Два дополнительных корпуса в дополнение к трём уже построенным возведут на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» примерно через два года. На площади почти в 40 тысяч кв.метров разместятся новые производства арендаторов и будет создано более 500 рабочих мест, сообщают в ОЭЗ.
Разрешение на строительство инновационных лабораторно-производственных корпусов (ИЛПК) №4 и №5 Мосгосстройнадзор выдал в начале мая. Строить будут за счет городского бюджета — по Адресной инвестиционной программе. Контракт на 2,4 млрд рублей заключен 12 мая с ООО «Стройкомплекс». Суммарная площадь зданий — около 38 тысяч квадратных метров, что больше, чем общая площадь трех первых корпусов.
Фасады корпусов отделают в соответствии с общим дизайн-кодом территории ОЭЗ, в вечернее время их предполагается подсвечивать.
Шестиэтажный корпус №4 площадью около 14,4 тысяч кв. метров ориентирован на размещение производств отрасли машиностроения с металлообработкой, включающее изготовление деталей корпусов приборов и аппаратов, а также высокотехнологичных деталей.
Девятиэтажный корпус №5 площадью 23,4 тысяч кв.метров планируется использовать для производств по сборке светодиодных изделий и 3D-печати корпусов.
Доля лабораторно-промышленных помещений в корпусах составит 60% от общей площади. Также предусмотрены административно-офисные и санитарно-бытовые помещения, производственно-складские цеха, службы контроля качества, диспетчерские, зоны отдыха, столовые и медпункты. Корпуса спроектированы с учетом всех современных требований, по данным ОЭЗ: они предполагают свободную планировку, высоту потолков до девяти метров и нагрузку на перекрытия до двух тонн на квадратный метр.
Планировка зданий выполнена с учетом зонирования, обеспечивающего бесперебойную работу предприятий, как сообщает столичный департамент строительства. Здания оборудуют системами оповещения и управления эвакуацией при пожаре, охраны входа, контроля доступа, видеонаблюдения и сигнализации. Для людей с ограниченными возможностями здоровья будут оборудованы рабочие места, обеспечена доступность и удобные пути движения ко всем функциональным зонам и площадкам участка и здания, а также к входам и элементам благоустройства.
Территорию вокруг благоустроят — появятся тротуары из плитки с декоративным гранитным напылением, малые архитектурные формы, рядом засеют газоны, высадят деревья и кустарники.
Автомобили сотрудников и посетителей новых корпусов, как и первых трех, предполагается размещать в открытой шестиэтажной стоянке на 900 машин, расположенной между корпусами и уже введенной в эксплуатацию. Возле новых корпусов появятся места для транспорта маломобильных граждан.
«При выборе новых арендаторов предпочтение будет отдаваться импортозамещающим производствам», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.
Управляющая компания столичной ОЭЗ готова взять на себя клиентский сервис, заявил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев — от обслуживания инженерных систем до сопровождения комплексной системы быстрого реагирования на аварийные ситуации. Следуя запросам компаний, уже локализовавших производство в «Алабушево», в ОЭЗ расширяют перечень услуг и сервисов для арендаторов, что сделает площадку максимально комфортной для индустриальных инвесторов.
Сейчас на площадке «Алабушево» (общая площадь 157,9 гектара) построены три ИЛПК и Административно-деловой центр (АДЦ) — их площади предоставляются компаниям в аренду. Остальные строения возвели или возводят сами резиденты для своих производств. На данный момент в «Алабушево» размещаются 50 инновационных компаний, уточняют в ОЭЗ. Среди арендаторов — представители таких отраслей как микроэлектроника, фармацевтика, приборостроение.
Строительство второй очереди ИЛПК планировали начать сразу после сдачи первой, в 2021 году, и завершить до конца 2022 года. В начале октября 2021 года был объявлен конкурс на строительство, однако за неделю до окончания подачи заявок появилось объявление, что определение поставщика отменено. Новый конкурс провели уже в апреле нынешнего года, при этом сроки строительства были увеличены.