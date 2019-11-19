Есть фотография из видео с камеры наружного наблюдения, установленной на двери подъезда. Судя по метке, мужчина пытался попасть внутрь около трёх часов ночи, но не смог (вероятно, перепутал дома) и поэтому просто прилёг рядом.

По этическим причинам мы не публикуем это фото. Травмы выглядят устрашающе: лоб рассечен, широкая рана обнажила кость, правого глаза практически не видно — выглядит так, будто половина лица с кожей съехала вниз.

Там, где мужчина лежал, остались большие лужи крови. Их и потёки на входной двери со стороны улицы обнаружили жители подъезда в девятом часу утра. На коврике перед входом даже видели нечто, очень похожее на кусочек черепной кости.

Обычно если в «скорой» или медучреждении появляется пациент с подозрением на криминальное или близкое к этому происхождение травмы, в правоохранительные органы отправляют телефонограмму. Однако в то утро и позже в течение дня «Зеленоград.ру» отвечали в полиции, что никаких таких тревожных сообщений у них не было.