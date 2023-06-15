Масштабное благоустройство зоны отдыха в 15-м микрорайоне сделали только в прошлом году, но уже сейчас видно, насколько формально подошли к проектированию. По мнению специалистов из ландшафтного бюро Scape, проблема в том, что пространство не переосмыслили, а просто заменили покрытие в старых границах. Например, на фото можно видеть зоны вытоптанного газона — ведь люди ходят так, как им удобней, а не так, как хотят дилетанты из «Жилищника» и префектуры.
«Очевидно, что в сложившейся застройке жителями уже проложены кратчайшие пути из точки А в точку Б. Сделать разбросанные по территории площадки с непродуманными дорожками между ними — автоматически уничтожить клумбы и газоны», — говорят в Scape.
Экономя на натурном исследовании пешеходных потоков, профессиональном проектировании и качественных материалах, зеленоградские власти тратят кратно больше денег на исправление ошибок во время многолетней эксплуатации.
Непродуманность пешеходных маршрутов — лишь одна проблема бульвара, которую отметили специалисты в разговоре с «Зеленоград.ру». И даже очистка пруда — хорошее дело — сделано кое-как. Ведь берег, имитирующий природные очертания, можно было сделать более экологично — посадить по береговой линии водные растения, что создало бы благоприятную среду для птиц, рыб и насекомых, и стало бы естественным препятствием для купающихся.
Мы знаем — нанятые по конкурсу проектировщики зачастую тоже делают ужасные проекты. Возможно, поэтому последние годы фактическая позиция зеленоградских властей в вопросах благоустройства — пытаться делать всё своими силами. Но при этом сил и умений делать хорошо явно не хватает. Понимают ли это в администрации, неизвестно, но сам префект часто сетует на засилье непрофессионалов.