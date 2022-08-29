Нормальному человеку выбрасывать мусор из окон кажется каким-то средневековым варварством, но во многих зеленоградских домах до сих пор есть люди, застрявшие в прошлом. Почему-то особенно этим отличается 14-й микрорайон. Знаем, например, что выбрасывают мусор в корпусах 1445, 1455, 1459, 1462, но не только. Давайте вместе попробуем найти выход.
Что делать, непонятно. Мало кто хочет разбираться с неадекватным соседом лично. Да и вычислить, кто именно это делает, не всегда возможно, а уж доказать — зафиксировать позорный момент и вовсе практически невозможно. В итоге коммунальщики просто убирают мусор, а в полицию идти вроде как не с чем.
Давайте вместе попробуем найти выход. Расскажите свою историю: сталкивались ли вы с такими соседями, что предпринимали, с каким результатом. Пишите в комментариях, на news@zelenograd.ru или в вотсап/телеграм 8-926-100-81-67 (и укажите, пожалуйста, корпус)