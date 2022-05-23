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«Убили члена семьи». Пятнадцать собак пострадали в Зеленограде из-за лекарства от клещей 23.05.2022 ZELENOGRAD.RU

«После употребления препарата против клещей Protecto погибла моя собака, спасти ее не смогли», — рассказал зеленоградец Евгений Баранов. От первых симптомов до смерти прошло всего три часа, всё это время за жизнь собаки боролись ветеринары, рассказывает хозяин питомца. «Ветеринары из ветеринарной клиники „Раденис“ сказали, что это не первый случай — пишет он, — таблетки фактически убили члена семьи».

По данным «России 1», только в одном Зеленограде от Protecto пострадало 15 собак. Пять из них спасти не удалось. При этом сообщения об отравлении злополучными препаратами поступают со всей России. «Обработала всех (за исключением больных) собак приюта этим препаратом строго по инструкции. Через восемь часов у животных начались проблемы! Ляля стала падать на задние лапы, у нескольких животных начались судороги», — пишет хозяйка домашнего приюта для собак в Брянске. Ей удалось спасти своих подопечных, всю ночь она поила их «Энтеросгелем».

Таблетки и сиропы Protecto — антипаразитные препараты длительного действия немецкой компании Neoterica, которую в России представляет «НФП Экопром». Производят их в Люберцах. Активное вещество препаратов — моксидектин, который подавляет электрическую активность нервных клеток паразитов. В инструкции среди побочных явлений указаны рвота, угнетение, усиление слюноотделения, которые исчезают в течение 24 часов. При передозировке производители советуют назначить животному энтеросорбенты и средства симптоматической терапии. О возможной смерти животного даже при передозировке в инструкции ни слова.

Купить таблетки Protecto хозяину погибшей собаки Евгению Баранову посоветовали в одной из аптек Солнечногорского района. Раньше он пользовался зарубежными препаратами, однако после введения санкций достать их стало гораздо труднее.

После жалоб на лекарства Россельхознадзор провёл лабораторные исследования препаратов. «Определено, что указанные препараты соответствуют спецификации производителя. Россельхознадзор проинформировал производителя о необходимости проведения дополнительных исследований эффективности и безопасности лекарственных средств „Неотерика Протекто сироп“ и „Неотерика Протекто таблетки“, включая переносимость целевых видов животных, и внесения соответствующих изменений в инструкции по применению указанных препаратов», — сказано на сайте ведомства.

Сейчас таблетки и сиропы Protecto сняты с продажи. В «Неотерике» заявляют, что их отправили на дополнительное официальное исследование.

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Метки:
происшествия, домашние животные, собаки
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Обсуждение
Михаил Правдолюбов
Вчера, 07:22
Ироды, очень много собачек загубили и сломали жизнь людям, у которых песель это член семьи (ребёнок) а сейчас тупо описываются, мы не виноваты. Выбросить с рынка России и разорить на выплаты компенсаций пострадавшим. У моих соседей из-за этой отравы погибла замечательная собака Лола..
Дмитрий Бухаров
Вчера, 08:22
Даааалеко не первая новость по этим Protecto. Да, от Бравекто и Симпарики бывают побочки вплоть до летального, но в десятки раз меньше. Но Protecto это откровенный яд.
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