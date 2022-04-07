В Московском институте электронной техники (МИЭТ) Отделению социальной педагогики и психологии 25 марта 2022 года исполнилось 25 лет.
25 марта 1997 года — дата подписания приказа, она стала точкой отсчета в истории создания Отделения социальной педагогики и психологии (ОСПиП) МИЭТ, его днем рождения.
Это новое гуманитарное направление появилось в техническом зеленоградском вузе в кризисные времена и, можно сказать, стало для института одной из опорных точек для подъема и нового витка развития в образовательной сфере города в целом и вузе в частности, в их психологическом и финансовом оздоровлении.
Создатель и бессменный руководитель — доктор технических наук, профессор МИЭТ Людмила Павловна Батюня организовала психологическое отделение, работающее по уникальной системе обучения в области реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования с использованием сетевых форм, благодаря которой оно остается востребованным, а его выпускники пользуются профессиональным уважением. Тогда, в 90-е, за это направление брались многие, в том числе в Зеленограде, но выстояли единицы.
Целью обучения на Отделении психологии МИЭТ является «подготовка квалифицированных специалистов в области социальной работы с детьми и молодежью, специальной (коррекционной), социальной и практической психологии, компетентных в широком спектре современных психолого-педагогических и медико-социальных проблем, имеющих как теоретические знания, так и практические навыки. Студенты за годы учебы приобретают неоценимые навыки практической работы в социальных и психологических центрах, а также в общеобразовательных учебных заведениях Зеленограда и Москвы».
И вот первая веха — четверть века — пройдена. За это время отделение подготовило более пятисот специалистов-психологов, которые успешно работают в разных сферах: в образовательных учреждениях, социальных, преподают, ведут частную практику в родном городе, в Москве, по стране. В том числе по узким специализациям, полученным во время обучения, которые постоянно актуализируются: «консультативная психология»; «психологическое сопровождение семьи и семейное консультирование»; «практическая психология в социальной сфере»; «психологическое консультирование и арт-терапия»; «трансмодальная аналитика» и другие.
В 1990-е страна переживала глубокий кризис, который коснулся всех областей. Ощутимо ударил он и по МИЭТу. Если раньше в вуз приезжали поступать из Прибалтики, Белоруссии, с Украины, из других республик, то с развалом СССР поток абитуриентов резко сократился. Разорвались международные связи и контракты, позволявшие институту зарабатывать на своих разработках и продукции. Одновременно вузу урезали финансирование, несмотря на его уникальность как единственного в стране, кто готовил специалистов в области микроэлектроники.
Преданная вузу, Людмила Павловна продолжала искать для него выходы из кризиса, способы финансового вливания. Один из них она нашла во время поездки в Санкт-Петербург на очередном вручении грантов «Открытого общества» фонда Сороса, в котором состояла.
Л. П. Батюня рассказала коллегам по фонду о ситуации в родном институте, посоветовалась, как вузу вернуть внимание и привлечь финансы. Ученые поддержали и подсказали перспективное направление — психология.
Вернувшись в Зеленоград, первым делом обратилась к ректору МИЭТа профессору Виталию Дмитриевичу Вернеру и к заместителю префекта по социальной работе Татьяне Николаевне Забелиной, поделилась идеей — уже и план обучения продумала. Звучало дельно, и зампрефекта без промедления согласовала с В. Д. Вернером — подписали Приказ об открытии в МИЭТе Отделения специальной педагогики и психологии.
Документ гласил: «В целях создания условий для удовлетворения потребности образовательных учреждений, производственных структур в подготовке квалифицированных кадров в области социальной педагогики и специальной психологии в рамках договора между МИЭТ и Международным университетом семьи и ребенка имени Рауля Валленберга — институтом специальной педагогики и психологии (Санкт-Петербург) приказываю: открыть в МИЭТ при Центре международных академических связей Отделение специальной педагогики и психологии. Начать в 1997 году совместную с Международным университетом семьи и ребенка имени Рауля Валленберга подготовку дипломированных специалистов по специальностям:
- специальная психология
- социальная педагогика
для лиц, имеющих среднее (полное) общее, среднее специальное, неполное высшее и высшее образование". Заведующей отделением назначить Людмилу Павловну Батюня.
