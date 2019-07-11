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«С пробитыми покрышками далеко не уедешь». Как 10-классник Алексей Гелашвили создал систему для задержания преступников 11.07.2019 ZELENOGRAD.RU

Когда Алексей Гелашвили узнал, что число ДТП не снижается, он решил, что полиции может пригодиться устройство для экстренной остановки автомобилей. Он разработал легкую и мгновенно раскрывающуюся металлическую полосу с шипами, которой можно оснастить любой патрульный автомобиль. О своей разработке — Алексей назвал её «Молния» — он рассказал корреспонденту Zelenograd.ru Маргарите Шевченко.

О робототехнике

С 5-го по 8-й класс я довольно успешно занимался робототехникой в МИЭТе, но в связи с внутренними изменениями в ЦТПО [Центр технологической поддержки образования] ходить туда перестал. Сейчас проектной деятельностью занимаюсь как самостоятельно, так и при поддержке школьного учителя. Мне это интересно — нравится создавать что-то новое, по крайней мере, пытаться.

В различных конкурсах я участвую с 2016 года, наиболее успешный за все это время проект — «Катушка Тесла». С ним я занял первые места на «Инженерах будущего», «Искусстве познания» (МГПУ) и на межрайонном этапе городского конкурса проектов, а также третьи места на городском конкурсе проектов и на «Творчестве юных». У меня уже есть дополнительные баллы для поступления в МГТУ имени Баумана, МГПУ, МИЭТ.

О системе остановки автомобилей «Молния»

Около семи лет назад я увидел интересный концепт полосы с шипами, буквально год назад вспомнил о его существовании, почитал статьи на эту тему и не нашёл конкретной реализации. Скорее всего, он так и остался идеей из-за сложности в создании: концепт предполагал наличие взрывпакета в устройстве. Но сама идея с такой полосой мне очень понравилась. Также я узнал, что статистика по ДТП не уменьшается, новых достижений в этой сфере не нашёл, вот и решил разработать такой механизм — подобный, но полностью свой. «Молния» не имеет аналогов.

Моя система — это конструкция 45 на 45 сантиметров весом порядка трех килограммов, способная раскрыться в полноценную полосу длиной до трех метров за 0,3 секунды. С помощью магнита ее можно закрепить на любой автомобиль полиции. Смысл конструкции заключается в следующем: при падении на землю (то есть после того, как её выбросит сотрудник полиции или сбросит механизм непосредственно с заднего бампера авто) небольшое устройство раскрывается в «ленту» с шипами общей длиной около трех-четырех метров. Автомобиль нарушителя, перед которым сбрасывают «Молнию», наезжает на шипы, а дальше всё понятно — с пробитыми покрышками авто далеко не уедет.

О планах

После того как «Молния» поучаствовала в конкурсах, я сделал в ней некоторые доработки — например, облегчил конструкцию. Есть, конечно, и планы на смену материала, но я пока не нашёл нужный по параметрам «цена — прочность — лёгкость». Показать конструкцию в улучшеном виде не получится: по правилам большинства конкурсов, на которых я был, дважды один проект, даже в доработанном виде, представлять нельзя.

Сейчас у меня много планов на реализацию других идей (как правило, в летние каникулы и ведётся подобная работа), но о них не принято рассказывать до первого этапа конкурсов. Поэтому всё, что я могу сейчас сообщить, — проекты будут совершенно из другой сферы.

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