«Сегодня пострадала моя собака, — написала в редакцию наша читательница Наталья. — У меня маленький щенок пять месяцев, под сухой травой на газоне в 7-м микрорайоне нашел закладку сухого корма с гранулами крысиного яда и съел это. Собаку спасли в ветеринарной клинике. Два месяца я наблюдаю трупы кошек в 6-ом и 7-ом районах. Непонятно, кто и зачем это делает. То ли так травят бездомных кошек (но зачем раскладывать на газон под сухую траву?), то ли борются с собачниками».