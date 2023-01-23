Во дворах до сих пор можно встретить старые качели и горки, на которых играли еще родители и даже бабушки и дедушки нынешних малышей. Если в вашем дворе до сих пор стоит такой раритет, пожалуйста, пришлите нам фотографию и расскажите, как давно он там находится.

Также просим вас поделиться фотографиями старых детских площадок Зеленограда из домашних архивов и воспоминаниями с ними связанными.

Пишите нам в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru. Спасибо!