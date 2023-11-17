Предсказанные сложности

Призывы и попытки решить проблему, которая очевидна для местных жителей, начались чуть ли не с начала строительства спорткомплекса «Спутник Арена» — что называется, люди «почуяли недоброе» в нарастании числа массовых соцучреждений в этом тихом и тесном уголке 9 микрорайона. Поиск вакантных мест для парковок при участии управы Старое Крюково и префектуры успехом не увенчался — были рассмотрены и отвергнуты по разным причинам несколько мест: на краю леса за Дворцом творчества, на территории Дворца творчества, на территории спорткомплекса.

«Свободные участки для обустройства дополнительных парковочных пространств, рассчитанных на значительное количество машино-мест, отсутствуют в связи с плотной застройкой микрорайона» , — констатируют и сейчас в префектуре. И добавляют, что во время ежегодных благоустройств и ремонта асфальта «Жилищник» старается изыскать и обустроить дополнительные машиноместа.

По подсчетам чиновников, вблизи корпусов 914-917 и Дворца творчества — более 250 парковочных мест. Для проезда тоже всё в наличии — внутридворовые сквозные и круговые проезды. Но, правда, все эти парковочные места давным-давно заняты машинами местных жителей.

На предложение упорядочить движение автомобилей вокруг башен и сделать его односторонним в городской администрации ответили, что это нецелесообразно: «Организация одностороннего движения на рассматриваемом дворовом проезде усложнит транспортную ситуацию на дворовых территориях, а также создаст условия сквозного проезда автотранспорта на территории жилой зоны, что, в свою очередь, приведёт к снижению безопасности дорожного движения».