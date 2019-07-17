Несмотря на официально разрешённые посещения, на деле посетителей в реанимации почти не видно.

— Конечно, часами у кровати никто не сидит. И мы это не поощряем, и сами родственники к этому не стремятся, — подтверждает руководитель подразделения. — В основном люди приходят к 13 часам, когда можно побеседовать с врачом в холле реанимации. Общение с больными ограничивается 10 минутами, это регламентировано внутренним приказом по больнице. Посетителей пропускаем по одному, а не сразу всех желающих. Реанимация — это режимное отделение, мы обязаны наблюдать за посетителями и отвечаем за безопасность пациентов. Нам сложно в рабочем режиме обеспечивать постоянное присутствие большого числа посторонних — это неудобно для врачей и невозможно при выполнении реанимационных процедур. Можно уйти и потом снова прийти, но дать неограниченный доступ посетителям мы не можем. Помощь родственников не требуется, уход за пациентами мы организуем сами, но психологическая поддержка, конечно, идёт им на пользу — особенно пожилым. Поэтому если кто-то из родственников настаивает и хочет остаться подольше — это вопрос договорённости.

Визиты близких особенно важны для тех, кто задерживается в реанимации надолго. Например, для тяжёлых онкологических больных — их из реанимации отправляют в зеленоградский хоспис, если там есть места, но в случае, когда пациента невозможно перевезти в хоспис, он остаётся в общей реанимации и может провести там достаточно долгое время. Иногда состояние больного стабилизируется, и такое бывает — тогда его переводят в отделение. Или его могут забрать домой родственники по согласованию, если никакая врачебная помощь ему уже не оказывается, а нужен только уход.

Длительное пребывание с тяжелобольными или с умирающими в реанимации не практикуется — реальность далека от западных фильмов со сценами, когда в отдельной палате вокруг больного собирается вся семья.

— Мало кто из родственников просит о том, чтобы остаться, — рассказывает Багаутдин Муслимов. — Они приходят, держат больного за руку и уходят. А вот сидеть до последней секунды — такого нет. Да мы и не можем пока предоставить условия для долгого присутствия посетителей. Необходимы индивидуальные палаты, дополнительные места для отдыха, душевые и санузлы. В Европе уже очень давно всё по-другому: посетителей пускают буквально в верхней одежде, не одевая в халаты. Там совершенно другие нормативы. У нас пока стандарты только начинают меняться в сторону доступности, но это уже шаг вперед.