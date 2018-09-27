Как выселяют жильцов аварийного дома в Алабушево, предлагая им самим покупать новое жилье

В советские времена Московское монтажное управление выделило жилье своим сотрудникам в старых домах в Алабушево. Два дома со временем расселили, а третий много лет в аварийном состоянии. Оставшимся жильцам — в том числе, многодетным и инвалидам, — власти предлагают заплатить за новые квартиры полтора миллиона рублей. Или выкупить — 800 тысяч рублей за комнату. И даже подали в суд, чтобы выселить жильцов.
Двухэтажный дом 49 по улице Первомайской выглядит страшно снаружи и изнутри: полуразрушенные сырые стены, висящая гнилая проводка, плесень, дырявая крыша. Газа в доме нет (привозят баллоны), горячей воды тоже. В 1980-х годах монтажное управление перечислило деньги Солнечногорскому исполкому то ли за ремонт, то ли за расселение жильцов, рассказала прожившая в этом доме 40 лет женщина ютуб-каналу «Свои». Куда ушли эти деньги, неизвестно — очевидно, туда же, куда и исполком.
По её словам, дом был признан аварийным еще в 1985 году. В 90-х дом перевели на баланс поселкового совета Андреевки, затем передали «Стеклопластику». В 2010 жилищная инспекция снова признала дома аварийным, было выдано предписание снести его в течение двух месяцев, а жильцов расселить.
После нескольких лет затишья, в 2016-м, андреевская администрация все-таки предложила жильцам разваливающегося дома квартиры в Андреевке. «Убитая, на первом этаже, но мы согласились, — рассказывает жительница дома. — Сказали, что через месяц будут ключи и документы. Потом тишина. В 2017 году предложили доплатить за новую квартиру — двушку вместо имеющейся трешки — 1 миллион 800 тысяч рублей. Затем прислали требование о выкупе квартир. После Нового года начали готовить документы на нас в суд».
В сюжете телеканала «Россия 24» жительница дома 49, мать пятерых несовершеннолетних детей, говорит, что власти предлагают выкуп за её комнату — 800 тысяч рублей. На эти деньги жилье купить невозможно, говорит женщина, «я останусь с детьми на улице». Оставшимся в доме семьям переезжать некуда, это единственное их жилье. Денег на доплату у них нет. Старожилов там мало, люди в основном покупали квартиры в 2000-х годах.
Рыночная стоимость квадратного метра жилья в доме 49 на Первомайской оценена в 42 тысячи рублей. Администрация Андреевки пыталась купить через аукцион аналогичные по площади квартиры за эту сумму, но желающих не нашлось. Требование доплаты объясняют тем, что «метраж предлагаемых квартир превышал имеющийся в собственности жильцов».
В июле глава района Андрей Чураков предложил два варианта: включить дом в областную программу софинансирования по расселению из аварийного жилищного фонда (поданы документы в областной Минстрой, решения нет) или предоставить инвестору земельный участок для новостройки, в которой будут предусмотрены квартиры для расселения, аналогичные по метражу собственников квартир дома 49. Второй путь дешевле, но дольше. «Если заложить деньги в бюджет на 2019 год, то при большом спросе квартир в Андреевке этот дом может быть расселён», отметил Чураков.
Андреевка пошла по другому пути (тоже предусмотренному законодательством) — выкупить квартиры по оценочной стоимости. «Не существует как таковых нормативов по оценке ветхого жилья, это просто личное мнение экспертов, — считает адвокат Мария Гринева. — Оценивали это жилье, естественно, не по рыночной стоимости». Представитель администрации Анастасия Корнева подтвердила, что дела о выселении поданы в суд, но воздержалась от подробных комментариев до судебного решения.
По данным телеканала, одна семья уже проиграла суд. В Солнечногорском городском суде рассматриваются несколько исков солнечногорской администрации о выселении из жилого помещения, занимаемого по договору специализированного найма — то есть, служебного или ведомственного жилья, каковым, видимо, считается дом 49. В данный момент удовлетворен только один иск, ответчик обжалует решение суда.
После выхода сюжета на федеральном канале областной следственный отдел Следственного комитета РФ инициировал проверку фактов. «Из сообщения СМИ следует, что равнозначная жилая площадь людям не предоставляется, а за дополнительные квадратные метры нужно доплатить, — сообщает СК. — В качестве альтернативы людям было предложено выплатить компенсацию в размере стоимости жилья, которая не соответствует рыночной».
Пока запланирована доследственная проверка, по результатам примут решение.
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