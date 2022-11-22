Коктейльный бар «Говорите тише» или Speak_Low больше года работает в первом микрорайоне. Это бар-фантом без вывески, куда можно попасть только через знакомых или по предварительному звонку. Расположен он не в самом видном месте и найти его будет самым настоящим приключением. Это «секретный бар» или иначе «спикизи» (speakeasy) — так в Америке называли подпольные бары времен «сухого закона». Но в этом баре нет ничего нелегального, разве что отсутствует меню. Всё, что вам нужно, это коротко рассказать о себе и своих вкусах бармену.
Здесь нет танцев и толпы. Атмосфера бара — это максимальное расслабление, спокойное общение и тишина.
Как создавался бар, почему там нет меню, как туда попасть — поговорили об этом с Николаем Юрьевичем, совладельцем заведения.
— Как родилась идея такого бара?
Я обожаю бары и со школьного возраста мечтал открыть свой. Люблю Питер как раз за разнообразие таких баров и очень интересные концепции. Я с 18 лет стал подрабатывать барменом, а после института устроился работать в московский бар «Кабинет 3,14». До того я бывал в самых разных заведениях, в том числе в известных барах «Архитектор», «Полторы комнаты» — смотрел, оценивал. Очень благодарен этим барам, а также персонально Семену Коняхину за «Кабинет» в Питере и «Кабинет 3,14» в Москве. Благодаря этим заведениям сформировалась и окончательно оформилась моя концепция бара.
— Почему вы решили открыть бар именно в Зеленограде?
— Честно говоря, меня все отговаривали — мол, такая концепция подходит только для городов-миллионников, и если уж открывать, то в Москве. Зеленоградцы не поймут, да и выгодней будет в центре. Но я хотел сделать такое место именно в Зеленограде. Оно концептуально объединяет две столицы, Москву и Питер.
— У вас нет коктейльного меню — как без него определиться с выбором напитка?
— У нас нет стандартных позиций, как в обычных барах или ресторанах. Мы создаем коктейль для каждого гостя по его предпочтениям. Есть шесть популярных вкусов — кислый, сладкий, соленый, горький, умами, крахмалистый. У всех разные вкусовые предпочтения, а уж если говорить об остроте — тут вообще всё очень индивидуально.
— Тогда у вас, наверное, много разного алкоголя?
— Да, у нас более 15 алкогольных поставщиков. Весь их ассортимент на полках не поставишь. К тому же мы часто меняем алкогольные позиции, чтобы знакомиться с новыми вкусами и сочетаниями. Мало у кого в московских и питерских барах найдешь такое разнообразие.
— Чем еще отличается ваш бар?
— Приглушенный свет, спокойная магическая музыка, манящие — для тех, кто понимает — запахи. Вообще, концепция, идеология бара построена на работе органов чувств. У нас темно, и только на барную стойку направлен луч света. Аромат коктейлей смешивается с приятным запахом в самом помещении с нотками спреев и масел. Музыка создает ощущение, что время замерло. Особая подача коктейлей — пока его готовят, хочется уже скорее попробовать. И еще тактильные ощущения. Что называется, это надо почувствовать. У нас много разной посуды разнообразной формы из стекла, керамики, пластика. Форма, объем, цвет — всё это влияет на вкус напитка, удерживает прохладу. Да и просто красиво. Интересно же, например, выпить коктейль с добавлением водорослей из стакана с морским рисунком.
Если гость попробует коктейль, и он ему не понравится — сделают новый бесплатно. Для тех, кто уже бывал в баре — приятные новости. У нас появились закуски и столики. Закуска коктейльная, легкая — можно, например, заказать маслины, орешки, сырную тарелку.
— А какие у вас бармены?
— Постоянно работают трое — Павел, Дмитрий и Виталий. Ребята со мной с самого начала, на протяжении 10-летнего пути. Сейчас они занимаются обучением новеньких, готовят их.
У барменов максимальная свобода творчества — естественно, основанная на знании коктейльного дела и пожеланиях посетителей. Ну и, конечно, на собственном опыте — не понимающий вкуса хорошего алкоголя не может тут работать. Все коктейли надо пробовать.
— Как к вам попасть?
— Я вам оставлю свой личный номер телефона, куда можно позвонить и узнать подробности: 8-903-546-90-50, Николай Юрьевич.
— Мы слышали, у вас есть ещё какой-то секретный телеграм-канал?
— Есть, но только для гостей, которые у нас уже бывали. Спросите у барменов, что нужно сделать, чтобы туда попасть — они подскажут.
— Планируете ли развивать бар, есть ли новые идеи?
— У нас скоро начнутся лекции об истории коктейлей и алкоголя в целом. Есть и другие проекты, они в разработке. Бар можно снимать под разные мероприятия, всё это обсуждается. Мы открыты к сотрудничеству и готовы поддерживать творческие проекты.
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена