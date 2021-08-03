Многие старшеклассники наивно полагают, что программирование — это лишь углубленное знание информатики, специальных языков и алгоритмов, но ведь на самом деле работа в этой сфере требует решения задач из абсолютно разных областей знаний. Как программисту помогает физика, биология и просмотр советских мультиков, а также о нюансах поступления в Институт системной и программной инженерии и информационных технологий (СПИНТех) МИЭТ нам рассказал кандидат технических наук, доцент СПИНТеха Алексей Роальдович Фёдоров.
— У Института СПИНТех вот уже несколько лет самый высокий проходной балл. Почему, как вы думаете?
— Оглянитесь вокруг. Просмотрите в свою сумочку. Почти половина предметов вокруг нас так или иначе связаны с электроникой и программированием. Начнем с самого дорогого, с чем не расстаются даже дети — смартфон, то есть «умный» телефон. Умным его делают программы. Это и Интернет, различные приложения, игры, платежные системы. Кстати, в вопросах платежей на кассе в магазине с помощью смартфона мы обогнали США. Там у вас это не получится сделать. Ну и далее — ключи от замка в подъезд, телевизоры, системы «умный дом», автомобили, автобусы, табло на автобусных остановках… И для всего этого надо разрабатывать алгоритмы и писать программы.
Разнообразие задач подразумевает многогранность подходов к их решению. Например, создать сайт из конструктора, взятого в Интернете, может даже школьник. Но этот сайт не будет нормально работать при большом количестве пользователей, не будет безопасным и т. п. Здесь уже нужны специальные знания, которые входят в образовательную программу СПИНТех. Без знания математики, теории алгоритмов невозможно создать что-то действительно сложное и полезное. Кстати, олимпийский принцип «быстрее, выше, сильнее», полностью соответствует решаемым в программировании задачам.
— В этом году у вас новшество — можно поступать не с физикой, а с информатикой. Это на какое направление подготовки?
— Да, это так: на образовательную программу «Программные компоненты информационных систем». Программа отличается прикладной направленностью, так как изначально предназначалась для обучающихся из стран ближнего и дальнего зарубежья, подготовка которых в области физики оставляет желать лучшего. В связи с пандемией приток иностранцев ослаб, а востребованность программистов только возрастает, вот мы и предоставили абитуриентам еще одну «лазейку»… Но не забывайте — студенты этой программы, как и программы направления «Прикладная информатика» не обеспечиваются общежитием. Прием на бюджет в этом году окончен, но до 15 сентября продолжается прием на контрактную форму обучения.
— А зачем вообще физика программисту?
— Я бы сказал, что программисту нужны не только физика, но и биология и история. Да и вообще все предметы, которые изучаются в школе. В том числе и литература и русский язык. Скажу больше: даже советские и российские мультфильмы нужны. Все это делает гибким мышление, способствует умению абстрактно мыслить, и как следствие находить новые подходы к решению различных сложных задач. А широкий кругозор помогает понимать постановку задач из разных областей знаний, а ведь заказчиком разработки могут быть и физики и лирики, и медики и биологи… Без базовых знаний в различных областях заказчик и программист не смогут понять друг друга.
— Какие языки программирования к моменту окончания обучения знают ваши выпускники?
— Это не совсем корректный вопрос. Институт СПИНТех создан на основе кафедры информатики и программного обеспечения вычислительных систем (ИПОВС) факультета Микроприборов и технической кибернетики (МПиТК) и двух кафедр факультета Прикладной информатики (ПРиТ) — кафедры корпоративных информационных технологий и систем (КИТиС) и кафедры системной среды качества (ССК). Программы обучения соответственно отличаются. Отличаются и языки программирования. Для профиля бакалавриата 09.03.04 Программная инженерия: С#; Python, Java. Для профиля 09.03.03 Прикладная информатика — C++, С#.
Но, как вы понимаете, это, как в фигурном катании, «обязательная программа». Бывает и «произвольная», но это в рамках факультативов и работы на профильных предприятиях.
— Вы сами не только преподаете, но и занимаетесь практикой магистрантов. Расскажите, с какими компаниями сотрудничает СПИНТех? Где проходят практику ребята?
— На сегодня у Института СПИНТех заключены договоры на прохождение студентами практики более чем с 30 компаниями. Наши основные научно-образовательные партнеры: АО «НПЦ ЭЛВИС» — обработка изображений для современных систем слежения; ЗАО НТЦ «ЭЛИНС» — разработка интеллектуальных микроэлектронных систем; ООО «АНКАД» — разработка современных средств защиты от кибератак и т. п.; Институт программных систем Российской академии наук (ИПС РАН) — суперкомпьютерные и параллельные вычисления, нейросети, аналитическая работа с большими данными; ООО «КомпНет» — программные средства глобальных сетей; ООО «Гринсайт» — заказные интернет- и веб-разработки.
Хочу особо отметить — мы не ограничиваемся каким-либо фиксированным списком предприятий. Мы не возражаем и даже приветствуем, если студенты самостоятельно находят профильное предприятие. И если это предприятие соответствует требованиям МИЭТ, то мы как правило заключаем с ним официальный договор. Кстати, договор определяет права и обязанности предприятия, и МИЭТ имеет право проверить, соответствует ли заявленная тематика реально выполняемой студентом работе.
— А часто практика студентов становится основным местом работы?
— Официальную статистику мы не ведем, но по ощущениям примерно в 25% случаев студенты после окончания МИЭТ работают как раз на предприятиях, где проходили практику. Практику студенты проходят на 4-ом курсе. Но некоторые компании (например, АО «Системы управления») приглашают студентов уже начиная с 3-го курса и продолжают с ними сотрудничать и в магистратуре. Конкретные фамилии студентов, оставшихся работать на местах практики, я назвать вам не смогу — это подпадает под закон о персональных данных. Но мы, СПИНТех, знаем этих людей и даже с некоторыми сотрудничаем — уже они приглашают наших студентов на практику на свои предприятия.
— Каким вы видите будущее программирования в России? Чего нам не хватает в этой области сегодня, на ваш взгляд?
— Молодые программисты, в том числе и выпускники СПИНТех, сегодня хорошо подготовлены и мотивированы на успех. Число областей применимости программных технологий постоянно растет. Появляются совершенно неожиданные и очень интересные и перспективные задачи, поэтому, на мой взгляд, эта профессия будет востребована всегда. А не хватает, опять же на мой взгляд, возврата к советской системе образования как в средней, так и в высшей школе и полного отказа от бакалавриата и магистратуры, ибо бакалавр — это недоинженер и даже не соответствует уровню советского техникума, магистр — недокандидат наук. А ЕГЭ — вообще убийца интеллекта.
— Жизнь можно запрограммировать?
— Запрограммировать можно все, для чего существует алгоритм. Алгоритм основывается на некоей модели, действующей в системе ограничений. Собственно жизнь человека тоже протекает в рамках модели (внутренней — задаваемой личностью, и внешней — задаваемой окружающей средой). И да, СПИНТех может в какой-то мере поспособствовать созданию эффективно работающей «программы» жизни — с минимумом «багов» для всех своих выпускников.