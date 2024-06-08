Отличить их можно по кожуху на крыше, который закрывает баллоны с газом, а также по зеленой наклейке КПГ («компримированный природный газ»).

Похоже, это автобус ЛиАЗ-5292.67, в нем 112 мест всего и 22-26 сидячих. Пассажиры пока нелестно отзываются об этом автобусе: «Ездил уже два раза. Мест действительно меньше. Сиденья по сравнению с камазовскими автобусами жёсткие, места для ног практически нет (ездил около первой двери справа.), кондиционер хуже, меньше точек для потока воздуха, валидатора около водителя нет, он находится дальше, между сиденьями. В общем, моё впечатление — хуже», пишет в зеленоградском чате один из пассажиров.

Сколько автобусов на газе ездит сейчас между Зеленоградом и метро «Ховрино», пустили их в дополнение к существующим машинам или просто заменили дизельные, пока неизвестно.

Если вы уже ездили на таком «газобусе», поделитесь впечатлениями.