Разбирались с часто ломающимися кондиционерами в «Иволгах» на МЦД-3 и выяснили три важных момента 08.07.2024 ZELENOGRAD.RU

С началом лета начались и проблемы с кондиционерами в поездах «Иволга» — периодически отключаются. Оказывается, на поломки официально почти никто не жалуется, хотя починить кондиционер можно быстро, если сообщить о проблеме машинисту, при этом новые санитарные правила допускают в вагоне с кондиционером довольно некомфортную высокую температуру. Рассказываем об этом подробней.

В случае некоторых поломок работу кондиционера можно восстановить быстро — в конце рейса в пункте оборота. Для этого важно сообщить о поломке через кнопку связи «пассажир-машинист» (они есть в каждом вагоне). Локомотивная бригада проверит систему в конце рейса и при возможности сразу же восстановит её работу. Этим вы поможете другим пассажирам или даже себе, если придётся ехать в тот же день, в том же поезде, в том же вагоне. Остальные поломки можно починить в депо в конце дня, но в любом случае — никто не узнает о поломке, если никто о ней не сообщит

Компании ЦППК — оператору перевозок на МЦД — с начала лета поступило всего 30 (тридцать!) обращений о неисправных кондиционерах — это ничтожно мало, в редакцию «Зеленоград.ру» и то написали больше. При том, что обращения машинисту, похоже, не попадают в эту статистику. А ведь возможности для ремонта есть — поезда семейств ЭГ2ТВ и ЭГЭ2ТВ обслуживает завод-изготовитель в течение 40 лет и устраняет неисправности прямо в депо. Пожалуйста, не ленитесь сразу сообщать о любых проблемах в поезде на сайте (ссылка в первом комментарии)

По действующим санитарным правилам (приняты в 2020 году) требования к кондиционерам очень лояльные — при температуре наружного воздуха выше +20…+40 градусов температура в салонах электричек, оборудованных кондиционерами, может достигать +28 (в «Ласточках» даже развесили на спинках сидений выдержки из этих правил). Это считается нормальным, хотя 28 градусов вполне хватит для плохого самочувствия.

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Метки:
электричка, мцд, поезд "иволга"
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