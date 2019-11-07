Магазин спортивных товаров «Декатлон» запустил доставку товаров с возможностью примерки за пределами МКАД. Теперь вы можете заказать себе теплый горнолыжный костюм, зимние ботинки ребенку или спортинвентарь, не выходя из дома в Зеленограде. Выбрать можно все понравившиеся товары, померить у себя дома и тут же вернуть курьеру то, что не подошло или не понравилось. Мы сделали подборку магазинов с большим ассортиментом, где вы можете купить и примерить одежду и обувь, не выходя из дома.