Появились зоопсихология, этнопсихология и другие направления, важные для понимания, как человеку адаптироваться в среде, которая по тем или иным причинам вызывает у него дискомфорт или проблемы: коммуникативные, внутренние, извне.

Изучение зоопсихологии позволяет, например, увидеть, как у человека формируются навыки, что такое интеллектуальное поведение, а что — инстинкты, что и откуда к нам пришло. Зоопсихология дает понимание, как развивалась человеческая психика, что нового появилось в нас и что осталось, в чем мы схожи и как взаимодействовать на равных.

На ее основе рождаются отдельные понятия, отдельные направления — «психолог для животных», например. Это, в свою очередь, ведет к таким востребованным областям, как кинолог. Или терапиям, построенным на взаимодействии с животными: дельфино-, ипотерапия (общение с лошадьми) и другим.

Появилось в современной программе весьма актуальное направление «этнопсихология». Она позволяет найти общее и одновременно отличное в национальных субкультурах, их собенности, изюминки. Это тем более значимо в контексте больших городов, куда стекаются представители совершенно разных народностей как из родной страны, так и зарубежных. Кроме того, во все времена люди, особенно молодые, стремятся выехать куда-то — и вот это знание, понимание другой национальной культуры очень важно, чтобы вписаться в новый социум, когда мы переезжаем из города в город, из страны в страну.

Здесь можно провести параллель с социальными субкультурами, которые в России особенно ярко начали проявляться в 90-е. Тогда появилось некое ощущение свободы самовыражения. И вот на этом витке свободы самовыражения появилось большое разнообразие проявления себя. Те сообщества были больше построены на внешней атрибутике: панки — это панки, рокеры — это рокеры. Видно издалека. Сейчас границы различий размылись: любой может выкрасить волосы в какой угодно цвет или надеть кожанку-косоворотку, выглядеть эмо или готом. Теперь группируются больше по политическим взглядам. То же касается религий.

Если это становится проблемой, суть в том, чтобы увидеть объединяющее и правильно истолковать разъединяющее — что поможет обнаружить источник разногласий и нивелировать их.

Люди объединяются в группы, в основном чтобы не быть одиноким и найти тех, кто мыслит как он, у кого такие же представления о ценностях, моральных или материальных. Изучение субкультур помогает лучше понять внутренние проблемы человека из этой среды, который пришел к психологу сам или привели обстоятельства.

Если социология изучает субкультуры с точки зрения явления и статистики, то психология всегда направлена на помощь индивидууму. «Познание субкультур увеличивает толерантность в обществе, увеличивает взаимопонимание и взаимоуважение в обществе. И для меня как практического психолога это цель, — говорит Г. Н. Эйдельман. — За годы практики ко мне обращались люди из самых разных субкультур».

Именно такое отношение к профессии с истоков формирует отделение психологии под руководством его создателя. И уже тогда, с первых лет, студентов предметно посвящали в вопросы субкультур и этнопсихологии.

В общей сложности на отделении практической психологии в МИЭТ сейчас несколько десятков предметов, которые охватывают значительную часть направлений в психологии. Эти знания очень ценны в частной практике, чтобы, образно выражаясь, узнать проблему в лицо, с которой пришел к психологу человек.

За годы работы Людмила Павловна собрала большую (около тысячи экземпляров) подборку уникальных специальных учебных изданий, которые теперь не найдешь ни в обычных библиотеках, ни в интернете.