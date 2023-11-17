Учебный год принес ожидаемые проблемы с парковками в 9-м микрорайоне — кроме уже привычных точек притяжения в виде Дворца творчества и школы 853 детей теперь привозят еще и в секции спорткомплекса «Спутник Арена». Гостевых парковок у всех этих учреждений практически нет, их посетители едут во дворы соседних домов, а у Дворца творчества паркуются часто так, что «оплачивать» эту парковку приходится после эвакуации — сложности для водителей там усугубили новые дорожные знаки.
В префектуре на запрос редакции сообщили, что по результатам проведённого мониторинга на местности не видят особых проблем, а все меры по усовершенствованию дорожной ситуации пока направлены только на безопасность пешеходов. Для водителей новые парковки делать негде, признают в городской администрации.
«16:00, парковочных мест уже нет» — «В 15.30 уже не было… пришлось ставить у другого дома», «В прошлый четверг мимо 914-915 вообще нельзя было проехать, все было заставлено машинами, минут десять разъехаться не могли, а на парковке все машины были перекрыты, просто приезжали и бросали машину как попало, главное, ко входу ближе» , — так описывали ситуацию с парковкой у корпусов 914-916 в чате района и делятся фотографиями бесконечного ряда автомобилей у спорткомплекса «Спутник»
Еще весной префектура пообещала организовать мониторинг дорожной ситуации рядом со спорткомплексом, когда он заработает в штатном режиме. В сентябре «Зеленоград.ру» спросил о его результатах.
«Значительных заторов с длительной нормализацией движения автотранспортных средств (более 1 минуты) не зафиксировано. Установлено, что заторы возникают по причине недоброжелательного поведения водителей и несоблюдения правил дорожного движения» , — ответили в префектуре.
Мониторили ситуацию средствами городской системы видеонаблюдения в разное время суток (утром и вечером), в том числе в выходные. И пообещали продолжить мониторинг: «В случае ухудшения передвижения автотранспортных средств управой района будут рассмотрены дополнительные мероприятия по организации дорожного движения на данной территории».
Призывы и попытки решить проблему, которая очевидна для местных жителей, начались чуть ли не с начала строительства спорткомплекса «Спутник Арена» — что называется, люди «почуяли недоброе» в нарастании числа массовых соцучреждений в этом тихом и тесном уголке 9 микрорайона. Поиск вакантных мест для парковок при участии управы Старое Крюково и префектуры успехом не увенчался — были рассмотрены и отвергнуты по разным причинам несколько мест: на краю леса за Дворцом творчества, на территории Дворца творчества, на территории спорткомплекса.
«Свободные участки для обустройства дополнительных парковочных пространств, рассчитанных на значительное количество машино-мест, отсутствуют в связи с плотной застройкой микрорайона» , — констатируют и сейчас в префектуре. И добавляют, что во время ежегодных благоустройств и ремонта асфальта «Жилищник» старается изыскать и обустроить дополнительные машиноместа.
По подсчетам чиновников, вблизи корпусов 914-917 и Дворца творчества — более 250 парковочных мест. Для проезда тоже всё в наличии — внутридворовые сквозные и круговые проезды. Но, правда, все эти парковочные места давным-давно заняты машинами местных жителей.
На предложение упорядочить движение автомобилей вокруг башен и сделать его односторонним в городской администрации ответили, что это нецелесообразно: «Организация одностороннего движения на рассматриваемом дворовом проезде усложнит транспортную ситуацию на дворовых территориях, а также создаст условия сквозного проезда автотранспорта на территории жилой зоны, что, в свою очередь, приведёт к снижению безопасности дорожного движения».
Единственная уже имеющаяся официальная гостевая парковка в этой части 9 микрорайона — у Дворца творчества, на улице Щербакова. Это небольшая стоянка на пару десятков машин. Этим летом там ремонтировали асфальт, однако ожидаемого расширения или перепланировки стоянки при этом не произошло. Хорошо, что сделали тротуар вдоль ограды Дворца — теперь родителям есть куда высаживать из автомобилей детей, но на самой парковке все желающие родители по-прежнему не помещаются и паркуются как попало.
Стихийная парковка получается довольно-таки дорогой — помимо штрафов и лишения прав теперь здесь работают эвакуаторы, о чем оповещают новые знаки ПДД. По информации редакции, многие из штрафов были выписаны после обращений через популярное приложение «Помощник Москвы».
«Автовладельцы — посетители Дворца творчества и СК „Спутник Арена“ — стали заложниками конфликта, который сложился в районе по поводу парковок, — считает один из родителей, в числе других попавший под административные санкции. — С новым учебным годом ситуация только ухудшилась. Знак „Остановка запрещена“ раньше стоял в начале парковки у Дворца творчества, а теперь его перенесли к повороту на улицу Щербакова, к Дворцу творчества. Все оштрафованные вместе с нами — это многодетные семьи и/или семьи с детьми-инвалидами, родители оставили машины, где смогли, чтобы довести детей до Дворца. Считаю, пора выносить эту проблему на уровень города и заставлять землевладельцев потесниться, чтобы отрезать у них место и делать нормальную парковку».
Новые дорожные знаки появились за лето у Дворца творчества в результате усилий ГИБДД, префектуры и ЦОДД — для повышения безопасности пешеходов на территории, прилегающей к Дворцу творчества, был разработан проект реорганизации движения машин и пешеходов от Панфиловского проспекта до Дворца, а также на улице Щербакова (где расположена гостевая парковка Дворца).
Вдоль проезда от Панифиловского проспекта до Дворца творчества уже поставили дополнительные дорожные знаки: «Опасный поворот», «Дети», «Ограничение максимальной скорости (30)», «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор», «Жилая зона». На парковке тоже появились соответствующие знаки.
До конца года через улицу Щербакова к калитке Дворца творчества планируют сделать пешеходный переход.
Так что своей цели проект соответствует — всё для пешеходов (и ничего для водителей). «Обустройство дополнительных парковочных мест проектом не предусмотрено», констатировали в префектуре. А других проектов нет.
В чате района местные жители обсуждают разные способы разрешения ситуации: поставить шлагбаумы на проездах между домами, знак 3.2. «Движение запрещено» на въезде к домам от Дворца творчества (запрещающий проезд всем частным автовладельцам кроме местных жителей, инвалидов и работающих на территории), а также собрать подписи под коллективным обращением в Москомспорта, к которому относится спорткомплекс «Спутник Арена» — с требованием расширить и открыть гостевую парковку на его территории, на которую сейчас не пускают даже сотрудников учреждения.