Постройки из учебных пособий по архитектуре не значат, что жизнь остановилась

Новый руководитель объединенной проектно-планировочной мастерской (ТППМ) — Зеленограда и Северо-западного округа — Анна Гордышева побывала в Зеленограде, чтобы познакомиться с ним.

«Жемчужина советского периода проектирования! — описала она свои впечатления. — К строительству города-спутника привлекалось много молодых архитекторов, воплощавших в жизнь самые смелые идеи. Суббота, утро, светит солнце и такое ощущение что перед тобой оживают проекты 60-80-х годов из учебных пособий по архитектуре и градостроительству. Но если постройки отображают ту эпоху, то это не значит что жизнь остановилась! Наоборот, по тому, как бережно адаптированы постройки к современным потребностям жителей, можно судить о хорошем вкусе, не равнодушном и бережном отношении жителей и руководства к своему округу».

Сотрудники мастерской побывали на площади Юности, на Центральной площади, на бульварах в 15-м и 16-м микрорайонах, в технополисе «Москва» в Алабушево, в новых 17-м и 23-м микрорайонах, на площадках реновации — там, где строят новые дома для переселения жителей пятиэтажек.