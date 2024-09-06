Устаревшие во всех смыслах торжокские поезда серии ЭТ2М уходят в прошлое, но довольно медленно. Процесс их замены на Ленинградском направлении «Ласточками» затормозили ковид, санкции и Тверская область. Возможно, и запуск МЦД.

Старые электрички сейчас остались в основном на дальних направлениях — от Ленинградского вокзала до Твери и Конаково. Есть и пара (в сутки) крюковских. Но в любом случае все они останавливаются в Зеленограде, да и альтернативы добраться до Ленинградского вокзала нет — электрички МЦД туда не ходят. Обслуживает их Московско-Тверская пригородная пассажирская компания. В 2018 году на волне запуска современных «Ласточек-комфорт» в РЖД заявили о замене всех старых поездов на «Ласточки» к 2022 году. И действительно, новые «комфорты» постепенно выпускали на рейсы обычных электричек — по мере их поступления с завода. Но полной замены ЭТ2М на «Ласточки» не произошло ни в 2022-м, ни в данный момент.

К началу 2021 года у МТППК оставалось 13 старых составов. Они обслуживали на участке Москва—Крюково около 30% от общего количества рейсов. В транспортной компании говорили, что заменить их на «Ласточки» не могут из-за снижения пассажиропотока, который, в свою очередь, связан с пандемией коронавируса. В марте того же года составы ЭТ2М делали 25 рейсов в сутки на всех маршрутах, проходящих через Крюково.

Сейчас ситуация такова: между Крюково и Москвой поездами «Ласточка-комфорт» в сутки делается 164 рейса, «Ласточками-экспресс» 90 рейсов, поездами ЭТ2М 30 рейсов. В парке подвижного состава МТППК 77% «Ласточек» и 23% старых поездов ЭТ2М. То есть, ситуация с заменой практически замерла.

«Предусмотрена поэтапная замена эксплуатирующихся на маршрутах Москва-Тверь и Москва-Конаково электропоездов серии ЭТ2М на современные поезда серии ЭС2Г „Ласточка“, — сообщили „Зеленоград.ру“ в МТППК. — Сроки реализации этих планов определяются договорной работой с субъектами РФ, по территориям которых проходят указанные маршруты, а также наличием подходящего подвижного состава на российских железных дорогах». В ближайших планах — замена только двух старых составов.

Точное количество эксплуатируемых сейчас старых электричек в МТППК не сообщили. По данным портала RailGallery, ведущим базу подвижного состава железных дорог, сейчас в депо Крюково 14 составов ЭТ2М. Впрочем, это плавающее число — поезда периодически передаются из региона в регион, на разные железнодорожные направления. Один из таких составов 4 сентября загорелся после отправления со станции Левобережная. Чтобы выйти из задымленного вагона, люди разжимали двери и вылезали через выбитые окна. Движение пригородных поездов встало, задержки доходили до двух часов. В транспортной прокуратуре сообщили, что причиной возгорания стало короткое замыкание быстродействующего выключателя — он расположен под вагоном. Этот поезд построен на Торжокском заводе в 2006 году.

Под упомянутой МТППК договорной работой с субъектами РФ имеются в виду финансовые отношения прежде всего с Тверской областью. Регион, в частности, устанавливает тарифы на проезд, субсидирует пассажирские перевозки льготников, а на «Ласточках» они обходятся дороже, чем на обычных 6000-х поездах. То есть, на московско-тверском участке ездит тот подвижной состав, который согласован правительством Тверской области.

Что касается наличия подходящего подвижного состава, то есть проблемы и с самими «Ласточками». Эти электропоезда производились заводом «Уральские локомотивы» по лицензии немецкой компании Siemens. В 2022 году компания объявила об уходе с российского рынка и разрыве сервисных контрактов с РЖД. Этот уход несколько затянулся, но производство «Ласточек» было приостановлено. Завод «Уральские локомотивы» приступил к производству нового отечественного поезда ЭС104 — базовой модели для перспективной линейки российских скоростных электропоездов с отечественным двигателем. Фактически это импортозамещённая «Ласточка», но под другим названием — «Финист».