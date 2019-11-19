Утром к нам обратились жители, напуганные вот этим зрелищем. Ни в полиции, ни в больнице никаких следов пострадавшего или преступления не оказалось, и мы восстановили произошедшее с помощью наших читателей.
Мужчину с разбитой головой нашли местные жители около четырёх часов ночи в субботу, 16 ноября, у второго подъезда корпуса 356, когда возвращались домой.
Ему сразу вызвали «скорую», но та ехала минут 15. Пока ждали медиков, попытались выяснить, что произошло. Несмотря на серьезную травму, мужчина находился в сознании и мог говорить, правда, был очень пьян. Он сказал, что подрался с друзьями и что сам из 2-го микрорайона. В «скорую» он сел сам, а что с ним было дальше — неизвестно.
Есть фотография из видео с камеры наружного наблюдения, установленной на двери подъезда. Судя по метке, мужчина пытался попасть внутрь около трёх часов ночи, но не смог (вероятно, перепутал дома) и поэтому просто прилёг рядом.
По этическим причинам мы не публикуем это фото. Травмы выглядят устрашающе: лоб рассечен, широкая рана обнажила кость, правого глаза практически не видно — выглядит так, будто половина лица с кожей съехала вниз.
Там, где мужчина лежал, остались большие лужи крови. Их и потёки на входной двери со стороны улицы обнаружили жители подъезда в девятом часу утра. На коврике перед входом даже видели нечто, очень похожее на кусочек черепной кости.
Обычно если в «скорой» или медучреждении появляется пациент с подозрением на криминальное или близкое к этому происхождение травмы, в правоохранительные органы отправляют телефонограмму. Однако в то утро и позже в течение дня «Зеленоград.ру» отвечали в полиции, что никаких таких тревожных сообщений у них не было.
Оперативная группа прибыла на место происшествия лишь в десятом часу утра после нескольких обращений к ним. Полицейские спрашивали, видел ли кто-нибудь предполагаемого потерпевшего или сам инцидент.
К 11 часам утра рабочая по подъезду уже отмыла кровь с двери и у подъезда, а коврик выбросила. Хозяева измазанных кровью машин тоже к тому времени уже отмыли их. Так что непонятно, успели или нет поработать на месте криминалисты и почему, например, коврик с предположительно осколком кости на нем не стал уликой, а отправился в мусорку.
Не ясно, будет ли полиция дальше заниматься этим делом, если нет ни потерпевшего, ни «тревожной» телефонограммы, ни заявления. Почти две трети наших читателей, принявших участие в опросе, сказали, что точно написали бы заявление, увидев подобную кровавую картинку у своего дома.
«Возник вопрос о коммуникации между „скорой“, которая забрала человека в 4 утра, и полицией, которая почти до 10 утра не знает о том, что этот инцидент был, что есть жестокое избиение с причинением телесных повреждений», — написал в «Зеленоград.ру» читатель.
Напишите в комментариях или на почту news@zelenograd.ru, если вам что-либо известно о произошедшем.
О происшествиях в Зеленограде и окрестностях читайте в специальной рубрике. Чтобы быть в курсе — подписывайтесь на группу во «ВКонтакте».