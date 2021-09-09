Система распознавания лиц может появиться в московских школах в 2022 году: пускать внутрь будут только тех, кто пройдет биометрическую аутентификацию. Цель — «повышения личной безопасности учащихся и преподавательского состава».
В департаменте информационных технологий сообщили «Коммерсанту», что распознавать будут «только по решению директора, учителей и родителей». На бумаге, скорее всего, так и будет, но на практике инструкции по столь важным вопросам создаются на уровне мэрии, откуда спускаются в департамент образования, а оттуда — в управляющие советы школ, которые часто подконтрольны администрации.
Также непонятно, как узнавание камерой поможет предотвратить трагедию. Злоумышленник может устранить охранника на входе в школе и спокойно пройти дальше. Также напасть может один из учеников. Школьный охранник не помог в мае этого года, когда 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе. Его жертвами стали семеро детей и двое взрослых, еще 23 человека пострадали. После этого премьер-министр Михаил Мишустин поручил «принимать меры», чтобы такие случаи не повторились.
На каком оборудовании будет работать система распознавания лиц в московских школах, не сообщается. Впрочем, у Москвы есть соответствующий опыт. В частности, уже тестируется система Face Pay — проход в метро с помощью распознавания лиц. Пользователь загружает в приложение свою фотографию, при входе в метро его распознают и списывают оплату с привязанной карты. В октябре Face Pay планируют внедрить на всех станциях метро. А в 2022 году функцию оплаты проезда по технологии распознавания лица планируют сделать в наземном транспорте, МЦК и МЦД
Вообще об оснащении школ камерами с функцией распознавания лиц сообщалось еще в прошлом году, до нападения в Казани. Правда, тогда речь шла об оснащении школ по всей России и в более отдаленной перспективе — 2024 год. Как уточняли CNews, система должна была работать на Orwell 2k — это разработка зеленоградской компании «Элвис Неотек». Это видеонаблюдение с возможностями компьютерного зрения и дополнительно интегрированным модулем распознавания лиц от компании NtechLab.
Orwell 2k позволяет в режиме реального времени контролировать нахождение в школе только авторизованных посетителей и моментально реагировать на появление нежелательных и незнакомых лиц как в здании, так и на территории. Еще платформа может найти возгорания и задымления, оставленные предметы, нахождение людей в запретных зонах и определить их количество.
Систему также можно использовать для учета рабочего времени сотрудников и вместо переклички в классах, а еще — интегрировать с цифровым дневником, оповещать родителей о приходе и уходе учащихся. Сейчас система контроля прохода работает по карточкам.
Представитель NtechLab в разговоре с «Ведомостями» подчеркивал: занесение в базу лиц учащихся и их родителей происходит только после письменного согласия на обработку персональных данных, все базы хранятся локально (в школах), обработка информации также происходит на месте и никакая информация NtechLab не передается.
По мнению председателя Ассоциации участников рынков данных Ивана Бегтина, идея департамента информационных технологий с камерами — «тревожная тенденция с точки зрения утечки персональных данных».
Преподаватели не будут возражать против системы, сказал «Коммерсанту» сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий: «Все лица сто раз уже учтены».
Но глава общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова против нововведений: «Крайне опасно и рискованно использовать биометрию всех детей Москвы. Никто не сможет гарантировать сохранность данных: где они будут храниться и кем, как быстро их можно будет купить в даркнете? Мы уже устали от экспериментов на детях».
На счету мэрии не один скандал, связанный с потерей данных, поэтому сомнения в надежности системы более чем обоснованы. Сейчас в Москве установлено около 200 тысяч камер видеонаблюдения — на улицах, во дворах и подъездах. Информация с них стекается в единый центр хранения данных (ЕЦХД). Оттуда ее запрашивают ведомства. В мэрии уверяют, что доступ к ЕЦХД получают только уполномоченные сотрудники ведомств. Однако журналисты и активисты уже не раз сообщали, что за несколько десятков тысяч рублей смогли купить доступ к этой системе в даркнете. Источник говорил «Коммерсанту», что столичные камеры видеонаблюдения защищены слабо и доступ к ним может получить фактически любой человек, «занимающийся взломом на самом примитивном уровне».