Градостроительным проектированием — фактически формированием городской среды в Москве занимается главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры и его территориальные отделы — проектно-планировочные мастерские. Раньше в Зеленограде была своя мастерская, теперь её объединили с такой же в северо-западном округе. Вот что увидело в нашем городе новое градостроительное начальство, которое раньше здесь не были.
Управление участвует в формировании архитектурного облика города, развитии транспортной инфраструктуры, реконструкции и благоустройстве территорий. Это могут быть самые разные участки — от маленького сквера до жилого квартала.
Территориальные мастерские занимаются, в числе прочего, разработкой проектов межевания, планировки территорий, градостроительного зонирования (как использовать тот или иной земельный участок), концепций развития территорий, подбирают земельные участки для застройки, занимаются перспективным развитием. А также готовят материалы для общественных обсуждений и участвуют в них, как эксперты.
Новый руководитель объединенной проектно-планировочной мастерской (ТППМ) — Зеленограда и Северо-западного округа — Анна Гордышева побывала в Зеленограде, чтобы познакомиться с ним.
«Жемчужина советского периода проектирования! — описала она свои впечатления. — К строительству города-спутника привлекалось много молодых архитекторов, воплощавших в жизнь самые смелые идеи. Суббота, утро, светит солнце и такое ощущение что перед тобой оживают проекты 60-80-х годов из учебных пособий по архитектуре и градостроительству. Но если постройки отображают ту эпоху, то это не значит что жизнь остановилась! Наоборот, по тому, как бережно адаптированы постройки к современным потребностям жителей, можно судить о хорошем вкусе, не равнодушном и бережном отношении жителей и руководства к своему округу».
Сотрудники мастерской побывали на площади Юности, на Центральной площади, на бульварах в 15-м и 16-м микрорайонах, в технополисе «Москва» в Алабушево, в новых 17-м и 23-м микрорайонах, на площадках реновации — там, где строят новые дома для переселения жителей пятиэтажек.
«Будем надеяться, что на качестве производимой ими продукции (проекты планировок, проекты межевания) это объединение не отразится в отрицательном ключе, — сказала „Зеленоград.ру“ начальник зеленоградского управления градостроительного регулирования Москомархитектуры Анжела Игнатьева, организовавшая коллективу мастерской СЗАО пятичасовую экскурсию по Зеленограду и рассказавшая подробно о его развитии. — Все сотрудники ТППМ ЗелАО перешли в объединенную мастерскую, так что округом будет заниматься фактически этот же коллектив в составе другой мастерской — это внушает сдержанный оптимизм. Хотя правды для стоит заметить, что в ГлавАПУ уже несколько лет стараются отходить от территориального деления работы».
Сотрудники мастерской из СЗАО до этой экскурсии не бывали в Зеленограде. «Мне бы хотелось чтобы коллектив не занимался абстрактной работой, а относился к нашему любимому округу с интересом, — отметила Игнатьева. — Что касается объединения, надеюсь, что мы извлечем пользу из этой ситуации — интегрируем свои усилия в общую работу и, наоборот, максимально используем потенциал головной организации».