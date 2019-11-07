Пять магазинов, где можно заказать одежду и обувь с примеркой на дому 07.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Магазин спортивных товаров «Декатлон» запустил доставку товаров с возможностью примерки за пределами МКАД. Теперь вы можете заказать себе теплый горнолыжный костюм, зимние ботинки ребенку или спортинвентарь, не выходя из дома в Зеленограде. Выбрать можно все понравившиеся товары, померить у себя дома и тут же вернуть курьеру то, что не подошло или не понравилось. Мы сделали подборку магазинов с большим ассортиментом, где вы можете купить и примерить одежду и обувь, не выходя из дома.

Декатлон

Сеть магазинов спортинвентаря, одежды и обуви.

  • Примерка и выезд курьера за МКАД возможны при выборе способа доставки «Комфорт» курьерской службой «Подорожник».
  • По умолчанию курьер может привезти товары в Зеленоград (не далее 20 километров от МКАД) с 9 до 18 часов. В зону далее 20 километров — до 23 часов.
  • Срок доставки рассчитывается в зависимости от веса и габаритов заказа при оформлении.
  • Стоимость доставки «Комфорт» в Зеленоград — 300 рублей. При заказе от 4000 рублей — бесплатно.
  • На примерку дается 15 минут при условии, что в заказ входит не более десяти товаров.
  • Возможен частичный выкуп тех вещей, которые подошли.

Wildberries

Интернет-магазин одежды, который имеет достаточно большой ассортимент разных товаров: одежды, обуви, в том числе спортивной, бытовой техники, аксессуаров и другого. Цены разные — от премиум-класса до масс-маркета.

  • Точное время доставки для выезда за МКАД на сайте не указано.
  • Срок доставки — 1-2 дня, точно рассчитывается при оформлении заказа.
  • Курьерская доставка бесплатная. Но если ваш коэффициент выкупа меньше 30% или меньше 10 000 рублей — стоимость доставки увеличивается до 200 рублей. Коэффициент рассчитывается на сайте по специальной формуле.
  • Длительность примерки — до 20 минут.
  • Возможен частичный выкуп.

Спортмастер

Еще одна сеть магазинов, которые продают инвентарь для активного отдыха и туризма, а также одежду и обувь.

  • Доставка в Зеленоград (за пределы МКАД) — с 9 до 18 часов.
  • Срок доставки — на следующий день, если заказ оформлен до 21 часа.
  • Стоимость курьерской доставки одежды и обуви составляет 290 рублей. При заказе от 1000 рублей — бесплатно.
  • На примерку дается 15 минут. Можно примерить любые товары, кроме чулочно-носочных изделий и нижнего белья.
  • Возможен частичный выкуп. При полном отказе от заказа доставка не оплачивается.

Lamoda

Один из самых больших интернет-магазинов модной одежды и обуви, в том числе премиум-класса. Каталог включает более 700 мировых брендов в разных ценовых категориях.

  • Срок доставки возможен в день заказа или на следующий день. При оформлении заказа можно выбрать подходящее время доставки с интервалом до 15 минут.
  • Обычная курьерская доставка с примеркой бесплатная. Курьер привезет товары на следующий день. Но есть и другие варианты доставки: в день заказа — 300 рублей; на следующий день к определенному часу — 299 рублей; на следующий день к выбранным 15 минутам — 500 рублей.
  • Длительность примерки — до 15 минут.
  • Возможен частичный выкуп. При полном отказе от заказа, если доставка была платная, ее стоимость не возвращается.

La Redoute

Французская компания, занимающаяся дистанционной продажей стильной одежды и предметов интерьера. В России основная специализация магазина — одежда для всей семьи, которую можно заказать с доставкой на дом.

  • Точное время доставки на сайте не указано, оно уточняется после оформления заказа.
  • Курьер доставит заказ за один рабочий день. Если часть товаров находится на складе во Франции — при оформлении это будет указано. В этом случае заказ будет доставлен в течение 14 дней.
  • Стоимость доставки с примеркой в Зеленоград — 350 рублей. Бесплатная доставка с примеркой не предусмотрена.
  • Длительность примерки — до 15 минут.
  • Если что-то не подошло, клиент вправе отказаться от части вещей и выкупить только то, что понравилось. Курьер вскроет пакет во избежание недоразумений, после примерки нужно сложить их обратно.

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