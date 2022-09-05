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«Самый жуткий светофор». Что говорят водители про новую пробку на выезде из Зеленограда 05.09.2022 ZELENOGRAD.RU

Пять дней прошло с 1 сентября, когда гигантская утренняя пробка на выезде из Зеленограда из прогнозов стала реальностью. Причина — неправильная настройки нового светофора. После публикации «Зеленоград.ру» о проблеме, власти отмалчиваются, но кулуарно решают, кто будет отвечать и исправлять этот рукотворный транспортный коллапс. На утро понедельника ситуация не изменилась — в сторону Ленинградки стоит весь Московский проспект и прилегающие улицы. Вот что говорят об этом зеленоградские водители (только цензурные комментарии).

Объезд не помогает. Большинство делится личными впечатлениями: «40 минут стояли в пробке из МЖК», пишет Татьяна. «Так приятно, что дорога в два часа превратилась в уютные два с половиной», иронизирует Дарья.

Многие пытаются объехать пробку, но таких хитрецов так много, что получается новая пробка на прилегающих улицах. «Выехал от 601-го корпуса, постоял минут десять, поехал объезжать через Центральный и Яблоневую — увидел тех с кем стоял метрах в ста метрах до светофора на Московском. В целом от 601-го до платки почти 20 минут — что-то как-то долго», описывает свой опыт Дмитрий.

Пробки не только утром. «Ехала в районе 15:00—15:30, была пробка на выезде из МЖК — очень странный и неудобный светофор», говорит Оксана.

В пробках стоят десятки автобусов. Проблема касается не только личных машин, но и тысяч пассажиров автобусов, которые стоят в той же пробке. «Уже второе утро из-за пробки едем одну остановку до „Спортивной“ на Московском проспекте 15 минут. А потом, чтобы не опаздывать в школу, идём пешком до „Ведогоня“. Вместо того, чтобы, как раньше, проехать на автобусе этот путь за пять минут. А скоро дожди и холод», говорит Ирина.

Водители едут резче. Несмотря на светофорное регулирование, машины после разворота на Московском должны встраиваться в поток. Но теперь их стали пропускать ещё хуже, чем после включения светофора два месяца назад. «Градус ненависти на перекрёстке зашкаливает — все, кто успел торопятся быстрее проскочить и рвут с места», говорит Анна.

Пешеходам по-прежнему плохо. Это нервозность влияет и на безопасность пешеходов, для которых ничего не изменилось — им всё равно приходится немыслимо долго ждать на «красном».

"Самый жуткий светофор — могу об этом сказать и как водитель, и как пешеход. Московский проспект стоит, выезд из МЖК стоит, съезд из Москвы стоит, пешеходы бегут на красный. Просто ужас! Такого никогда не было — водители всегда пропускали пешеходов", говорит Мария.

Где пешеходная кнопка? Одни считают, что светофор здесь вовсе не нужен, но другие уверены, что он повышает безопасность пешеходов. Однако пробка и долгое ожидание пешеходного «зеленого» сводит на нет потенциальные преимущества светофора. «Переход опасный был, за детей все время страшно было. Теперь не страшно… теперь дети могут спокойно уехать на занятия из МЖК только на велосипеде, правда, с рюкзаками с нотами, сменками, музыкальным инструментом и под дождём не очень комфортно, зато есть шанс опаздывать всего минут на 15 на занятия. Ну и что, что потные и в мыле, зато никто не смеётся, что мамаши на машине возят, — саркастически описывает новую реальность Ксения. Она не понимает, почему этот светофор не оснастили кнопкой вызова пешеходной фазы и предполагает коррупцию: «Как версия, чтобы признать этот неэффективным и купить новее и круче за счёт налогоплательщиков, а этот списать».

Вечерняя пробка превратилась в утреннюю. Многие вспоминают, что светофор настраивали так, что зеленоградцы, приезжающие вечером из Москвы домой, не стояли в пробке на въезде. Эта пробка действительно почти исчезла (хотя и не полностью), но теперь те же зеленоградцы стоят по пути на работу, но только гораздо дольше.

Что делать?

Власти читают наши публикации и ваши комментарии к ним. Но этого мало. Чтобы проблему решили оперативно, необходимо прямое массовое давление. Каждый недовольный прямо сейчас должен написать о проблеме властям хотя бы одним из следующих действий:

  • сообщение в префектуру — на сайте zelao.ru
  • сообщение в департамент транспорта — на сайте или по телефону 3210
  • сообщение мэру Москвы — на сайте mos.ru (правительство Москвы, должностное лицо — Собянин)

В сообщении изложите претензию своими словами или просто попросите исправить проблему, описанную в этой публикации — приведите ссылку zelenograd.ru/story/samyy-jutkiy-svetofor/

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Метки:
светофор, пробки, московский проспект, никольский проезд
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Обсуждение
Kill Digit
1 час назад
Где пешеходная кнопка? Одни считают, что светофор здесь вовсе не нужен
Кнопка возможно штука полезная, но она должна быть предсказуема, а на данный момент работа кнопки непредсказуема и рандомна:
1. Не понятно когда кнопка работает, а когра светофор работает без неё.
2. После нажатия кнопки нет отсчёта сколько ещё ждать.
3. Кнопка не продолжает фазу пешеходов, даже если машин перед светофором нет.
4. Кнопка не срабатывает сразу после предыдущего зелёного даже если машин совсем нет.
5. Пешеход всегда приходит на красный и для начала перестраивания фазы на него надо нажать кнопку, а ожидание может быть относительно долгим без информирования сколько надо ждать (в случае фиксированных фаз пешеходу может везти больше, может ускорится или замедлится при индикации таймера смены режима, т.к. может подойти к уже зелёному или ждать зелёного останется недолго)

в добавлении к кнопкам лунные челочечки которые заставляют озираться даже когда идёшь/едешь на зелёный (причём пешеходы не знают могут ли на них ехать машины или нет - предупреждение для пешеходов отсутствует о сдвоенной фазе с машинами, предупреждают только водителей).

По теме ЕСТЬ РЕШЕНИЕ:
1. Построить внеземной переход (с правным без ступенек входом и выходом - место позволяет)
2. Отключить светофор
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