Варвара рассказывает о косметологии, уходе за лицом телом и о своей студии.
В широком смысле косметология — это омоложение. Независимо от возраста. Если к специалисту приходит дама 60+, работа ведется на то, чтобы «стереть» с ее лица и тела годы. Когда обращаются юные девушки, мы вместе делаем все, чтобы их молодость продлилась как можно дольше. Помните, ухаживать за собой никогда не поздно.
Конечно, чем раньше женщина/девушка начнет за собой ухаживать, тем лучше она будет выглядеть. Либо омолодится по сравнению с тем, «что было», либо как можно дальше отодвинет момент заметного себе и окружающим старения.
Очень усредненный возраст похода к косметологу — 30 лет. Считается, в это время уже появляются какие-то первые признаки старения. Но все очень индивидуально. Даже если вы дотянули первое обращение к специалисту до солидного возраста, мы обязательно добьемся улучшений внешности.
Многое зависит от желания самого человека. То, что один считает недостатком, с которым невозможно смириться, другой может даже в себе не замечать. Косметолог по просьбе клиента в первую очередь будет работать с той проблемой, с которой тот к нему пришел.
Но, конечно, идеальный результат будет при комплексной работе, когда планомерно и последовательно прорабатываются все несовершенства, включая осанку, факторы нездорового образа жизни
Эстетическая косметология
Хочется отметить, что возраст первого визита к специалисту сдвинулся в сторону уменьшения, но это связано не с стремлением девушек за броской внешностью, а с осознанием огромной важности грамотной заботы о лице, теле, собственном здоровье.
Начиная с лечения акне — традиционно подростковой проблемы. Мамы приводят своих юных дочерей за тем, чтобы привить тем культуру ухода за собой. Того, чего сами были лишены в свое время (когда возможности косметологии были не те, а люди старшего поколения считали, что достаточно умываться с мылом и иногда наносить крем).
- Чистка лица — 1500 рублей
- Комбинированная чистка — 2500 рублей
- Лечение акне — от 2500 рублей
Уходы по типу кожи
Женщины стремятся выглядеть более естественно, никто не хочет ходить с «надутыми» губами и неподвижным, как маска, лицом. Все стремятся выглядеть великолепно, но будто от природы, без вмешательств извне. И это правильно! Красота должна быть естественной. Уходы за лицом — от 2000 рублей.
Все больше времени уделяется домашнему уходу. Мы стали понимать, осознавать, что без регулярной заботы о себе за пределами кабинета косметолога настоящей ухоженности и красивого внешнего вида не добиться. Огромная заслуга в этом — просветительская работа косметологов.
Поэтому студия предлагает вам новинку в уходах: персональный продукт.
Прямо при вас создается профессиональное косметическое средство для домашнего ухода, которое индивидуально только для вас. Средство создается на основе профессиональной израильской косметики ProMe.
Аппаратная косметология
Инъекционную косметологию вытесняет аппаратная, которая развивается просто огромными темпами. Она хорошо себя показывает, несомненно — за ней будущее. У аппаратной косметологии огромный спектр действия. Нет, пожалуй, таких проблем с внешностью, с которыми она не работает. И этот спектр увеличивается, ведь технологии не стоят на месте. Если раньше, например, безоперационная подтяжка лица была фантастикой, то сегодня — доступная реальность. Это только один пример. И без того небольшое число побочных эффектов после аппаратов снижается. Это тоже примета нашего времени. Дальше будет только лучше и естественнее.
Лазерная эпиляция и омоложение
Элос омоложение — это уникальная методика безоперационного восстановления кожных покровов, изобретенная израильскими учеными. Элос-терапия позволяет коже выглядеть молодой и свежей. Стоимость услуги элос омоложение — 2500 рублей.
LPG массаж
Процедура LPG массажа основана на комплексном воздействии, которое складывается из механического разминания самодвижущимися роликами, заключенными в манипулу, соединительной и жировой ткани, вибрации и вакуумной вентиляции. Акция на февраль-март — 990 руб за сеанс.
Прессотерапия
Это аппаратная процедура выраженного лимфодренажного действия.
Поочередное сдавливание и расслабление мышц выводит лимфатическую систему пациентки из состояния застоя. Лимфоотток уносит из организма накопившиеся шлаки, токсины и излишки жидкости.
На прессотерапию тела позитивно реагирует и кровеносная система — кровообращение активизируется, и все органы насыщаются кислородом и питательными веществами. Укрепляющую тренировку получают стенки кровеносных сосудов.
Метод воздействия осуществляется при помощи специального костюма и управляющего электронного устройства. Стоимость услуги — 1600 рублей.
Гальваника
Гальваникой, или гальванизацией, в косметологии называют процедуру воздействия на организм постоянным разнополярным гальваническим током с невысоким напряжением. Здоровая кожа без повреждений плохо пропускает ток, поэтому при внешнем воздействии он проникает в организм через волосяные сумки и протоки желез, распределяясь далее в межклеточных пространствах тканей. Стоимость услуги — 1000 рублей.
Микротоки
Микротоковая терапия (МТТ, микротоки) — физиотерапевтическая процедура, которая заключается в воздействии на покров лица, тела, мышечную массу и кровообращение при помощи разночастотных электротоков малого напряжения. Стоимость услуги — 1000 рублей.
Миостимуляция
Миостимуляция — это процедура физиотерапевтического воздействия импульсов электрического тока, направленная на восстановление функциональной активности волокон мышечной ткани. Стоимость услуги — 1500 рублей.
Дарсонваль — это медицинский физиотерапевтический прибор, который действует на основе импульсного переменного тока малой силы, но высокой частоты и высокой мощности. Стоимость услуги — 800 рублей.
Также в студии можно воспользоваться услугами мастера по маникюру и педикюру. Посетителей ждет оборудованный, удобный кабинет, квалифицированный мастер и невысокие цены.
В студии можно сделать перманентный макияж. С 23 февраля по 8 марта скидка 15%. Любая зона 4500 рублей.
Салон красоты «Варвара Краса»
Адрес: Зеленоград, корпус 1512 (вход в салон во дворе дома)
Салон работает ежедневно с 10:00 до 20:00
Сайт салона: www.instagram.com/dr.cosmetolog.morozova
Записаться можно по телефону: 8-926-060-82-04
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