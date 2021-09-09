Как планируют распознавать лица

Вообще об оснащении школ камерами с функцией распознавания лиц сообщалось еще в прошлом году, до нападения в Казани. Правда, тогда речь шла об оснащении школ по всей России и в более отдаленной перспективе — 2024 год. Как уточняли CNews, система должна была работать на Orwell 2k — это разработка зеленоградской компании «Элвис Неотек». Это видеонаблюдение с возможностями компьютерного зрения и дополнительно интегрированным модулем распознавания лиц от компании NtechLab.

Orwell 2k позволяет в режиме реального времени контролировать нахождение в школе только авторизованных посетителей и моментально реагировать на появление нежелательных и незнакомых лиц как в здании, так и на территории. Еще платформа может найти возгорания и задымления, оставленные предметы, нахождение людей в запретных зонах и определить их количество.

Систему также можно использовать для учета рабочего времени сотрудников и вместо переклички в классах, а еще — интегрировать с цифровым дневником, оповещать родителей о приходе и уходе учащихся. Сейчас система контроля прохода работает по карточкам.

Представитель NtechLab в разговоре с «Ведомостями» подчеркивал: занесение в базу лиц учащихся и их родителей происходит только после письменного согласия на обработку персональных данных, все базы хранятся локально (в школах), обработка информации также происходит на месте и никакая информация NtechLab не передается.