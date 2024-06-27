Работающие на природном газе автобусы ЛиАЗ не нравятся многим пассажирам — об этом они пишут в комментариях к новостям и в зеленоградском телеграм-чате. Однако в «Мосгортранс» или другие ведомства никто так и не сообщил о неудобствах. Между тем, до трети автобусов на маршруте e41 уже может ездить на газе.

Автобусы на газе — «горбатые», у них кожух на крыше, закрывающий баллоны с газом, а также зелёная наклейка КПГ («компримированный природный газ»). Претензии вызывает не топливо, а салон. В нем меньше сидячих мест, чем в привычных НефАЗах, сиденья более жесткие, на передних сиденьях некуда девать ноги, нет валидатора возле передней двери, пишут пассажиры. Также отмечали духоту, неприятный запах (такая проблема была поначалу и у НефАЗов) и закрытые на замок окна — не откроешь. «Несколько пенсионеров стучались к водителю, просили „включить вентиляцию“». Впрочем, другие пассажиры не заметили ничего отрицательного или необычного в «газобусах».

При этом, по данным «Мосгортранса», официально никто пока на эти автобусы не жаловался. Написать о проблемах можно на сайт мэрии (выбирайте получателем департамент транспорта или правительство Москвы).

Сколько точно на маршруте e41 газовых ЛиАЗов, неизвестно. В «Мосгортрансе» сказали только, что в будни на маршрут выходят до 15 автобусов на КПГ (всего на маршруте работает 40 автобусов, по данным департамента транспорта).

На вопрос, будут ли газовые автобусы распространять на другие маршруты, в «Мосгортрансе» не ответили. Зеленоградцы сообщали, что видели их на маршрутах 19 и 400 Т, но на транспортном предприятии это не подтверждают.

На прямой вопрос «зачем в Зеленограде автобусы на газе?» отвечают уклончиво, делая акцент на экологичности, экономичности и удобстве эксплуатации: двигатели на газе меньше влияют на экологию и работают тише, сам двигатель служит дольше, газ дешевле дизеля, плюс увеличенный запас хода — смену можно отработать без дозаправки автобуса.

Для Москвы автобусы на природном газе — не новость, они работают на ряде маршрутов. Кстати, есть и сдвоенные ЛиАЗ-6213 — «гармошки» на КПГ, но в Зеленограде такие не ходят. Местные пассажиры часто вспоминают именно про «гармошки», которые были бы очень кстати на длинных маршрутах — е41, 400-х и 19-м. А также про электробусы, которыми обещали заменить все московские автобусы. Но их не будет как минимум ещё два года.