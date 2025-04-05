«Главное — это аудитория. Иначе музыке не для кого будет звучать»

По профессии Иван — лингвист и переводчик, музыкального образования у него нет, но тяга к звуку появилась еще в детстве.

— В старшей школе я начал увлекаться звукорежиссурой и музыкой. Мне стало интересно, что я могу сделать с композициями. Пробовал себя в продакшне, создавал свою музыку. На первом курсе универа устроился в ДК концертным звукорежиссером, почувствовал себя диджеем, и мне понравилось.

Можно сказать, что у Рогатина талант и свое ощущение музыки. В подростковом возрасте он занимался танцами, научился отсчитывать ритм. Стал распознавать настроения композиций, экспериментировал и добавился отличных результатов.

В ковидное время Иван устроился работать школьным учителем, но музыку не забрасывал. В летние каникулы занимался любимым делом, проводя частные мероприятия. Для ребят открывал не только секреты иностранных языков, но и делился новыми познаниями в музыкальной сфере.

— Заказов тогда было мало, и я решил попробовать себя в офисной работе. Сначала трудился в Минздраве, затем преподавателем. Проводил школьные дискотеки, давал ученикам мастер-классы, организовывал медиасферу. С ребятами мы выступали на московских конкурсах, занимали призовые места.

Осенью Иван Сергеевич (разумеется, ученики звали его так) уволился из школы. Причина банальна — не хватало времени на семью. Постоянные проверки тетрадей, подготовка к урокам, бесконечные учительские будни без выходных.

— С некоторыми ребятами до сих пор общаемся, многим интересна музыка. Я помог школе завершить проекты, где нужна была моя помощь, а затем с чистой совестью полноценно посвятил себя диджеингу.

Как раз, в это время Рогатин плотно занялся проектом в «Иридиуме». И уже сейчас на его выступления приходят постоянные гости. Дети интересуются аппаратурой, с интересом задавая вопросы: «Ой, а что у вас за кнопочки? А можно покрутить?». Взрослые часто ностальгируют, завороженно смотря на пластинку, вспоминая свою коллекцию винила.