Набор объявили сразу, едва вышел приказ. Людмила Павловна лично обошла кафедры института, рассказала коллегам и студентам о новом отделении, приглашая там учиться. Связалась с выпускниками, поделилась со знакомыми. Информация о наборе появилась в местной газете. Высокоинформативные красочные рекламные стенды изготовил и разместил в институте лично художник отдела эстетики МИЭТа Иван Лаврентьевич Ващенко.
В группу пришло 25 человек, все уже с высшим образованием, в основном техническим. Кто-то из МИЭТа (в том числе лично знакомые с Людмилой Павловной как преподавателем и научным руководителем), кто-то после других вузов. Были также экономисты, химики, педагоги.
«К психологии подталкивала сама жизнь. Так получилось, что ко мне и знакомые с вопросами приходили, и саму эта тема интересовала. И когда увидела объявление в газете — сразу пошла. Поняла: психология — это то, что сможет реализовать меня полностью», — рассказывает выпускница первого набора отделения психологии при МИЭТе, коренная зеленоградка Галина Николаевна Эйдельман, а теперь старший преподаватель ОСПиП МИЭТ. Будучи опытным практиком-психологом, она ведет лекции и тренинги по нескольким психологическим направлениям не только на родном отделении, но и в других столичных вузах. Занимается научно-исследовательской работой в области психологического благополучия людей различного возраста и частной практикой. А первое (техническое) высшее образование получила в МАДИ.
Кстати, реалии показали, что люди с техническим образованием — особенно отличные психологи. «Мышление сконцентрированное и знания разложены по полочкам», — объясняет это явление Людмила Павловна.
В 90-е, когда психология как наука начала развиваться в стране, стали появляться, в том числе при вузах, некие психологические курсы длительностью от трех до шести месяцев, максимум год. Это было урезанное образование, далекое от классического и без взаимосвязи с остальными предметами. Отделение психологии при МИЭТе во главе с профессором Л. П. Батюня шло по другому, классическому пути.
«Для меня это было основным критерием, — вспоминает Г. Н. Эйдельман. — Не просто увидела название, рекламу и решила пойти — для меня было важно, что это именно классическое образование в полном объеме и в полной мере, а не что-то ограниченное до общей информации или какого-то одного направления».
Общие дисциплины на отделении изначально ведут преподаватели МИЭТа, профильные предметы — одни из ведущих в своей области педагогов-практиков. В основном все имеют ученую степень кандидата или доктора наук. В первые годы это были специалисты из северной столицы, сегодня — лучшие московские.
«У нас были очень интересные преподаватели из Питера. Все с колоссальной практикой. Тогда было мало профильной литературы, а интернет достаточно ограничен, поэтому основную информацию мы получали непосредственно от настоящих специалистов, имевших собственные серьезные наработки», — рассказывает Г. Н. Эйдельман.
Программа изначально была ориентирована на подготовку в области специальной и клинической психологии, основанных на изучении особенностей людей с какими-либо нарушениями: интеллектуальными, с ДЦП, нарушениями зрения и слуха. Входит в этот спектр и аутизм, о котором в те времена в нашей стране было мало известно широкой публике, как и о посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР), а на отделении психологии при МИЭТе уже давали эти знания. Приглашенные преподаватели на практике и в исследованиях вплотную занимались проблемами сиротства, материнской депривации, другими важными в профессиональной области направлениями, необходимыми истинным специалистам-практикам.
Многие разработки и новые исследования публиковались в специальных изданиях на профильных факультетах при зарубежных и отечественных вузах. Преподаватели привозили в Зеленоград свежую переводную и российскую литературу, хрестоматии, сборники, то есть настоящую профессиональную, научную литературу.
Основы психоанализа Фрейда и аналитическая психология Юнга, как и другая классика, в программе, несомненно, тоже присутствуют.
Большое внимание уделяется современным направлениям и наработкам — не в качестве мейнстрима, а как научная составляющая.
Вместе с развитием психологии актуализируется и учебная программа, на отделении вводятся новые специальные дисциплины.
Появились зоопсихология, этнопсихология и другие направления, важные для понимания, как человеку адаптироваться в среде, которая по тем или иным причинам вызывает у него дискомфорт или проблемы: коммуникативные, внутренние, извне.
Изучение зоопсихологии позволяет, например, увидеть, как у человека формируются навыки, что такое интеллектуальное поведение, а что — инстинкты, что и откуда к нам пришло. Зоопсихология дает понимание, как развивалась человеческая психика, что нового появилось в нас и что осталось, в чем мы схожи и как взаимодействовать на равных.
