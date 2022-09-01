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Открытка властям: что привело к огромным пробкам в районе Московского проспекта 1 сентября? Непрофессионализм или пофигизм? 01.09.2022 ZELENOGRAD.RU

Огромные пробки утром 1 сентября на Московском проспекте и прилегающих улицах — не просто рукотворные, но и предсказанные ещё когда на въезде в город поставили новый светофор. Нелепой настройкой он не только провоцировал пешеходов перебегать дорогу на «красный», но и готовил почву для будущего транспортного коллапса. Дата была известна любому здравомыслящему человеку — утро 1 сентября, когда структура трафика резко меняется. За полтора месяца Центр организации дорожного движения, отвечающий за работу светофоров, не захотел или не смог исправить ситуацию — это кончилось тем, что движение пришлось регулировать вручную. Если срочно не принять меры, это придётся делать каждый рабочий день до следующего лета.

Светофоры на пересечении Московского проспекта, Никольского проезда и проезда 5253 (дорога в 5-й микрорайон) начали ставить в июне. Уже тогда казалось, что уменьшив пробку на въезде в город, светофорное регулирование с фиксированными фазами ухудшит движение по остальным направлениям. Но реальность превзошла ожидания.

Светофор включили 7 июля и сразу стало ясно, что заявленная цель — безопасность пешеходов — не будет достигнута. Пешеходам приходится ждать перехода по 90 секунд, в том числе для перехода пустой двухполосной дороги от магазина в парк, и в том числе для перехода на остановку 400-го автобуса. Многие не выдерживают такого издевательства и переходят на «красный», особенно видя подъезжающий 400-й, на который они гарантированно не успевают.

Редакция «Зеленоград.ру» буквально кричала властям: прекратите провоцировать пешеходов перебегать на «красный» — настройте светофор нормально. В ответ сотрудник Центра организации дорожного движения (ЦОДД) успокаивал: мол, не волнуйтесь, светофор только поставили, мы, мол, «ищем подходящий режим», пытаемся «соблюсти баланс» пешеходов и водителей, а также «мониторим» ситуацию. К чем это привело — уже известно.

Невозможность проехать по Московского проспекту в сторону Ленинградки, невозможность выехать из МЖК, встали даже улица Юности и Яблоневая аллеи. В пробках стояли не только машины, но и автобусы, в том числе 400-е. И когда все уже везде опоздали, приехала машина ЦОДД и начала хоть как-то пропускать машины, не глядя на сигнал светофора.

Ещё раз повторим — всем всё было понятно заранее. Пробки на Московском проспекте в сторону Ленинградки начались сразу после включения светофора и чем ближе к сентябрю, тем становились только длиннее.

В середине июля главный редактор «Зеленоград.ру» Александр Эрлих написал письмо руководителю департамента транспорта Маскиму Ликсутову и просил принять срочные меры. Ликсутов не ответил. А его подчиненные при этом пишут, что перед установкой светофора всё проанализировали: «интенсивность движения, количество полос, автобусные маршруты, наличие рядом школ, детских садов, магазинов». Так что же, уважаемый Максим Станиславович, они профнепригодны или просто врут вам в лицо?

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Метки:
светофор, пробки
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