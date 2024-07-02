Автобусы на газе — «горбатые», у них кожух на крыше, закрывающий баллоны с газом, а также зелёная наклейка КПГ («компримированный природный газ»).

Такие автобусы «полностью безопасны и сертифицированы для работы с пассажирами на маршрутах столицы», говорили в «Мосгортрансе» в недавнем комментарии для «Зеленоград.ру». Однако оказалось, это не так. Теперь к жалобам пассажиров на неудобный салон прибавятся опасения о взрывоопасности баллона с газом.

Причины взрыва установит специальная комиссия «Мосгортранса» совместно с ЛиАЗом.