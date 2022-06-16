О круглосуточной работе по замене деформационных швов сообщили в «Гормосте» в ответ запрос редакции: «Ремонт проведут поэтапно, всегда с перекрытием только одной полосы движения автотранспорта в каждом направлении. Работы будут вестись круглосуточно»

Снова спросили «Гормост», почему рабочих нет на месте. В учреждении ответили, что круглосуточные работы означают «непрерывные». Но есть технологические нюансы.

Последовательность работ такова. Разбирают существующие деформационные швы, ставят конструкции новых, дальше выполняется их армирование и бетонирование с устройством переходных зон. На каждой захватке нужен технологический перерыв — не менее пяти суток, чтобы бетон набрал прочность перед переходом на следующую захватку, и двух суток для набора прочности полимербетона переходной зоны. Физически рабочие могут и не присутствовать на стройплощадке постоянно.

Кроме того, не работают ночью по двум причинам. Во-первых, чтобы не шуметь — рядом жилые дома. Во-вторых, ночью на проезжей части опасно из-за многочисленных наездов на ограждение места работ, отметили в «Гормосте».



Почему же постоянно перекрыта одна полоса? При демонтаже старой конструкции образуется штраба (канава) шириной до 1 метра и глубиной до 80 см — соответственно, ездить там нельзя. Это место и перегораживают.

Ремонт планировали начать в середине мая, но задержались на три недели. Работы, по графику, продлятся два с лишним месяца — как минимум до середины августа.