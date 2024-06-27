Саморасцеп вагонов произошел с поездом 7307 около 13:25 на станции Кратово в сторону Зеленограда, сообщил наш читатель и уточнил, что пострадавших нет — «все просто вышли из поезда».
Поезд уберут вспомогательным локомотивом, сообщили в ЦППК. Примерное время задержек в сторону Зеленограда более двух часов.
Причины устанавливаются — ЦППК совместно с производителем проведет внутреннюю проверку по факту произошедшего.
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