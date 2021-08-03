— У Института СПИНТех вот уже несколько лет самый высокий проходной балл. Почему, как вы думаете?

— Оглянитесь вокруг. Просмотрите в свою сумочку. Почти половина предметов вокруг нас так или иначе связаны с электроникой и программированием. Начнем с самого дорогого, с чем не расстаются даже дети — смартфон, то есть «умный» телефон. Умным его делают программы. Это и Интернет, различные приложения, игры, платежные системы. Кстати, в вопросах платежей на кассе в магазине с помощью смартфона мы обогнали США. Там у вас это не получится сделать. Ну и далее — ключи от замка в подъезд, телевизоры, системы «умный дом», автомобили, автобусы, табло на автобусных остановках… И для всего этого надо разрабатывать алгоритмы и писать программы.

Разнообразие задач подразумевает многогранность подходов к их решению. Например, создать сайт из конструктора, взятого в Интернете, может даже школьник. Но этот сайт не будет нормально работать при большом количестве пользователей, не будет безопасным и т. п. Здесь уже нужны специальные знания, которые входят в образовательную программу СПИНТех. Без знания математики, теории алгоритмов невозможно создать что-то действительно сложное и полезное. Кстати, олимпийский принцип «быстрее, выше, сильнее», полностью соответствует решаемым в программировании задачам.