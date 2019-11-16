Лужи крови у подъезда обнаружили утром местные жители. Осторожно! Шокирующие фото 16.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Кровавую картину увидели жители второго подъезда корпуса 356 утром в субботу, 16 ноября. Хорошо, что выходной и детям не нужно идти в школу — они не увидели этот ужас, отметили местные жители.

«Вышла из подъезда — обнаружила жуткую картину. Всё в крови: крыльцо, дверь, стены, асфальт. На коврике перед подъездом, похоже, даже небольшой кусочек кости, — сообщила „Зеленоград.ру“ жительница корпуса 356. — Перемазаны все кнопки кодового замка, на двери — следы от кистей рук. Видимо, человек пытался войти в подъезд, но не смог».

Следы не похожи на краску в духе хеллоуинских розыгрышей.

«Зеленоград.ру» обратился в полицию, но там сообщили, что никаких «тревожных» сообщений из Зеленограда нет. Однако позже дежурный полицейский сообщил, что на место выезжала оперативная группа.

Для того чтобы расследовать происшествие, нужно заявление и наличие пострадавшего. А «нет тела — нет дела», как говорится в кино. «Зеленоград.ру» продолжает следить за действиями полиции в этом происшествии.

Напишите в комментариях или на почту news@zelenograd.ru, если вам что-либо известно о произошедшем.

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