В Солнечногорском районе — теперь Солнечногорском городском округе — обсуждают генеральный план развития территории. Это общественные обсуждения, но никаких очных встреч с населением не будет — принимаются только письменные замечания и предложения.
До административной реформы в состав района входили 11 поселений и город Солнечногорск. После их объединения населенные пункты считают иначе: Солнечногорск, 22 поселка (в том числе Андреевка, Менделеево, Ржавки как рабочие поселки), одно село (Алабушево) и 174 деревни. Генплан обозначает планы развития жилой застройки, транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Наибольшее развитие предполагается в самом городе Солнечногорске, и это понятно — всё-таки центр нового городского округа. Но мы больше пишем о планах развития соседних и близких Зеленограду поселков и деревень.
К 2039 году планируется увеличить население Солнечногорского округа со 137 тысяч человек (данные на начало 2015 года) до 385 тысяч, то есть в 2,8 раза. Причем речь идет об официально зарегистрированных жителях. Сколько москвичей фактически живут в Солнечногорском округе, оставив себе московскую регистрацию, неизвестно.
Несмотря на активное развитие промышленности в округе, рост числа рабочих мест будет отставать от темпов роста числа жителей. К 2039 году число рабочих мест вырастет в 2,5 раза (до 146 тысяч). Люди всё больше будут работать не в округе — сальдо маятниковой миграции вырастет к 2039 году в 3,2 раза. Это может означать, что нагрузка на транспорт будет только расти.
Количество жилья увеличивается с 6,2 миллиона квадратных метров до 13,6 миллиона — в 2,2 раза. Наибольший объем планируемой жилой застройки из всех поселений района — в Андреевке (включая Голубое, Жилино и Горетовку). Здесь запланирована многоэтажная жилая застройка — 1313 тысяч квадратных метров жилья — на 150 гектарах земли. Многоэтажная застройка — разумеется, в меньшем объеме — также планируется в Ржавках, Брёхово, Рузино, Юрлово, Елино. Итого расчетное прибавление населения с учетом разного вида жилой застройки — плюс 250 тысяч человек. За счет многоэтажного строительства число квадратных метров на человека уменьшится примерно на 22 процента.
В районе более 90 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья — это многоквартирные и частные дома. Генпланом предлагается снос всех этих домов. Один из них, в частности, аварийный дом в Алабушево, откуда пытаются выселить жильцов. Еще один — в Менделеево на Институтской, 7. Жителей обещали переселить оттуда еще в 2016 году.
В Андреевке планируют построить девять детсадов и четыре школы до 2024 года, еще семь детсадов и три школы (одна из них начальная) — до 2039-го. Государственные это школы или частные, в проекте не указано.
До 2024 года по одной школе в Брёхово, Кривцово, Рузино, Лигачево, Николо-Черкизово, по две в Рузино и Юрлово. До 2039 года по одной школе в Брёхово, Рузино, Юрлово, Николо-Черкизово, Радумле, Ложках, Головково. Запланирована реконструкция школ в Кривцово и Ложках. До 2039 года запланировано строительство детских садов в Юрлово (семь штук), Брёхово и Рузино (по пять), а также в Елино, Ложках, Пешках, Радумле, Менделеево, Льялово, Поварово и других населенных пунктах.
В Голубом планируется построить пять универсальных культурно-досуговых центров (УКДЦ) вместе со школой искусств. Детские школы искусств — в составе УКДЦ или без них — также появятся в Андреевке, Ржавках, Никулино, Николо-Черкизово, Ложках, Смирновке, Поварово, Менделеево, Соколово, Юрлово, Ложках, Пешках, Горетовке.
Больницы планируют построить в Горетовке, Пешках. Больницу в Менделеево ждет некое уплотнение. В Солнечногорске построят роддом на территории существующей больницы (сейчас акушерское отделение расположено в больнице).
Поликлиники построят в Подолино, Брёхово, Рузино, Юрлово, Николо-Черкизово, Жуково, Поваровке.
Фельдшерско-акушерские пункты планируется разместить в Юрлово, Рузино, Подолино, деревне Лесное Озеро.
Андреевка: два физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейном и два без бассейна в Голубом и Горетовке.
Ржавки, Николо-Черкизово, Юрлово, Ложки, Менделеево — по одному ФОКу с бассейном.
Горетовка, Голубое, Рузино, Голиково, Чашниково, Пешки, Поварово — по одному-двум ФОКам без бассейна.
Во всех поселениях запланировано строительство открытых сооружений — спортплощадок и стадионов.
Авторы проекта генплана пользовались данными градостроительного развития Московской области от 2007 года и схемой территориального планирования транспортного обслуживания Подмосковья от 2016 года. Первоочередной задачей развития транспортного комплекса считается строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).
