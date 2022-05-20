Доля лабораторно-промышленных помещений в корпусах составит 60% от общей площади. Также предусмотрены административно-офисные и санитарно-бытовые помещения, производственно-складские цеха, службы контроля качества, диспетчерские, зоны отдыха, столовые и медпункты. Корпуса спроектированы с учетом всех современных требований, по данным ОЭЗ: они предполагают свободную планировку, высоту потолков до девяти метров и нагрузку на перекрытия до двух тонн на квадратный метр.

Планировка зданий выполнена с учетом зонирования, обеспечивающего бесперебойную работу предприятий, как сообщает столичный департамент строительства. Здания оборудуют системами оповещения и управления эвакуацией при пожаре, охраны входа, контроля доступа, видеонаблюдения и сигнализации. Для людей с ограниченными возможностями здоровья будут оборудованы рабочие места, обеспечена доступность и удобные пути движения ко всем функциональным зонам и площадкам участка и здания, а также к входам и элементам благоустройства.

Территорию вокруг благоустроят — появятся тротуары из плитки с декоративным гранитным напылением, малые архитектурные формы, рядом засеют газоны, высадят деревья и кустарники.

Автомобили сотрудников и посетителей новых корпусов, как и первых трех, предполагается размещать в открытой шестиэтажной стоянке на 900 машин, расположенной между корпусами и уже введенной в эксплуатацию. Возле новых корпусов появятся места для транспорта маломобильных граждан.