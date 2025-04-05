С четверга по субботу, с 20 часов и до закрытия в ТЦ «Иридиум» на втором этаже рядом с фуд-кортом играет штатный диджей Иван Рогатин.
Пилотную версию проекта в «Иридиуме» запускали осенью — Иван подбирал оборудование, интегрировал треки, создавал авторский плейлист, который сейчас на протяжении всего дня играет в ТЦ. Этот плейлист обновляется каждый сезон и к праздникам — сейчас в «Иридиуме» играет летняя околоклубная версия.
В музыкальной индустрии Иван с 2012 года, работал во многих заведениях в качестве диджея, интегратора, арт-директора. Он хорошо проявил себя в музыкальной сфере и тогда исполнительный директор «Иридиума» Игорь Пучков обратился к нему с предложением работы.
По словам Ивана, реакция посетителей сначала была неоднозначной. Одни были благодарны и с удовольствием отжигали под музыку, другие жаловались, что слишком громко. Для тех, кто предпочитает вечерний отдых на фудкорте в спокойной обстановке, предусмотрены «тихие зоны».
Сейчас в ТЦ есть целая диджейская команда и Иван экспериментирует с МС форматом, общается с публикой через микрофон, подначивая аудиторию. Иногда выступает в паре с женой или коллегами.
— У меня музыкальная семья. Жена по образованию маркетолог, но, как и я, работает диджеем. Мы часто придумываем новые плейлисты вместе, обмениваемся идеями и создаем что-то уникальное.
Каждый желающий может поучаствовать в создании плейлиста. На стойке сцены изображен QR-код, с помощью которого можно бесплатно заказывать треки. Некоторые из них Иван использует и для дальнейшей работы. В день приходит около 100 запросов на определенные песни, но лишь 30-50% проигрываются вечерами.
— В рамках цензуры и имеющихся правил мы не можем проигрывать все треки, которые заказывают посетители. Иногда люди заказывают одну и ту же композицию. Это касается вирусных треков. Например, недавно очень популярной была песня «Бобр».
Чтобы угодить публике, диджей старается миксовать музыку. Иногда берет слова из одной песни и накладывают на другую. Играет с тональностями и ритмами.
Зажигательную музыку обычно выбирают девушки. Как-то компания подруг танцевала до самого закрытия, получая удовольствие от самостоятельно выбранных треков. Людей особенно привлекает функция с QR-кодом.
Вполне возможно, в ближайшее время в «Иридиуме» будут выступать артисты и музыкальные группы — такая идея уже есть. На втором этаже планируется открытие бара, поэтому изменение концепции логично.
— Может быть, изменим немного сцену, чтобы появилось место для дополнительного оборудования. Барабаны, например. Но перед этим, разумеется, будет проводиться отбор артистов, прослушивание, репетиции…Кстати, многие уже спрашивают: «А у вас тут можно будет петь?». Пока это идея, но в ближайшем будущем она может осуществиться.
А пока приходите в ТЦ «Иридиум» за музыкой — в четверг с 20:00 до 23:00, пятница и суббота — с 20:00 до 00:00 (01:00).
По профессии Иван — лингвист и переводчик, музыкального образования у него нет, но тяга к звуку появилась еще в детстве.
— В старшей школе я начал увлекаться звукорежиссурой и музыкой. Мне стало интересно, что я могу сделать с композициями. Пробовал себя в продакшне, создавал свою музыку. На первом курсе универа устроился в ДК концертным звукорежиссером, почувствовал себя диджеем, и мне понравилось.
Можно сказать, что у Рогатина талант и свое ощущение музыки. В подростковом возрасте он занимался танцами, научился отсчитывать ритм. Стал распознавать настроения композиций, экспериментировал и добавился отличных результатов.
В ковидное время Иван устроился работать школьным учителем, но музыку не забрасывал. В летние каникулы занимался любимым делом, проводя частные мероприятия. Для ребят открывал не только секреты иностранных языков, но и делился новыми познаниями в музыкальной сфере.
— Заказов тогда было мало, и я решил попробовать себя в офисной работе. Сначала трудился в Минздраве, затем преподавателем. Проводил школьные дискотеки, давал ученикам мастер-классы, организовывал медиасферу. С ребятами мы выступали на московских конкурсах, занимали призовые места.
Осенью Иван Сергеевич (разумеется, ученики звали его так) уволился из школы. Причина банальна — не хватало времени на семью. Постоянные проверки тетрадей, подготовка к урокам, бесконечные учительские будни без выходных.
— С некоторыми ребятами до сих пор общаемся, многим интересна музыка. Я помог школе завершить проекты, где нужна была моя помощь, а затем с чистой совестью полноценно посвятил себя диджеингу.
Как раз, в это время Рогатин плотно занялся проектом в «Иридиуме». И уже сейчас на его выступления приходят постоянные гости. Дети интересуются аппаратурой, с интересом задавая вопросы: «Ой, а что у вас за кнопочки? А можно покрутить?». Взрослые часто ностальгируют, завороженно смотря на пластинку, вспоминая свою коллекцию винила.
В своем личном будущем Иван Рогатин планирует продолжать диджеинг, создавая новые плейлисты и развивая зеленоградский МС-формат, пробует себя в роли ведущего и диджея одновременно с функцией 2в1. И образование не бросает — сейчас записывает курс по педагогике для московского предприятия.
— Мне очень нравится общаться с людьми, аудитория — это главное. Иначе музыке не для кого будет звучать. Также я люблю развлекать публику, поэтому решил попробовать себя дополнительно в гибридном формате ведущего и диджея. Также мечтаю о простых вещах: новый ремонт в квартире, побольше путешествовать. Нам с женой предлагают отправиться на несколько месяцев в Турцию, Египет, поработать там. Возможно, и на это мы когда-нибудь решимся.