Местные автомобильные дороги. Запланировано строительство подъездных дорог к новым площадкам (жилым зданиям или другим строительным объектам) в Ржавках, Литвиново, Головково, Шахматово. Поварово, Толстяково, Мерзлово. Планируется строительство автодороги Тимоново — Заовражье — Толстяково, проездов и подъездных дорог в поселении Кутузовское, второго выезда из Ржавок на дорогу М-10 — Менделеево, выезда из Поварово на Московское малое кольцо. Всё это двухполосные дороги местного значения.
Большие автодороги — регионального и федерального значения — значатся в документе планирования без каких-либо дат, приводятся только их расчетные характеристики (категория, длина, ширина). Это планируемые к строительству или реконструкции участки Пятницкого и Ленинградского шоссе, М-11, дороги Зеленоград — Снегири — М-9 «Балтия», обходные, объездные дороги и транспортные развязки. Информация, как поясняется, приводится справочно, потому что не подлежит обсуждению в составе генплана.
Железная дорога. В списке планируемых строительных объектов: транспортно-пересадочные узлы у станций Крюково (что бы это ни означало), Подсолнечная, Поварово-1 и Поваровка, а также пешеходный мост на станции Подсолнечная (строится) и подземного перехода в Поварово-1.
Отдельно упоминаются планы высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург: «От Москвы до станции Алабушево на территории городского округа Солнечногорск ВСМ планируется в полосе отвода существующей Октябрьской железной дороги».
Шум от транспорта. Планируется установка шумозащитных экранов возле деревень, расположенных вдоль Ленинградского шоссе ( Черная Грязь, Елино, Новые Ржавки, Чашниково, Ложки, Есипово, Пешки, Дубинино, Рекино-Кресты, Смирновка, садоводческие товарищества), ЦКАД ( в том числе Юрлово, Благовещенка, Брёхово, Вахнеево, Рузино, Баранцево, Жилино), Пятницкого (Юрлово и Лыткино), а также возле железной дороги — возле Алабушево, Поварово, Обухово и других.
В будущих или уже реализующихся планах — строительство газопроводов в Андреевке, Хоругвино, Головково, а также 98 километров газопроводов высокого давления без конкретного адреса — «для обеспечения планируемой застройки». Запланирована реконструкция высоковольтных линий и подстанций в Алабушево, Бакеево, Поварово, Радищево, Сенеже, Мцыри, на линии Шереметьево — Белый Раст и других.
Запланирована реконструкция телефонных станций с переходом с аналогового оборудования на цифровое в Менделеево, Голубом, Ложках, Пешках, Майдарово.
Планируется большой объем работ по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения, водоочистки и теплоснабжения. В частности, это строительство котельных в каждом поселении. Но конкретных сроков работ не приводят.
Количество твердых коммунальных отходов за тот же период увеличивается в шесть раз — с 222 тысяч кубометров в год до 1319 тысяч. А площадь особо охраняемых природных территорий уменьшается с 5082 до 3737 гектаров. Скорее всего речь идет о вырубке лесов под строительство: дорог, промышленных объектов, возможно, жилья. Например, ранее из состава лесного фонда выведены земли в деревне Хметьево для строительства мусоросжигательного завода.
До 2024 года планируется вывозить отходы на полигон «Алексинский карьер» в Клину. Затем до 2039 года — перенаправить поток отходов с территории района на «планируемый межмуниципальный объект переработки твердых коммунальных отходов в северо-западном секторе Московской области». Об этом говорится в разделе «Мероприятия по санитарной очистке территории». Строительство мусоросжигательного завода в Хметьево и мусорного комплекса с захоронением отходов возле Поварово упоминается в отдельном документе по охране окружающей среды. Коротко — «зарезервирована площадка» и «предлагается».
Новые кладбища планируют разместить в Солнечногорске, Елино, Ржавках, Подолино, а также вблизи деревень Снопово и Леонидово. Предполагается расширение существующего кладбища в деревне Елизарово и размещение колумбария возле деревни Горетовка.
Все документы и карты генплана опубликованы на сайте администрации Солнечногорского городского округа. До 26 июля можно отправить свои замечания на адрес solngor@mosreg.ru или привезти в бумажном виде в администрацию района в Солнечногорск (улица Банковская, 2). Или оставить запись в журнале учета посетителей слушаний. Экспозиции представлены в территориальных управлениях, то есть в бывших администрациях поселений — например, в Андреевке (Староандреевская, 9) или в ДК «Метролог» в Менделеево.
Проект генплана делался не один год, поэтому данные о планируемых к строительству и ремонту объектов могут быть и устаревшими. Это касается прежде всего расчетных планов строительства жилья, школ, больниц, дорог и прочей инфраструктуры. То есть в таблицах «планы» могут быть уже строящиеся объекты.
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