Отломанные края новой пешеходной дорожки в парке «Ровесник» возвестили приход весны. Асфальт здесь перекладывали совсем недавно, прошлой осенью. Вроде сделали по уму — по краям, вровень в дорожкой, уложили бордюрный камень, который должен был предохранять её от разрушения.

Но это не помогло — тающий снег подтопил бордюры и дорожку, потом сверху наехала уборочная техника, и готово, результат на фото. Местные жители в чате района подозревали, что асфальт положили без правильного основания, но вскрытие показало, что под асфальтом есть щебень.