Когда Алексей Гелашвили узнал, что число ДТП не снижается, он решил, что полиции может пригодиться устройство для экстренной остановки автомобилей. Он разработал легкую и мгновенно раскрывающуюся металлическую полосу с шипами, которой можно оснастить любой патрульный автомобиль. О своей разработке — Алексей назвал её «Молния» — он рассказал корреспонденту Zelenograd.ru Маргарите Шевченко.
С 5-го по 8-й класс я довольно успешно занимался робототехникой в МИЭТе, но в связи с внутренними изменениями в ЦТПО [Центр технологической поддержки образования] ходить туда перестал. Сейчас проектной деятельностью занимаюсь как самостоятельно, так и при поддержке школьного учителя. Мне это интересно — нравится создавать что-то новое, по крайней мере, пытаться.
В различных конкурсах я участвую с 2016 года, наиболее успешный за все это время проект — «Катушка Тесла». С ним я занял первые места на «Инженерах будущего», «Искусстве познания» (МГПУ) и на межрайонном этапе городского конкурса проектов, а также третьи места на городском конкурсе проектов и на «Творчестве юных». У меня уже есть дополнительные баллы для поступления в МГТУ имени Баумана, МГПУ, МИЭТ.
Около семи лет назад я увидел интересный концепт полосы с шипами, буквально год назад вспомнил о его существовании, почитал статьи на эту тему и не нашёл конкретной реализации. Скорее всего, он так и остался идеей из-за сложности в создании: концепт предполагал наличие взрывпакета в устройстве. Но сама идея с такой полосой мне очень понравилась. Также я узнал, что статистика по ДТП не уменьшается, новых достижений в этой сфере не нашёл, вот и решил разработать такой механизм — подобный, но полностью свой. «Молния» не имеет аналогов.
Моя система — это конструкция 45 на 45 сантиметров весом порядка трех килограммов, способная раскрыться в полноценную полосу длиной до трех метров за 0,3 секунды. С помощью магнита ее можно закрепить на любой автомобиль полиции. Смысл конструкции заключается в следующем: при падении на землю (то есть после того, как её выбросит сотрудник полиции или сбросит механизм непосредственно с заднего бампера авто) небольшое устройство раскрывается в «ленту» с шипами общей длиной около трех-четырех метров. Автомобиль нарушителя, перед которым сбрасывают «Молнию», наезжает на шипы, а дальше всё понятно — с пробитыми покрышками авто далеко не уедет.
После того как «Молния» поучаствовала в конкурсах, я сделал в ней некоторые доработки — например, облегчил конструкцию. Есть, конечно, и планы на смену материала, но я пока не нашёл нужный по параметрам «цена — прочность — лёгкость». Показать конструкцию в улучшеном виде не получится: по правилам большинства конкурсов, на которых я был, дважды один проект, даже в доработанном виде, представлять нельзя.
Сейчас у меня много планов на реализацию других идей (как правило, в летние каникулы и ведётся подобная работа), но о них не принято рассказывать до первого этапа конкурсов. Поэтому всё, что я могу сейчас сообщить, — проекты будут совершенно из другой сферы.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
Все для рукоделия
Ткани , пряжа!
- Для летних ремонтов!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.