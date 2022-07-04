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«Сегодня от крысиного яда на газоне 7-го микрорайона пострадала моя собака» — письмо в редакцию 04.07.2022 ZELENOGRAD.RU

«Сегодня пострадала моя собака, — написала в редакцию наша читательница Наталья. — У меня маленький щенок пять месяцев, под сухой травой на газоне в 7-м микрорайоне нашел закладку сухого корма с гранулами крысиного яда и съел это. Собаку спасли в ветеринарной клинике. Два месяца я наблюдаю трупы кошек в 6-ом и 7-ом районах. Непонятно, кто и зачем это делает. То ли так травят бездомных кошек (но зачем раскладывать на газон под сухую траву?), то ли борются с собачниками».

Наталья уверена, что это именно крысиный яд: «Я сталкивалась с ядом сама — в деревне родственники травят крыс таким ядом, выглядит он именно так. На вкусняшки для животных эти гранулы вообще не похожи».

Напишите, если вы сталкивались с чем-то подобным или что-то слышали: в ватсап/телеграм 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

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Метки:
происшествия, домашние животные, микрорайон 7
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