О системе остановки автомобилей «Молния»

Около семи лет назад я увидел интересный концепт полосы с шипами, буквально год назад вспомнил о его существовании, почитал статьи на эту тему и не нашёл конкретной реализации. Скорее всего, он так и остался идеей из-за сложности в создании: концепт предполагал наличие взрывпакета в устройстве. Но сама идея с такой полосой мне очень понравилась. Также я узнал, что статистика по ДТП не уменьшается, новых достижений в этой сфере не нашёл, вот и решил разработать такой механизм — подобный, но полностью свой. «Молния» не имеет аналогов.

Моя система — это конструкция 45 на 45 сантиметров весом порядка трех килограммов, способная раскрыться в полноценную полосу длиной до трех метров за 0,3 секунды. С помощью магнита ее можно закрепить на любой автомобиль полиции. Смысл конструкции заключается в следующем: при падении на землю (то есть после того, как её выбросит сотрудник полиции или сбросит механизм непосредственно с заднего бампера авто) небольшое устройство раскрывается в «ленту» с шипами общей длиной около трех-четырех метров. Автомобиль нарушителя, перед которым сбрасывают «Молнию», наезжает на шипы, а дальше всё понятно — с пробитыми покрышками авто далеко не уедет.