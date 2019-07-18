Люди, жильё и рабочие места

К 2039 году планируется увеличить население Солнечногорского округа со 137 тысяч человек (данные на начало 2015 года) до 385 тысяч, то есть в 2,8 раза. Причем речь идет об официально зарегистрированных жителях. Сколько москвичей фактически живут в Солнечногорском округе, оставив себе московскую регистрацию, неизвестно.

Несмотря на активное развитие промышленности в округе, рост числа рабочих мест будет отставать от темпов роста числа жителей. К 2039 году число рабочих мест вырастет в 2,5 раза (до 146 тысяч). Люди всё больше будут работать не в округе — сальдо маятниковой миграции вырастет к 2039 году в 3,2 раза. Это может означать, что нагрузка на транспорт будет только расти.

Количество жилья увеличивается с 6,2 миллиона квадратных метров до 13,6 миллиона — в 2,2 раза. Наибольший объем планируемой жилой застройки из всех поселений района — в Андреевке (включая Голубое, Жилино и Горетовку). Здесь запланирована многоэтажная жилая застройка — 1313 тысяч квадратных метров жилья — на 150 гектарах земли. Многоэтажная застройка — разумеется, в меньшем объеме — также планируется в Ржавках, Брёхово, Рузино, Юрлово, Елино. Итого расчетное прибавление населения с учетом разного вида жилой застройки — плюс 250 тысяч человек. За счет многоэтажного строительства число квадратных метров на человека уменьшится примерно на 22 процента.

В районе более 90 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья — это многоквартирные и частные дома. Генпланом предлагается снос всех этих домов. Один из них, в частности, аварийный дом в Алабушево, откуда пытаются выселить жильцов. Еще один — в Менделеево на Институтской, 7. Жителей обещали переселить оттуда еще в 2016 году.