На ее основе рождаются отдельные понятия, отдельные направления — «психолог для животных», например. Это, в свою очередь, ведет к таким востребованным областям, как кинолог. Или терапиям, построенным на взаимодействии с животными: дельфино-, ипотерапия (общение с лошадьми) и другим.
Появилось в современной программе весьма актуальное направление «этнопсихология». Она позволяет найти общее и одновременно отличное в национальных субкультурах, их собенности, изюминки. Это тем более значимо в контексте больших городов, куда стекаются представители совершенно разных народностей как из родной страны, так и зарубежных. Кроме того, во все времена люди, особенно молодые, стремятся выехать куда-то — и вот это знание, понимание другой национальной культуры очень важно, чтобы вписаться в новый социум, когда мы переезжаем из города в город, из страны в страну.
Здесь можно провести параллель с социальными субкультурами, которые в России особенно ярко начали проявляться в 90-е. Тогда появилось некое ощущение свободы самовыражения. И вот на этом витке свободы самовыражения появилось большое разнообразие проявления себя. Те сообщества были больше построены на внешней атрибутике: панки — это панки, рокеры — это рокеры. Видно издалека. Сейчас границы различий размылись: любой может выкрасить волосы в какой угодно цвет или надеть кожанку-косоворотку, выглядеть эмо или готом. Теперь группируются больше по политическим взглядам. То же касается религий.
Если это становится проблемой, суть в том, чтобы увидеть объединяющее и правильно истолковать разъединяющее — что поможет обнаружить источник разногласий и нивелировать их.
Люди объединяются в группы, в основном чтобы не быть одиноким и найти тех, кто мыслит как он, у кого такие же представления о ценностях, моральных или материальных. Изучение субкультур помогает лучше понять внутренние проблемы человека из этой среды, который пришел к психологу сам или привели обстоятельства.
Если социология изучает субкультуры с точки зрения явления и статистики, то психология всегда направлена на помощь индивидууму. «Познание субкультур увеличивает толерантность в обществе, увеличивает взаимопонимание и взаимоуважение в обществе. И для меня как практического психолога это цель, — говорит Г. Н. Эйдельман. — За годы практики ко мне обращались люди из самых разных субкультур».
Именно такое отношение к профессии с истоков формирует отделение психологии под руководством его создателя. И уже тогда, с первых лет, студентов предметно посвящали в вопросы субкультур и этнопсихологии.
В общей сложности на отделении практической психологии в МИЭТ сейчас несколько десятков предметов, которые охватывают значительную часть направлений в психологии. Эти знания очень ценны в частной практике, чтобы, образно выражаясь, узнать проблему в лицо, с которой пришел к психологу человек.
За годы работы Людмила Павловна собрала большую (около тысячи экземпляров) подборку уникальных специальных учебных изданий, которые теперь не найдешь ни в обычных библиотеках, ни в интернете.
Сейчас отделение готовит специалистов не только в области специальной и клинической психологии, но и практического консультирования: детского, взрослого и теперь семейного, то есть в более широком контексте.
Сейчас, казалось бы, в интернете можно найти любую информацию по любому предмету, в том числе по психологии. В действительности ее столь много и столько авторов и «коучей», что человек, реально нуждающийся в помощи, просто не получит ее по «советам из интернета».
Студенты периодически обращаются к преподавателям с вопросом, обнаружив какую-то новую статью в сетях: «Как вы думаете, это имеет право на существование или это профанация?» — особенно когда написано с позиции, что это «истина в последней инстанции» (то есть будто на основе последних исследований или в этом ключе).
Зачастую это не так, большинство таких авторов «в открытом доступе» профессионально не разбираются в предмете, а пишут «по наитию» или с позиции непрофессионального житейского опыта.
Психологическое образование позволяет ориентироваться в этом потоке информации, и «открытая психология» не заменит реального классического образования, которое показывает взаимосвязи внутри самой психологии и помогает разобраться в том потоке материала, который идет отовсюду.
Та же популярная литература для родителей не содержит информацию, необходимую для понимания, что именно и почему происходит с ребенком. А без понимания истоков проблемы, которое невозможно без профессиональных знаний и профессиональной литературы, и помочь невозможно.
В настоящее время очень много литературы, и каждый преподаватель отслеживает по своему направлению новое в мировых практиках. Чтобы студенты не терялись в потоке интернет-информации, преподаватели ориентируют их на профессиональные сайты, где, в частности, публикуются статьи по последним исследованиям в области психологии. Сегодня умение ориентироваться в интернет-пространстве с профессиональной точки зрения — очень важный навык, который дают в вузе.
