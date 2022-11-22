— Как родилась идея такого бара?



Я обожаю бары и со школьного возраста мечтал открыть свой. Люблю Питер как раз за разнообразие таких баров и очень интересные концепции. Я с 18 лет стал подрабатывать барменом, а после института устроился работать в московский бар «Кабинет 3,14». До того я бывал в самых разных заведениях, в том числе в известных барах «Архитектор», «Полторы комнаты» — смотрел, оценивал. Очень благодарен этим барам, а также персонально Семену Коняхину за «Кабинет» в Питере и «Кабинет 3,14» в Москве. Благодаря этим заведениям сформировалась и окончательно оформилась моя концепция бара.

— Почему вы решили открыть бар именно в Зеленограде?

— Честно говоря, меня все отговаривали — мол, такая концепция подходит только для городов-миллионников, и если уж открывать, то в Москве. Зеленоградцы не поймут, да и выгодней будет в центре. Но я хотел сделать такое место именно в Зеленограде. Оно концептуально объединяет две столицы, Москву и Питер.

— У вас нет коктейльного меню — как без него определиться с выбором напитка?

— У нас нет стандартных позиций, как в обычных барах или ресторанах. Мы создаем коктейль для каждого гостя по его предпочтениям. Есть шесть популярных вкусов — кислый, сладкий, соленый, горький, умами, крахмалистый. У всех разные вкусовые предпочтения, а уж если говорить об остроте — тут вообще всё очень индивидуально.



— Тогда у вас, наверное, много разного алкоголя?



— Да, у нас более 15 алкогольных поставщиков. Весь их ассортимент на полках не поставишь. К тому же мы часто меняем алкогольные позиции, чтобы знакомиться с новыми вкусами и сочетаниями. Мало у кого в московских и питерских барах найдешь такое разнообразие.