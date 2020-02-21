Что такое косметология?

В широком смысле косметология — это омоложение. Независимо от возраста. Если к специалисту приходит дама 60+, работа ведется на то, чтобы «стереть» с ее лица и тела годы. Когда обращаются юные девушки, мы вместе делаем все, чтобы их молодость продлилась как можно дольше. Помните, ухаживать за собой никогда не поздно.

Конечно, чем раньше женщина/девушка начнет за собой ухаживать, тем лучше она будет выглядеть. Либо омолодится по сравнению с тем, «что было», либо как можно дальше отодвинет момент заметного себе и окружающим старения.

Очень усредненный возраст похода к косметологу — 30 лет. Считается, в это время уже появляются какие-то первые признаки старения. Но все очень индивидуально. Даже если вы дотянули первое обращение к специалисту до солидного возраста, мы обязательно добьемся улучшений внешности.

Многое зависит от желания самого человека. То, что один считает недостатком, с которым невозможно смириться, другой может даже в себе не замечать. Косметолог по просьбе клиента в первую очередь будет работать с той проблемой, с которой тот к нему пришел.

Но, конечно, идеальный результат будет при комплексной работе, когда планомерно и последовательно прорабатываются все несовершенства, включая осанку, факторы нездорового образа жизни