Создать отделение психологии в МИЭТе, если вспоминать «по диагонали», вышло «относительно легко». «Поддерживали коллеги: профессора В. Д. Вернер, Е. Б. Соколов, Ю. Л. Егоров, А. А. Раскин, И. В. Вачков, В. В. Рубцов, А. И. Пискунов, Ю. А. Гороховатский, С. К. Бондырева, А. С. Поспелов и многие другие», — называет имена Людмила Павловна. Дело было новое, неизведанное.
А вот удержать было сложно. Менялись ректоры и вместе с ними институты-компаньоны, финансирование и другие внешние факторы.
Создателю и бессменной заведующей отделением Людмиле Павловне Батюня удалось сохранить отделение. Во многом — благодаря поддержке высокопрофессионального руководства МИЭТа в лице ректора — доктора технических наук, профессора В. А. Беспалова и проректоров — кандидатов технических наук А. А. Анисимова и Н. А. Кузнецова, рассказывает она. И в большой степени — благодаря ее собственному отношению к отделению как к дому.
Тонкий интуитивный психолог, она создала на отделении атмосферу дома. «Лучше прийти к Людмиле Павловне всё рассказать», — говорят студенты. «Готова не уходить с работы. Они все мои дети», — говорит Людмила Павловна.
Большинству «детей» уже за 30—50 лет, у многих есть первое высшее образование, все работают, но находят время на новую учебу. Посещаемость — сто процентов.
Людмила Павловна окончила химико-технологический факультет Белорусского политехнического института. В 1973-м пришла в аспирантуру МИЭТа и с тех пор не покидала зеленоградский вуз. В 2007-м стала доктором технических наук. Является Почетным членом Американского химического общества (ACS).
Она учёный и специалист в области разработки методов химического синтеза диэлектрических материалов и материалов с высокотемпературной сверхпроводимостью — для целей микроэлектроники. У нее около 300 публикаций в отечественных и зарубежных изданиях, в том числе с авторскими свидетельствами и патентами.
Людмила Павловна добром вспоминает всех коллег, кто ей помог в жизни. И то же добро теперь отдает студентам.
У созданного ею отделения психологии в МИЭТ несколько раз менялись «кураторы». Сначала это был университет имени Валленберга, потом Московский психолого-педагогический университет (МГППУ). Сегодня — Московский социально-педагогический институт, диплом которого — как и в прежние годы государственного образца — получают выпускники отделения практической психологии в МИЭТе.
В 2015 году Л. П. Батюня награждена высшей наградой для психологов в образовательной сфере «За вклад в развитие психологической науки» — медалью первой степени имени Г. И. Челпанова. Выдающегося ученого, философа, одного из первых отечественных психологов, преподавателя главных вузов Отечества, создателя Психологического института при Московском университете в 1912 году.
Медаль учреждена Федерацией психологов образования России, Московским психолого-педагогическим университетом. И лично вручена Людмиле Павловне доктором психологических наук, профессором, академиком Российской академии образования Виталием Владимировичем Рубцовым.
Заявление можно подать уже сейчас. Поступить можно по результатам ЕГЭ: а) математика, биология, русский язык; б) биология, обществознание, русский язык; в) русский язык, обществознание. Срок обучения по очно-заочной (вечерней) форме — 4,5 года. Диплом государственный.
Кто не сдавал ЕГЭ (из-за средне-специального образования или кто окончил школу до 2005-го), может сдать экзамены в вузе по названным предметам.
Практику студенты отделения практической психологии МИЭТа проходят в специализированных учреждениях Зеленограда, в социальных центрах. Давно работает и прочно дружит отделение со школой 1528 (в 8-м микрорайоне), которая создавалась специально для детей с различными недугами (диабет, проблемы с сердцем и так далее) и детей-инвалидов.
Высококвалифицированный старший преподаватель ОСПиП Светлана Николаевна Терёшкина и психолог школы Ольга Юрьевна Лосева, выпускница отделения, много лет руководят производственной практикой студентов.
Заведующая отделением: доктор технических наук, профессор Людмила Павловна Батюня.
Телефон: 8-499-720-87-69; факс: 8-499-710-22-33; внутренний телефон: 29-69.
МИЭТ (главный корпус), офис: 3110.
E-mail: ospp@miee.ru