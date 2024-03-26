Шутка про асфальт, который сходит вместе со снегом, снова стала реальностью в Зеленограде. И вот почему 26.03.2024 ZELENOGRAD.RU

Отломанные края новой пешеходной дорожки в парке «Ровесник» возвестили приход весны. Асфальт здесь перекладывали совсем недавно, прошлой осенью. Вроде сделали по уму — по краям, вровень в дорожкой, уложили бордюрный камень, который должен был предохранять её от разрушения.

Но это не помогло — тающий снег подтопил бордюры и дорожку, потом сверху наехала уборочная техника, и готово, результат на фото. Местные жители в чате района подозревали, что асфальт положили без правильного основания, но вскрытие показало, что под асфальтом есть щебень.

То ли горе-строители не учли возможность подтопления. То ли пешеходную дорожку уложили по технологии для дорог с низкой нагрузкой, не рассчитанной на вес уборочной техники. То ли трактора по документам здесь ездить не должны, но по факту ездят… Как бы там ни было, причина — в чьем-то непрофессионализме или отсутствии координации между проектировщиками, строителями и эксплуатирующей организацией.

Это, разумеется, не единственное место в Зеленограде, где разрушения становятся видны после схода снега. Исправить это моментально — вжух, и готово! — невозможно. Но важно не проходить мимо — как только видите поломанный по краям асфальт или другие похожие повреждения, обязательно фотографируйте и отправляйте на портал «Наш город» или в префектуру. Чем больше таких сигналов они получат, тем быстрее начнут корректировать свою работу.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, благоустройство, парк ровесник
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