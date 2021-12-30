Первая неделя борьбы против «тайных» вырубок. Рассказывает главный редактор «Зеленоград.ру» Александр Эрлих 30.12.2021 ZELENOGRAD.RU

В конце декабря «Зеленоград.ру» начал общественную кампанию, цель которой — добиться открытости, прозрачности и общественного контроля всех решений по вырубке деревьев на территории города, прошла неделя. Вот что мы успели сделать за первую неделю и чем вы можете помочь прямо сейчас.

Во-первых, хочу поблагодарить вас за интерес! Ведь самое трудное и самое главное в нашей работе — объединить людей вокруг решения общих проблем. За неделю уже почти сто человек выразили желание следить за ходом кампании, участвовать в инициативной группе, при необходимости выйти на местность, помочь на добровольной основе или финансово. Будет здорово, если нас будет больше — перешлите, пожалуйста, ссылку о кампании своим знакомым или поделитесь ей в соцсетях.

Во-вторых, расскажу, что мы сделали за неделю:

  • потребовали у департамента природопользования предоставить документы, обосновывающие рубку в одном из кварталов лесопарка (перечетные ведомости, планы территории, акты лесопатологического обследования, материалы фотофиксации). Мы считаем, что по закону такие документы не могут иметь гриф «для служебного пользования» и в случае отказа будем требовать их через прокуратуру и суд
  • проконсультировались с юристом, который специализируется на защите окружающей среды, примерно поняли, как организовывать контроль вырубок с выходом на место
  • я отправил письма с просьбой о содействии и с предложением организовать рабочую встречу по этому вопросу депутатам в Московской городской думе: от Зеленограда (Андрей Титов) и председателю комиссии по экологической политике (Александр Соловьев) — они действительно могут помочь, потому что им сложно будет публично становиться на сторону властей в таком вопросе

В-третьих, спасибо за ваши комментарии и вопросы:

  • конечно, наша работа касается всех лесопарков и дворов Зеленограда — ситуация везде одинаковая
  • вопрос компенсационных посадок после вырубок (где и что сажать) тоже будем поднимать

И, наконец, в-четвертых: мы готовы делать больше для города и зеленоградцев — вы можете нам в этом помочь.

За последние несколько лет мы сделали многое для улучшения жизни в нашем городе. Наиболее заметное из того, что происходило при нашем участии и по инициативе горожан — постройка пешеходного моста через городской пруд, восстановление исторической мозаики в пространстве магазина «Перекрёсток» на площади Юности, возврат посадки в 400-й автобус и множество локальных инициатив.

Каждая инициатива и действие, помимо работы авторов и редактора, требуют регулярного взаимодействия с различными службами и организациями — это десятки рабочих часов сотрудников издания. Чтобы мы могли работать с запросами читателей более активно и продолжать делать жизнь в городе лучше, просим вас оформить пожертвование в пользу издания.

Благодаря вашему финансовому участию мы сможем оставаться независимыми и продолжать работать для вас и всех наших читателей.

Верю в нашу общую силу. Спасибо вам!

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Метки:
сюжет: борьба против тайных вырубок
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