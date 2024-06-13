«Хорошо, когда все ровно», иронизирует автор фотографии, где и в вагоне «Иволги», и на улице температура +31. Но это не совсем шутка — при неработающем кондиционере внутри вагона может быть даже жарче, чем на улице.

«Я на такие не сажусь — захожу, получаю тепловой удар, выхожу и жду следующую», — говорит пассажир Артур и утверждает, что этот метод его никогда не подводил — ни разу ещё две подряд «душегубки» не приезжали.

Другой вариант советует Владимир — просто перейти в соседний вагон, но он уже не такой надежный, найти вагон с работающим кондиционером иногда получается не сразу.

Компания ЦППК (оператор перевозок на МЦД) в случае неработающего кондиционера, советует по связи «пассажир-машинист» сообщить о проблеме непосредственно локомотивной бригаде или оставить жалобу на их сайте.