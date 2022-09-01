Светофоры на пересечении Московского проспекта, Никольского проезда и проезда 5253 (дорога в 5-й микрорайон) начали ставить в июне. Уже тогда казалось, что уменьшив пробку на въезде в город, светофорное регулирование с фиксированными фазами ухудшит движение по остальным направлениям. Но реальность превзошла ожидания.

Светофор включили 7 июля и сразу стало ясно, что заявленная цель — безопасность пешеходов — не будет достигнута. Пешеходам приходится ждать перехода по 90 секунд, в том числе для перехода пустой двухполосной дороги от магазина в парк, и в том числе для перехода на остановку 400-го автобуса. Многие не выдерживают такого издевательства и переходят на «красный», особенно видя подъезжающий 400-й, на который они гарантированно не успевают.

Редакция «Зеленоград.ру» буквально кричала властям: прекратите провоцировать пешеходов перебегать на «красный» — настройте светофор нормально. В ответ сотрудник Центра организации дорожного движения (ЦОДД) успокаивал: мол, не волнуйтесь, светофор только поставили, мы, мол, «ищем подходящий режим», пытаемся «соблюсти баланс» пешеходов и водителей, а также «мониторим» ситуацию. К чем это привело — уже известно.