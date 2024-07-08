В случае некоторых поломок работу кондиционера можно восстановить быстро — в конце рейса в пункте оборота. Для этого важно сообщить о поломке через кнопку связи «пассажир-машинист» (они есть в каждом вагоне). Локомотивная бригада проверит систему в конце рейса и при возможности сразу же восстановит её работу. Этим вы поможете другим пассажирам или даже себе, если придётся ехать в тот же день, в том же поезде, в том же вагоне. Остальные поломки можно починить в депо в конце дня, но в любом случае — никто не узнает о поломке, если никто о ней не сообщит

Компании ЦППК — оператору перевозок на МЦД — с начала лета поступило всего 30 (тридцать!) обращений о неисправных кондиционерах — это ничтожно мало, в редакцию «Зеленоград.ру» и то написали больше. При том, что обращения машинисту, похоже, не попадают в эту статистику. А ведь возможности для ремонта есть — поезда семейств ЭГ2ТВ и ЭГЭ2ТВ обслуживает завод-изготовитель в течение 40 лет и устраняет неисправности прямо в депо. Пожалуйста, не ленитесь сразу сообщать о любых проблемах в поезде на сайте (ссылка в первом комментарии)



По действующим санитарным правилам (приняты в 2020 году) требования к кондиционерам очень лояльные — при температуре наружного воздуха выше +20…+40 градусов температура в салонах электричек, оборудованных кондиционерами, может достигать +28 (в «Ласточках» даже развесили на спинках сидений выдержки из этих правил). Это считается нормальным, хотя 28 градусов вполне хватит для плохого самочувствия.