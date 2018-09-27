Как выселяют жильцов аварийного дома в Алабушево, предлагая им самим покупать новое жилье

33 год в аварийном доме

Двухэтажный дом 49 по улице Первомайской выглядит страшно снаружи и изнутри: полуразрушенные сырые стены, висящая гнилая проводка, плесень, дырявая крыша. Газа в доме нет (привозят баллоны), горячей воды тоже. В 1980-х годах монтажное управление перечислило деньги Солнечногорскому исполкому то ли за ремонт, то ли за расселение жильцов, рассказала прожившая в этом доме 40 лет женщина ютуб-каналу «Свои». Куда ушли эти деньги, неизвестно — очевидно, туда же, куда и исполком.

По её словам, дом был признан аварийным еще в 1985 году. В 90-х дом перевели на баланс поселкового совета Андреевки, затем передали «Стеклопластику». В 2010 жилищная инспекция снова признала дома аварийным, было выдано предписание снести его в течение двух месяцев, а жильцов расселить.

После нескольких лет затишья, в 2016-м, андреевская администрация все-таки предложила жильцам разваливающегося дома квартиры в Андреевке. «Убитая, на первом этаже, но мы согласились, — рассказывает жительница дома. — Сказали, что через месяц будут ключи и документы. Потом тишина. В 2017 году предложили доплатить за новую квартиру — двушку вместо имеющейся трешки — 1 миллион 800 тысяч рублей. Затем прислали требование о выкупе квартир. После Нового года начали готовить документы на нас в суд».



В сюжете телеканала «Россия 24» жительница дома 49, мать пятерых несовершеннолетних детей, говорит, что власти предлагают выкуп за её комнату — 800 тысяч рублей. На эти деньги жилье купить невозможно, говорит женщина, «я останусь с детьми на улице». Оставшимся в доме семьям переезжать некуда, это единственное их жилье. Денег на доплату у них нет. Старожилов там мало, люди в основном покупали квартиры в 2000-х годах.