Проектно-планировочную мастерскую Зеленограда присоединили к Северо-Западному округу. Как это скажется на облике нашего города? 25.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Градостроительным проектированием — фактически формированием городской среды в Москве занимается главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры и его территориальные отделы — проектно-планировочные мастерские. Раньше в Зеленограде была своя мастерская, теперь её объединили с такой же в северо-западном округе. Вот что увидело в нашем городе новое градостроительное начальство, которое раньше здесь не были.

Чем занимаются территориальные мастерские

Управление участвует в формировании архитектурного облика города, развитии транспортной инфраструктуры, реконструкции и благоустройстве территорий. Это могут быть самые разные участки — от маленького сквера до жилого квартала.

Территориальные мастерские занимаются, в числе прочего, разработкой проектов межевания, планировки территорий, градостроительного зонирования (как использовать тот или иной земельный участок), концепций развития территорий, подбирают земельные участки для застройки, занимаются перспективным развитием. А также готовят материалы для общественных обсуждений и участвуют в них, как эксперты.

Постройки из учебных пособий по архитектуре не значат, что жизнь остановилась

Новый руководитель объединенной проектно-планировочной мастерской (ТППМ) — Зеленограда и Северо-западного округа — Анна Гордышева побывала в Зеленограде, чтобы познакомиться с ним.

«Жемчужина советского периода проектирования! — описала она свои впечатления. — К строительству города-спутника привлекалось много молодых архитекторов, воплощавших в жизнь самые смелые идеи. Суббота, утро, светит солнце и такое ощущение что перед тобой оживают проекты 60-80-х годов из учебных пособий по архитектуре и градостроительству. Но если постройки отображают ту эпоху, то это не значит что жизнь остановилась! Наоборот, по тому, как бережно адаптированы постройки к современным потребностям жителей, можно судить о хорошем вкусе, не равнодушном и бережном отношении жителей и руководства к своему округу».

Сотрудники мастерской побывали на площади Юности, на Центральной площади, на бульварах в 15-м и 16-м микрорайонах, в технополисе «Москва» в Алабушево, в новых 17-м и 23-м микрорайонах, на площадках реновации — там, где строят новые дома для переселения жителей пятиэтажек.

Зеленоградом будет заниматься тот же коллектив

«Будем надеяться, что на качестве производимой ими продукции (проекты планировок, проекты межевания) это объединение не отразится в отрицательном ключе, — сказала „Зеленоград.ру“ начальник зеленоградского управления градостроительного регулирования Москомархитектуры Анжела Игнатьева, организовавшая коллективу мастерской СЗАО пятичасовую экскурсию по Зеленограду и рассказавшая подробно о его развитии. — Все сотрудники ТППМ ЗелАО перешли в объединенную мастерскую, так что округом будет заниматься фактически этот же коллектив в составе другой мастерской — это внушает сдержанный оптимизм. Хотя правды для стоит заметить, что в ГлавАПУ уже несколько лет стараются отходить от территориального деления работы».

Сотрудники мастерской из СЗАО до этой экскурсии не бывали в Зеленограде. «Мне бы хотелось чтобы коллектив не занимался абстрактной работой, а относился к нашему любимому округу с интересом, — отметила Игнатьева. — Что касается объединения, надеюсь, что мы извлечем пользу из этой ситуации — интегрируем свои усилия в общую работу и, наоборот, максимально используем потенциал головной организации».

Нравится ли вам как развивается городская среда Зеленограда?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 76 человек
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
архитектура, Игнатьева Анжела Витальевна, градостроительное межевание
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Пятиэтажки в 9-м микрорайоне расселят в течение двух лет. На их месте построят новый дом примерно на такое же число квартир Новости
Обновились санитарные правила для школ: гимнастика для глаз, запрет на телефоны, время за компьютером и расписание для дистанта Новости
Проектно-планировочную мастерскую Зеленограда присоединили к Северо-Западному округу. Как это скажется на облике нашего города? Истории
Новую развязку через Ленинградское шоссе в Химках могут открыть во вторник. На открытие, возможно, приедет Путин Новости
Освещение «тропы здоровья» в лесу 11 микрорайона запланировали на 2022-2023 год Новости
Офис «Мосэнергосбыта» в 4 микрорайоне закрылся на ремонт Новости
Предпринимателей приглашают в совет при мэрии. Он поможет с диалогом бизнеса и чиновников и подскажет, как снизить административные барьеры Новости
Родители школьников предупреждают друг друга о протестах в поддержку Навального. А Минпросвещения вместо митингов предлагает покататься на санках и почитать книги Новости
Новую остановку на Георгиевском проспекте возле поликлиники и травмпункта откроют до конца года. Итого от решения её поставить до установки пройдёт три года Новости
Как в Зеленограде появилась самая короткая улица Ленина и почему она может исчезнуть Истории
Утвержден новый проект станции Петровско-Разумовская с тремя платформами и крытым переходом до метро. Вот как она будет выглядеть Истории
Полезные советы, новые места, скидки и акции в Зеленограде Новости
Кофейня «Даблби» снова откроется на Центральной площади Новости
«Стоимость ниже, чем в ближайшем супермаркете». Как районные депутаты сходили на новую ярмарку в 3-м микрорайоне в поисках дешевых продуктов. И нашли набор для борща (но без мяса) Истории
Возобновляется работа колледжей, кружков, библиотек, детских развлекательных центров. В кинотеатры может ходить больше людей Новости
Бесплатную фитнес-группу для мам на занятия по скандинавской ходьбе организуют в Зеленограде. Идёт запись Новости
«Подпись даже близко не похожа». Как житель 3-го микрорайона нашел «свою» поддельную подпись в бюллетене общего собрания собственников Истории
«Пешеходов мне подтолкнули встречные автомобили». Обвиняемый в смерти ребёнка с бабушкой на переходе сменил адвоката и рассказал суду другую версию событий Истории
Ветклиники предложили выселить из жилых домов Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру