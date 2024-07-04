Инцидент произошел 27 июня на станции МЦД-3 Кратово — вагоны расцепились при отправлении поезда, люди не пострадали. Причина происшествия — «скрытый производственный дефект сцепного устройства», сообщили в компании «Трансмашхолдинг».

В группе «Подслушано электрички» со ссылкой на выводы комиссии уточнили детали: произошел излом по сварному шву между деталями из которых собрано сцепное устройство. Сначала поломалась эта деталь, вагоны расцепились, а потом уже порвались все электрические соединения между вагонами и сам переход.

После этого проверили пять других поездов «Иволга 4.0», в которых, вероятно, использовалась аналогичная деталь. В результате на линию выпустили два поезда, а три поезда отправили в депо для замены потенциально опасных деталей на запчасти других производителей.

Обратите внимание, что ни комиссия, ни РЖД, ни департамент транспорта, ни производитель поездов не рассказывают о результатах расследования сами — скупые сообщения в СМИ появляются лишь после запросов, а детали — в отраслевых телеграм-каналах. Похоже, такая же ситуация может быть и с расследованием вчерашнего взрыва на московском автобусе.